Большинство опрошенных после введенных в России ограничений продолжило работать из дома. Только 13% респондентов заявили, что перестали работать, говорится в результатах исследования. В офисах продолжают трудиться 9,5% опрошенных.

с чего всё началось

Россияне перечислили свои опасения в связи последствиями распространения COVID-19. Большая часть опрошенных (70%) боится вероятности экономического кризиса в стране, чуть меньше (60,6%) — сокращения зарплат, и примерно столько же (58,5%) — роста безработицы.

Энергетика Цена нефти Brent опустилась ниже 16 долларов за баррель В ходе торгов на лондонской бирже ICE стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2020 года снизилась до 15,98 доллара за баррель. 12

Общество 75 новых случаев коронавируса выявили в Тульской области Во вторник, 21 апреля оперативный штаб сообщил о 75 новых случаях заражения коронавирусной инфекцией на территории Тульской области. 122

Наука Назван самый вероятный путь заражения коронавирусом Ученые из немецкого Института вирусологии и исследований в области ВИЧ в Университете Бонна определили наиболее вероятный способ заражения коронавирусом. 332

Шоу-бизнес Кристина Асмус опубликовала фото с округлившимся животом Актриса Кристина Асмус, известная зрителям по роли Варвары Черноус из сериала «Интерны», опубликовала в своем Instagram-аккаунте фотографию, на котором запечатлена в интересном положении. 10

Политика Лукашенко заявил, что Россия отказывается поставлять гречку Белоруссии Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил чиновникам производить "достойное" количество гречки для внутреннего рынка, поскольку, по его словам, РФ якобы отказалась продавать эту крупу республике. 813

Общество Тактаров отреагировал на оскорбления Александра Емельяненко Победитель турнира Абсолютного бойцовского чемпионата UFC 6 Олег Тактаров заявил, что в его глазах Александр Емельяненко умер. 33

Происшествия Во Владивостоке сотни людей встали в очередь за водой Водоснабжение района производится подвозом воды в автоцистернах, за которой, не обращая внимания на требования самоизоляции, выстроились длинные очереди из сотен людей. 3

Общество Омичам разрешили ездить на дачи Региональный роспотребнадзор официально разрешил жителям Омской области ездить на дачи, но при условии соблюдения ряда условий. 6

Гаджеты IPhone SE с тонкими рамками может выйти во второй половине 2021 года Авторитетный аналитик Минг-Чи Куо (Ming-Chi Kuo) ранее заявлял, что Apple планирует выпустить смартфон iPhone SE Plus в первой половине 2021 года.

Технологии Крымский вирусолог дал прогноз развитию COVID-19 летом и осенью Ученый предположил, что в летние месяцы распространение вируса замедлится, так как коронавирусы боятся солнечного ультрафиолета, а осенью может снова ускориться, поскольку условия для развития вируса станут более комфортными.

Общество В Татарстане за сутки выявили 75 новых случаев коронавируса В Татарстане за последние сутки выявили 75 новых случаев коронавируса. Из них 28 человек госпитализированы, 47 проходят лечение на дому. 54

Происшествия Самоизоляция. Полиция назвала число оштрафованных и предупрежденных В Саратовской области за время действия режима повышенной готовности за нарушение режима самоизоляции уже оштрафованы 95 человек. 14

Происшествия Во владимирские больницы поставили просроченные аппараты ИВЛ Прокуратура Владимирской области направила в следственные органы материалы проверки о поставке в местную больницу устаревших аппаратов искусственной вентиляции легких на 6 миллионов рулей, срок годности которых истек 15 лет назад, сообщает пресс-служба ведомства. 62

Здоровье Опубликована карта распространения коронавируса в Ростовской области Ростов-на-Дону, 20 апреля 2020, 11:13 — REGNUM Региональный пресс-центр по информированию населения о ситуации по новой коронавирусной инфекции в Ростовской области опубликовал карту распространения SARS-CoV-2 в регионе, передаёт ИА REGNUM. 275

Общество Пять новых заболевших коронавирусом выявлено в Крыму за сутки За минувшие сутки в Крыму выявлено три новых очага коронавирусной инфекцией, а общее количество зараженных увеличилось за сутки на пять - до 51. 8

Общество Жителей Подмосковья с ОРВИ обязали соблюдать самоизоляцию "Андрей Воробьев (губернатор Подмосковья) принял решение о введении дополнительных мер по борьбе с коронавирусом: с 22 апреля граждане с подозрением на коронавирус, а также граждане с проявлениями ОРВИ и других острых респираторных заболеваний обязаны соблюдать режим самоизоляции на дому", - говорится в сообщении. 15

Политика ВЦИОМ спрогнозировал голосование по поправкам в Конституцию Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел исследование об Общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию РФ.

Происшествия Власти могут расширить права полицейских По данным «Интерфакса», речь идет о проекте по поправкам в закон «О полиции», который дает право сотрудникам МВД на вскрытие автомобиля для спасения жизни граждан или предотвращения преступления; на оцепление жилых домов; на ограждение мест проведения массовых мероприятий; на оцепление территорий, жилых помещений и проведения там личного осмотра граждан, их вещей и транспортных средств. 2,2K

Экономика Греф прокомментировал возможность изъятия вкладов россиян Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что изъятие государством банковских вкладов россиян невозможно, для такого нет никакого повода. 557