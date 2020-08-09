Россияне перечислили главные недостатки отечественных курортов

Российские отдыхающие жалуются, что на курортах страны люди не соблюдают социальную дистанцию. Кроме того, туристам не по душе длинные очереди, пренебрежение масками и плохой сервис. Недовольство вызывает и хамство.