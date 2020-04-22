Экономика
Газета.RuРоссияне перечислили экономические опасения
Россияне перечислили свои опасения в связи последствиями распространения COVID-19. Большая часть опрошенных (70%) боится вероятности экономического кризиса в стране, чуть меньше (60,6%) — сокращения зарплат, и примерно столько же (58,5%) — роста безработицы.
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с чего всё началось
Большинство опрошенных после введенных в России ограничений продолжило работать из дома. Только 13% респондентов заявили, что перестали работать, говорится в результатах исследования. В офисах продолжают трудиться 9,5% опрошенных.РБК00:00
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Энергетика
Цена нефти Brent опустилась ниже 16 долларов за баррель
В ходе торгов на лондонской бирже ICE стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2020 года снизилась до 15,98 доллара за баррель.
Российская газета 01:21
Общество
75 новых случаев коронавируса выявили в Тульской области
Во вторник, 21 апреля оперативный штаб сообщил о 75 новых случаях заражения коронавирусной инфекцией на территории Тульской области.
Kursk.com вчера в 07:48
Наука
Назван самый вероятный путь заражения коронавирусом
Ученые из немецкого Института вирусологии и исследований в области ВИЧ в Университете Бонна определили наиболее вероятный способ заражения коронавирусом.
РИА Новости 02:59
Политика
В США рассказали об утилизированной Россией советской «чудо-лодке»
Советские субмарины проектов 705 («Лира») и 705К, утилизированные современной Россией, являются «чудо-лодками», пишет The Drive, ссылаясь на материалы сайта GlobalSecurity.org.
Lenta.ru 00:31
Шоу-бизнес
Кристина Асмус опубликовала фото с округлившимся животом
Актриса Кристина Асмус, известная зрителям по роли Варвары Черноус из сериала «Интерны», опубликовала в своем Instagram-аккаунте фотографию, на котором запечатлена в интересном положении.
Территория новостей вчера в 14:09
Политика
Лукашенко заявил, что Россия отказывается поставлять гречку Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил чиновникам производить "достойное" количество гречки для внутреннего рынка, поскольку, по его словам, РФ якобы отказалась продавать эту крупу республике.
РИА Новости вчера в 04:19
Общество
Тактаров отреагировал на оскорбления Александра Емельяненко
Победитель турнира Абсолютного бойцовского чемпионата UFC 6 Олег Тактаров заявил, что в его глазах Александр Емельяненко умер.
RT на русском вчера в 14:06
Происшествия
Во Владивостоке сотни людей встали в очередь за водой
Водоснабжение района производится подвозом воды в автоцистернах, за которой, не обращая внимания на требования самоизоляции, выстроились длинные очереди из сотен людей.
REGNUM 00:21
Общество
Омичам разрешили ездить на дачи
Региональный роспотребнадзор официально разрешил жителям Омской области ездить на дачи, но при условии соблюдения ряда условий.
Пишет Омск 04:12
Гаджеты
IPhone SE с тонкими рамками может выйти во второй половине 2021 года
Авторитетный аналитик Минг-Чи Куо (Ming-Chi Kuo) ранее заявлял, что Apple планирует выпустить смартфон iPhone SE Plus в первой половине 2021 года.
3DNews вчера в 14:47
Технологии
Крымский вирусолог дал прогноз развитию COVID-19 летом и осенью
Ученый предположил, что в летние месяцы распространение вируса замедлится, так как коронавирусы боятся солнечного ультрафиолета, а осенью может снова ускориться, поскольку условия для развития вируса станут более комфортными.
Российская газета 04:00
Технологии
Mail.ru Group запускает продажи умной колонки «Капсула»
Mail.ru Group в среду открывает продажи умной колонки "Капсула" с голосовым помощником "Маруся".
ТАСС 01:24
Общество
В Татарстане за сутки выявили 75 новых случаев коронавируса
В Татарстане за последние сутки выявили 75 новых случаев коронавируса. Из них 28 человек госпитализированы, 47 проходят лечение на дому.
Коммерсантъ Казань 03:50
Происшествия
Самоизоляция. Полиция назвала число оштрафованных и предупрежденных
В Саратовской области за время действия режима повышенной готовности за нарушение режима самоизоляции уже оштрафованы 95 человек.
Взгляд-инфо 01:50
Происшествия
Во владимирские больницы поставили просроченные аппараты ИВЛ
Прокуратура Владимирской области направила в следственные органы материалы проверки о поставке в местную больницу устаревших аппаратов искусственной вентиляции легких на 6 миллионов рулей, срок годности которых истек 15 лет назад, сообщает пресс-служба ведомства.
РИА Новости 02:31
Происшествия
На Кубани выявлено 48 новых случаев заболевания коронавирусом
В Краснодарском крае за сутки выявлено 48 подтвержденных случаев COVID-19, по информации пресс-службы федерального Роспотребнадзора.
Российская газета 19 апреля в 04:37
Здоровье
Опубликована карта распространения коронавируса в Ростовской области
Ростов-на-Дону, 20 апреля 2020, 11:13 — REGNUM Региональный пресс-центр по информированию населения о ситуации по новой коронавирусной инфекции в Ростовской области опубликовал карту распространения SARS-CoV-2 в регионе, передаёт ИА REGNUM.
REGNUM 20 апреля в 04:13
Происшествия
ФСБ задержала юношу за подготовку массового убийства в школе
Сотрудники ФСБ задержали 18-летнего жителя Тюменской области за подготовку массового убийства в местной школе.
BFM.ru 03:03
Общество
Пять новых заболевших коронавирусом выявлено в Крыму за сутки
За минувшие сутки в Крыму выявлено три новых очага коронавирусной инфекцией, а общее количество зараженных увеличилось за сутки на пять - до 51.
Российская газета 04:06
Общество
Жителей Подмосковья с ОРВИ обязали соблюдать самоизоляцию
"Андрей Воробьев (губернатор Подмосковья) принял решение о введении дополнительных мер по борьбе с коронавирусом: с 22 апреля граждане с подозрением на коронавирус, а также граждане с проявлениями ОРВИ и других острых респираторных заболеваний обязаны соблюдать режим самоизоляции на дому", - говорится в сообщении.
РИА Новости 03:29
Общество
Еще 210 пациентов вылечились от коронавируса в Москве
В Москве выздоровели еще 210 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции.
Агентство Москва 03:19
Политика
ВЦИОМ спрогнозировал голосование по поправкам в Конституцию
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел исследование об Общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию РФ.
Аргументы и Факты 04:16
Происшествия
Власти могут расширить права полицейских
По данным «Интерфакса», речь идет о проекте по поправкам в закон «О полиции», который дает право сотрудникам МВД на вскрытие автомобиля для спасения жизни граждан или предотвращения преступления; на оцепление жилых домов; на ограждение мест проведения массовых мероприятий; на оцепление территорий, жилых помещений и проведения там личного осмотра граждан, их вещей и транспортных средств.
BFM.ru 03:27
Экономика
Греф прокомментировал возможность изъятия вкладов россиян
Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что изъятие государством банковских вкладов россиян невозможно, для такого нет никакого повода.
БИЗНЕС Online вчера в 07:50
Финансы
Курс рубля начал торги среды с падения к доллару и евро
Курс доллара поднялся до 77,49 рубля, курс евро достиг уровня 84,17 рубля, сообщает Московская биржа.
Российская газета 03:30
Общество
В Омской области уволены два замминистра здравоохранения и главврач
В Омской области уволили замминистра здравоохранения Александра Павловских и Ольгу Богданову, а также главврача ГКИБ №1 им. Д.М. Далматова Евгения Матвеева.
Atas.info 03:29
Общество
В РЭУ назвали способ сдержать эпидемию коронавируса в России
Как отмечает РИА Новости со ссылкой на доцента кафедры экономической статистики РЭУ им Г.В. Плеханова Ольгу Лебединскую, Россия не поднимется в мировом рейтинге по числу заболевших в том случае, если региональным властям удастся сдержать пандемию.
Российская газета 01:50
Общество
Василиса Володина назвала месяц, который станет хуже апреля
Василиса Володина назвала месяц, который станет хуже апреля Василиса Володина считает, что испытания ждут человечество уже летом.
Экспресс газета 02:22