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Газета.Ru
Газета.Ru

Россияне перечислили главные недостатки отечественных курортов

Российские отдыхающие жалуются, что на курортах страны люди не соблюдают социальную дистанцию. Кроме того, туристам не по душе длинные очереди, пренебрежение масками и плохой сервис. Недовольство вызывает и хамство.В источнике
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Комсомольская правда

Российские туристы назвали главные претензии к отдыху в стране

Комсомольская правдавчера в 08:21
Говорит Москва

Российские туристы назвали главные недостатки отечественных курортов

Говорит Москвавчера в 04:20
Телеканал 360°

Названы главные недостатки российских курортов во время пандемии

Телеканал 360°вчера в 04:04
Lenta.ru

Россияне перечислили главные недостатки отечественных курортов

Lenta.ruвчера в 03:24
ФедералПресс

Стало известно, на что жалуются туристы на российских курортах

ФедералПрессвчера в 03:05
РЕН ТВ

Россияне недовольны несоблюдением социальной дистанции на пляжах

РЕН ТВвчера в 03:02
Известия

Названы основные жалобы туристов на российских курортах в пандемию

Известиявчера в 02:32

Два матча «Носты» в ПФЛ отменены из-за коронавируса в команде

Игры новотроицкого клуба с барнаульским «Динамо» (9 августа) и «Новосибирском» (12 августа) не состоятся в связи с положительными результатами тестов на COVID-19 у нескольких игроков «Носты» и решением территориального органа Роспотребнадзора, запретившего участие команды в данных матчах.
Два матча «Носты» в ПФЛ отменены из-за коронавируса в команде
Sports.ruвчера в 03:58

Дегтярев не разрешал хабаровским чиновникам летать бизнес-классом

Самодеятельностью и аппаратной диверсией назвала пресс-служба Правительства Хабаровского края публикацию от 7 августа на портале правовой информации проекта постановления, разрешающего чиновникам летать бизнес-классом за счет бюджета.
Байкал24вчера в 23:51
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Производитель рассказал, сколько кофе в год пьет средний россиянин

Среднестатистический россиянин потребляет 500 граммов натурального кофе в год, в то время как в Финляндии, мировом лидере по потреблению напитка, этот показатель равен 11 килограммам, заявил в интервью РИА Новости директор по маркетингу в РФ одного из крупнейших производителей кофе — финской Paulig — Александр Копытов.
ПРАЙМ20:15

Тихановская призвала силовиков остановить насилие на протестах

Кандидат в президенты Белоруссии и супруга видеоблогера Сергея Тихановского Светлана обратилась с заявлениям к милиции, войскам и участникам протестов, которые начались после закрытия избирательных участков.
РБК18:16
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Мэр Нагасаки призвал Россию и США сократить ядерные арсеналы

Мэр Нагасаки Томихиса Тауэ призвал мировых лидеров сохранить Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и выработать реальный путь к сокращению двух крупнейших ядерных арсеналов, принадлежащих США и России.
Ридусвчера в 03:16
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У банков возникли проблемы при передаче данных клиентов коллекторам

Из-за вступившего в силу 1 июля закона № 377 о регулировании деятельности по взысканию просроченной задолженности у российских банков возникли проблемы при передаче данных клиентов коллекторам.
МонаВиста8 августа в 11:20
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Жители поселка Зеленого рассказали Солодову об отсутствии медпомощи и дорогой воде

Как сообщили ИА «Кам 24» в пресс-службе краевого правительства, Владимир Солодов продолжает объезд поселков, чтобы из первых уст узнать о проблемах людей и предусмотреть решения в программе развития Камчатки.
Кам 2419:03