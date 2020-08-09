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Газета.Ru
Газета.Ru

Россияне перечислили главные недостатки отечественных курортов

Российские отдыхающие жалуются, что на курортах страны люди не соблюдают социальную дистанцию. Кроме того, туристам не по душе длинные очереди, пренебрежение масками и плохой сервис. Недовольство вызывает и хамство.В источнике
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Комсомольская правда

Российские туристы назвали главные претензии к отдыху в стране

Комсомольская правдавчера в 08:21
ФедералПресс

Стало известно, на что жалуются туристы на российских курортах

ФедералПрессвчера в 03:05
Телеканал 360°

Названы главные недостатки российских курортов во время пандемии

Телеканал 360°вчера в 04:04
Lenta.ru

Россияне перечислили главные недостатки отечественных курортов

Lenta.ruвчера в 03:24
Говорит Москва

Российские туристы назвали главные недостатки отечественных курортов

Говорит Москвавчера в 04:20
РЕН ТВ

Россияне недовольны несоблюдением социальной дистанции на пляжах

РЕН ТВвчера в 03:02
Известия

Названы основные жалобы туристов на российских курортах в пандемию

Известиявчера в 02:32

Государственные экзит-полы показали победу Лукашенко с 79,7% голосов

Действующий глава Белоруссии Александр Лукашенко, по результатам экзит-полов, на выборах президента страны набрал 79,7%, сообщает госагентство БелТА со ссылкой на Молодежную лабораторию социологических исследований РСОО "БКМО".
Интерфаксвчера в 14:00
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Красноперов отреагировал на просчет украинских спецслужб в деле MH17

Заявление западных журналистов о вине Украины в катастрофе MH17 вряд ли рассмотрят, поскольку даже предоставленные Россией объективные данные не были приняты во внимание следствием, заявил в разговоре с корреспондентом «НьюИнформ» летчик-конструктор, майор ВВС и инструктор по высшему пилотажу на реактивных самолетах Андрей Красноперов.
NewInformвчера в 11:58
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Производитель рассказал, сколько кофе в год пьет средний россиянин

Среднестатистический россиянин потребляет 500 граммов натурального кофе в год, в то время как в Финляндии, мировом лидере по потреблению напитка, этот показатель равен 11 килограммам, заявил в интервью РИА Новости директор по маркетингу в РФ одного из крупнейших производителей кофе — финской Paulig — Александр Копытов.
ПРАЙМ20:15

«Вашингтон» обыграл «Бостон», Ковальчук отдал передачу

В матче Национальной хоккейной лиги за места в плей-офф «Вашингтон Кэпиталз» одержал победу над «Бостон Брюинз» со счетом 2:1. В составе столичного клуба по шайбе забросили Ти Джей Оши на 20-й минуте и Том Уилсон с передач Ильи Ковальчука и Михала Кемпни на 43-й минуте.
Нева Спортвчера в 14:53

Ростех запустил серийное производство гражданской версии «антиматериальной» винтовки

"ЦКИБ СОО" (Центральное конструкторское исследовательское бюро спортивно-охотничьего оружия, входит в КБП холдинга "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех") завершил испытания и запустил серийное производство гражданской версии крупнокалиберной снайперской винтовки ОСВ-96 - МЦ 567.
ТАСС20:15

Россия и Китай начали отказываться от доллара

Россия и Китай снизили использование доллара в двусторонних сделках до 46 процентов, в 2015 году примерно 90 процентов сделок проводилось в американской валюте, пишет Stratfor со ссылкой на отчет Nikkei Asian Review.
Lenta.ru7 августа в 13:23
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