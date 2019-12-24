Финансы

ИзвестияИзвестияРоссияне перед Новым годом стали активнее покупать доллары и евро

Россияне стали активнее покупать доллары и евро перед Новым годом на фоне укрепления рубля и в связи с предстоящими новогодними каникулами. Об этом свидетельствуют результаты исследования банка «Русский стандарт», который оказался в распоряжении ТАСС.
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Исследование: россияне перед Новым годом стали активнее покупать доллары и евро

Россияне стали активнее покупать доллары и евро на фоне укрепления рубля перед Новым годом. Такие данные приводятся в исследовании банка "Русский стандарт" (есть в распоряжении ТАСС).
ТАССвчера в 19:07

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Исследование: россияне перед Новым годом стали активнее покупать доллары и евро

ТАССвчера в 19:07

Россияне стали закупаться валютой к Новому году

Lenta.ruвчера в 19:48

Россияне стали чаще покупать валюту перед Новым годом

Life.ruвчера в 20:05

Россияне стали закупать доллары и евро

News.ruвчера в 20:15

Россияне перед Новым годом стали активнее покупать доллары и евро

Известиявчера в 23:38

Россияне стали активнее покупать доллары и евро перед Новым годом

VSE42.RUвчера в 23:55

Петербуржцы стали активнее покупать доллары и евро

Мойка78вчера в 21:42
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Происшествия

В Хабаровском крае разбился истребитель Су-57

РИА Новости 00:25
Политика

Сенаторы США установили условия снятия с России санкций

Санкции против России вводятся по двум причинам: за вмешательство во внутреннюю политику США и за агрессию против Украины.
News.ru вчера в 06:04
Политика

США заморозили военную помощь Украине после звонка Трампа Зеленскому

Глава Белого дома Дональд Трамп беседовал по телефону со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским 91 минуту.
News.ru вчера в 02:30
Общество

Народная артистка СССР Галина Волчек попала в больницу

Художественный руководитель театра "Современник", народная артистка СССР Галина Волчек госпитализирована, сообщила "Интерфаксу" ее помощник по литературной части Евгения Кузнецова.
Интерфакс 01:42
Шоу-бизнес

По слухам: Федор Смолов закрутил роман с внучкой Бориса Ельцина

Внучку Бориса Ельцина и Федора Смолова видели несколько раз на светских мероприятиях и в театре, но пара старается публично не говорить о своих отношениях.
StarHit.ru вчера в 03:00
Общество

«Ъ»: в России утвердили новые правила экзамена на водительские права

Премьер-министр Дмитрий Медведев поставил подпись под постановлением об изменении правил приема экзамена на водительские права.
Газета.Ru вчера в 19:44
Политика

В Евросоюзе раскритиковали запуск поездов по Крымскому мосту

Власти Евросоюза считают запуск железнодорожного сообщения с Крымом «еще одним шагом к принудительной интеграции» полуострова с Россией и его изоляции от Украины, говорится в заявлении Европейской внешнеполитической службы (ЕВС).
Национальная служба новостей вчера в 11:03
Общество

Почему принц Гарри и Меган Маркл встретят Рождество в Канаде

В семейной жизни принца Гарри и Меган Маркл грядет первое Рождество, которое они проведут не в королевской резиденции в Сандрингеме в графстве Норфолк - с королевой Елизаветой II и другими Виндзорами, - а с матерью Меган Маркл Дорией Рэгланд по другую сторону Атлантического океана, в Канаде.
Газета.Ru вчера в 11:24
Политика

На Ямале уволена журналистка, задавшая вопрос Путину

Из ОГТРК «Ямал-Регион» уволилась по собственному желанию журналистка Алиса Яровская, которая на большой пресс-конференции президента России Владимира Путина задала наболевший для ЯНАО вопрос про мост через Обь.
REGNUM вчера в 10:33
Общество

МЧС предложило сделать обязательной эвакуацию из зон ЧС

Министерство чрезвычайных ситуаций (МЧС) России готовит поправки в законодательство об обязательной эвакуации населения в зонах чрезвычайной ситуации.
Известия 01:09
Происшествия

В Красноярске задержали бегавшую по улице голую женщину

Полицейские в Красноярске задержали женщину, которая бегала по улице без одежды с ребенком на руках.
Известия вчера в 05:32
Происшествия

Авиабомба времен войны вывезена из центра Севастополя

В понедельник, 23 декабря, в историческом центре Севастополя рабочие обнаружили немецкую авиационную бомбу времен Великой Отечественной войны.
Вести.Ru вчера в 15:33
Гаджеты

Смартфоны Samsung и Apple признали опасными для здоровья

В США известным компаниям-производителям Apple и Samsung грозят серьезные судебные иски.
Уфимские Заметки вчера в 10:06
Армия и оружие

Бомбардировщик Су-34 модернизируют в 2022 году

Стали известны сроки появления модернизированного российского истребителя-бомбардировщика Су-34 и его особенности.
Российская газета 22 декабря в 05:09
Транспорт

Правительство ограничит водителям фур и автобусов время езды за рулем

По вине водителей автобусов произошло 5,8 тыс.
РБК вчера в 15:07
Шоу-бизнес

Необычное имя дочери певицы Нюши обсуждают в соцсетях

Популярная российская певица Нюша и генеральный советник президента Международной федерации студенческого спорта (FISU) Игорь Сивов назвали свою годовалую дочь очень необычным именем — Симба, сообщает Федеральное агентство новостей.
РИАМО вчера в 05:33
Экономика

Владельцем 81,8% банка «Уралсиб» стала вдова Владимира Когана

Вдова Владимира Когана Людмила получила 81,81% акций банка "Уралсиб" в рамках вступления в наследство.
Интерфакс 01:45
Политика

Кадыров объяснил, почему экс-мэр Грозного пытал женщин электрошокером

Бывший мэр Грозного Ислам Кадыров, который бил женщин-мошенниц электрошокером во время допросов, «перестарался», поскольку слишком рано вышел на работу после операции.
URA.Ru вчера в 19:17
Транспорт

Первый поезд в Крым отправился из Санкт-Петербурга

Власти Крыма разработали сценарий встречи первых поездов, которые прибудут на полуостров 25 декабря (из Санкт-Петербурга в Севастополь) и 26 декабря (из Москвы в Симферополь).
ТАСС вчера в 06:02
Кино

В России впервые покажут отреставрированную «Иронию судьбы»

"Россия 1" впервые покажет отреставрированный фильм режиссёра Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С легким паром!" в Full HD качестве.
Клопс вчера в 23:47
Происшествия

В Татарстане к девушке, опубликовавшей видео с учениями по разгону митингов в школе, пришли полицейские

Ранее стало известно, что на тренировке сотрудников МВД по разгону митингов, участников протестов изображали девятиклассники.
Эхо Москвы вчера в 18:04
Общество

Тимати «взяли в заложники» в его же ресторане в Калифорнии

Один из американских партнёров Тимати по лейблу Black Star, занимающийся студией творческого объединения и бургерной Black Star Burger в Калифорнии, решил разыграть рэпера и устроить ему "взятие в заложники" сотрудниками SWAT прямо в зале ресторана.
Life.ru 22 декабря в 21:54
Гаджеты

Дизайн Realme X50 является «глотком свежего воздуха»

Компания Realme продолжает подогревать интерес общественности к своему следующему флагманскому смартфону Realme X50, который должен быть представлен в начале января следующего года.
iXBT.com 22 декабря в 22:31
Происшествия

В Петербурге опять эвакуируются суды

Утро вторника, 24 декабря, началось в Петербурге с очередных «писем счастья» о якобы заминированных зданиях судов.
Петербургский дневник 01:49
Путешествия

Проанализировано, куда самарцы поедут на новогодние праздники

Аналитики Яндекс.Путешествий выяснили, куда самарцы собираются поехать на новогодние праздники.
НИА Самара 00:51
Энергетика

На Украине уже «делят» 3 млрд долларов, обещанные к выплате «Газпромом»

Нужно напомнить, что выплата «Газпромом» «Нафтогазу» почти 3 млрд долларов становится частью меморандума к будущему заключению контракта.
Военное обозрение 01:00
Политика

Украина и Донбасс договорились обменять пленных до конца года

Lenta.ru вчера в 10:20
Общество

СБУ ответила на сообщения об убийстве офицеров на границе с Венгрией

Пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская прокомментировала в своем фейсбуке информацию о том, что в Закарпатье рядом с границей с Венгрией якобы обнаружили убитыми группу оперативников силового ведомства.
РИА Новости вчера в 18:49
Кино

В Москве состоялась премьера фильма «Вторжение»

В московском кинотеатре «Октябрь» в понедельник, 23 декабря, состоялась премьера фильма «Вторжение».
Известия вчера в 13:23
Происшествия

Пятерых обвиняемых в убийстве Хашукджи приговорили к смертной казни

Саудовская Аравия объявила о завершении расследования убийства саудовского журналиста Джамаля Хашукджи в октябре прошлого года в консульстве королевства в Стамбуле, пятеро обвиняемых приговорены к смертной казни, трое — к 24 годам тюремного заключения, говорится в сообщении генпрокуратуры, переданном газетой "Ас-Сабк".
РИА Новости вчера в 04:56
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