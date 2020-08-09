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Газета.Ru
Газета.Ru

Россияне перечислили главные недостатки отечественных курортов

Российские отдыхающие жалуются, что на курортах страны люди не соблюдают социальную дистанцию. Кроме того, туристам не по душе длинные очереди, пренебрежение масками и плохой сервис. Недовольство вызывает и хамство.В источнике
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Комсомольская правда

Российские туристы назвали главные претензии к отдыху в стране

Комсомольская правдавчера в 08:21
Говорит Москва

Российские туристы назвали главные недостатки отечественных курортов

Говорит Москвавчера в 04:20
РЕН ТВ

Россияне недовольны несоблюдением социальной дистанции на пляжах

РЕН ТВвчера в 03:02
Lenta.ru

Россияне перечислили главные недостатки отечественных курортов

Lenta.ruвчера в 03:24
ФедералПресс

Стало известно, на что жалуются туристы на российских курортах

ФедералПрессвчера в 03:05
Телеканал 360°

Названы главные недостатки российских курортов во время пандемии

Телеканал 360°вчера в 04:04
Известия

Названы основные жалобы туристов на российских курортах в пандемию

Известиявчера в 02:32

МВД Белоруссии утверждает, что ситуация с многочисленными протестами находится под контролем

В ЦИКе Белоруссии утверждают, что на закрытых участках действующий президент Александр Лукашенко набрал 81% голосов, его основной соперник Светлана Тихановская – 8%. Ночью Тихановская призвала силовиков остановить насилие в отношении граждан.
Эхо Москвы00:03

Начато производство карабина калибром 12,7 мм для гражданского рынка

Центральное конструкторское исследовательское бюро спортивно-охотничьего оружия, входящее в холдинг «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех», объявило о запуске в серийное производство гражданского карабина МЦ 567 на базе снайперской винтовки ОСВ-96.
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Информационный канал: Выборы в Белоруссии

В. Цепкало ― Я думаю, что мы бы, конечно, очень хотели, и я направил лидерам 35 стран, в том числе, Владимиру Владимировичу Путину письмо, в котором я просил просто потребовать от Лукашенко соблюдать нормы международного права, внутреннего права, обеспечить нормальный подсчет голосов.
Эхо Москвы18:09
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Россиянам дадут возможность исправлять кредитную историю

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Известия17:31
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В Балтийске при взрыве снаряда времен войны пострадали двое детей

В городе Балтийск Калининградской области устанавливают обстоятельства ранения двух детей в результате детонации снаряда времен Второй мировой войны, сообщила в воскресенье пресс-служба регионального управления Следственного комитета России.
Интерфаксвчера в 04:25
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«Спартак» планирует выручить за Урунова 15 млн евро

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Евро-футбол.рувчера в 13:04
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