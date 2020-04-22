Компании будут вынуждены сокращать расходы и увольнять сотрудников, опасаются две трети опрошенных разработчиком ПО для управления бизнесом «Мегаплан».

с чего всё началось

Россияне перечислили свои опасения в связи последствиями распространения COVID-19. Большая часть опрошенных (70%) боится вероятности экономического кризиса в стране, чуть меньше (60,6%) — сокращения зарплат, и примерно столько же (58,5%) — роста безработицы.

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