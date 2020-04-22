Экономика

Газета.RuГазета.RuРоссияне перечислили экономические опасения

Россияне перечислили свои опасения в связи последствиями распространения COVID-19. Большая часть опрошенных (70%) боится вероятности экономического кризиса в стране, чуть меньше (60,6%) — сокращения зарплат, и примерно столько же (58,5%) — роста безработицы.
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с чего всё началось

40% россиян заявили об опасениях об «убитом» из-за самоизоляции бизнесе

Компании будут вынуждены сокращать расходы и увольнять сотрудников, опасаются две трети опрошенных разработчиком ПО для управления бизнесом «Мегаплан».
РБК00:00

Подробнее о событии

Россияне рассказали об экономических страхах из-за коронавируса

Телеканал 360°03:55

Россияне перечислили экономические опасения

Газета.Ru03:50

Почти 70% россиян готовы работать больше, чтобы спасти зарплату

URA.Ru01:26

Россияне готовы больше работать, чтобы их зарплата не упала

Версия-Саратов03:20

Россияне перечислили экономические опасения

Lenta.ru00:53

Россияне готовы работать больше на удаленке ради сохранения зарплаты

ПРАЙМ00:15

40% россиян заявили об опасениях об «убитом» из-за самоизоляции бизнесе

РБК00:00
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Автоматически обработано 7158 источников, обновлено в 08:17, Ашберн
Общество

Судно для завершения «Северного потока-2» заблудилось

Lenta.ru 01:56
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Шоу-бизнес

Анастасию Заворотнюк выписали из больницы

Актриса Анастасия Заворотнюк выписана из больницы домой на время карантина.
Газета.Ru 05:35
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Происшествия

В Петербурге рассказали об умерших пациентах с коронавирусом

Еще два скончавшихся пациента с коронавирусом в Санкт-Петербурге были старше 80 лет, они страдали хроническими заболеваниями, третьему было 45 лет, сообщает городской комитет по здравоохранению.
РИА Новости вчера в 11:59
35
Происшествия

Замглавы департамента культуры Москвы Ошарин найден мертвым в Крыму

В Крыму найден мертвым пропавший месяц назад заместитель департамента культуры Москвы Леонид Ошарин, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Коммерсантъ 08:00
80
Шоу-бизнес

Елена Темникова намекнула на домогательства Максима Фадеева

Многие поклонники решили, что Темникова намекнула на неудачный опыт сотрудничества с Максимом Фадеевым.
StarHit.ru вчера в 15:08
1
Экономика

Эксперты рассказали, что делать, если кончились деньги

Эксперты проекта Минфина по повышению финансовой грамотности рассказали, что делать, если закончились деньги.
РЕН ТВ вчера в 20:55
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Происшествия

В России хотят расширить применение оружия полицейскими

Предлагается дать полицейскому такое право при совершении преследуемым иных действий, которые дают основания «расценить их как угрозу нападения на сотрудника полиции».
REGNUM 07:30
6,6K
Происшествия

Тюменский школьник задержан ФСБ за подготовку массового убийства

В конце марта на Сахалине ФСБ России задержала двух студентов, которые планировали совершить массовое убийство в учебном заведении.
Газета.Ru 06:01
1,3K
Политика

Мишустин: многие губернаторы формально отнеслись к поручению Путина

«К сожалению, несмотря на серьезность ситуации, многие руководители субъектов РФ отнеслись к этой задаче формально»,— сказал господин Мишустин на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.
Коммерсантъ 07:00
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Энергетика

Цена российской нефти Urals упала ниже $12 за баррель

Российский сорт нефти Urals в Северо-Западной Европе во вторник, 21 апреля, подешевел на $5,92, до $11,59 за баррель, сообщило агентство Argus.
РБК 06:06
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Наука

Назван самый вероятный путь заражения коронавирусом

Как выяснили специалисты, серьезные вспышки коронавируса были зафиксированы при длительном и тесном контакте больших групп людей на массовых мероприятиях, а это свидетельствует, что наиболее вероятный путь передачи — при вдыхании капель во время непосредственного близкого общения с зараженными.
РИА Новости 02:59
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Политика

Зеленский назвал майские праздники вызовом в борьбе с коронавирусом

Следующим вызовом для Украины в борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 станут майские праздники, заявил украинский лидер Владимир Зеленский в ходе совещания с правительством.
RT на русском 07:56
2
Политика

Лавров: США хотят выйти из Договора по открытому небу

Соединенные Штаты планируют выйти из Договора по открытому небу, уверены многие эксперты.
Вести.Ru вчера в 05:53
10
Политика

Разведка США сообщила об ухудшении здоровья Ким Чен Ына после операции

Новый Век вчера в 05:50
481
Политика

Михаил Саакашвили может стать вице-премьером Украины

Президент Украины Владимир Зеленский предложил господину Саакашвили курировать реформы. Эту информацию подтвердил сам экс-президент Грузии.
Коммерсантъ 06:47
163
Экономика

ЦБ ввел новые правила наличных расчетов

Банк России 16 апреля 2020 года опубликовал на своем сайте Указание от 09.12.2019 № 5348-У, в соответствии с которым все хозяйствующие субъекты – ИП и юрлица, должны вести наличные расчеты.
Современный Предприниматель вчера в 03:21
48
Политика

Путин назначил Эдуарда Кабурнеева заместителем председателя СК РФ

Президент РФ Владимир Путин назначил Эдуарда Кабурнеева заместителем председателя Следственного комитета РФ.
ТАСС 08:13
Экономика

АСИ предложило поднять пенсии и зарплаты бюджетникам

Поднятие пенсий и заработной платы бюджетникам в размере 5-10% может существенно помочь в повышении спроса на продукты питания.
RuNews24.ru 20 апреля в 03:35
437
Здоровье

Коронавирус. На Украине за сутки заболел еще 261 человек

На Украине с начала эпидемии зафиксировано 5710 случаев коронавируса, из них 151 с летальным исходом, 359 пациентов выздоровели.
Украина.ру 20 апреля в 03:01
6
Общество

Члены КПРФ возложили цветы к Мавзолею Ленина

REGNUM 05:40
5
Армия и оружие

Военные показали кадры «ответного удара» ТУ-95МС в Амурской области

SM News вчера в 06:00
10
Общество

Соловьев навсегда выгнал из своей студии украинского эксперта Ковтуна

Известный российский телеведущий Владимир Соловьев в ходе эфира на телеканале Россия-1 окончательно выгнал из своей программы Вечер с Владимиром Соловьевым украинского эксперта Вячеслава Ковтуна.
NewInform 03:09
151
Общество

Верховный суд рассказал о наказании за нарушение самоизоляции

Верховный суд рассказал, какое наказание ждет нарушителей режима самоизоляции.
РИА Новости 05:25
2,2K
Экономика

Производители продуктов попросили запретить скидки в магазинах

Несколько ассоциаций, включающих производителей продуктов и напитков и сельскохозяйственные предприятия, попросили правительство о дополнительной поддержке.
Коммерсантъ вчера в 05:05
3,2K
Космос

Хаотичная и завораживающая атмосфера Юпитера на новом фото от аппарата «Юнона»

10 апреля крохотный зонд Juno («Юнона»), находящийся на расстоянии в миллионы километров от Земли в системе Юпитера, в 26-й по счету раз прошел перицентр своей орбиты вокруг гигантской планеты, пролетев на относительно небольшом расстоянии от нее.
AstroNews.ru 19 апреля в 08:07
4
Общество

Доктор Мясников признал ошибочным прогноз пика эпидемии коронавируса

Руководитель информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом, известный врач и телеведущий Александр Мясников озвучил новый прогноз о пике эпидемии коронавируса в России.
Medical Note 03:59
1,3K
Технологии

ISO-образ майского обновления Windows 10 уже доступен для загрузки

Преимуществом ISO-образа является возможность чистой установки новой версии Windows 10, а не обновления уже установленной ОС, что минимизирует вероятность возникновения ошибок и программных сбоев.
3DNews вчера в 13:55
59
Общество

В Германии рассказали об испытаниях вакцины от коронавируса

Институт вакцины и биомедицинских препаратов имени Пауля Эрлиха одобрил первое клиническое испытание вакцины против коронавируса.
RT на русском 05:37
6
Общество

Мантуров: РФ в апреле нарастит производство аппаратов ИВЛ в восемь раз

РФ в апреле нарастит производство аппаратов ИВЛ в 8 раз, до 800 единиц, сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров на заседании президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением коронавируса.
Будущее России. Национальные проекты 07:31
Политика

Украина получит от Европы 1,2 миллиарда евро на борьбу с коронавирусом

Украина получит от Европы 1,2 миллиарда евро в качестве поддержки в ходе пандемии коронавируса.
Lenta.ru 07:14
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