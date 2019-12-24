Экономика

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Россияне стали активнее покупать доллары и евро перед Новым годом на фоне укрепления рубля и в связи с предстоящими новогодними каникулами. Об этом свидетельствуют результаты исследования банка «Русский стандарт», который оказался в распоряжении ТАСС.
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с чего всё началось

Исследование: россияне перед Новым годом стали активнее покупать доллары и евро

Россияне стали активнее покупать доллары и евро на фоне укрепления рубля перед Новым годом. Такие данные приводятся в исследовании банка "Русский стандарт" (есть в распоряжении ТАСС).
ТАССвчера в 19:07

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Исследование: россияне перед Новым годом стали активнее покупать доллары и евро

ТАССвчера в 19:07

Россияне стали закупаться валютой к Новому году

Lenta.ruвчера в 19:48

Россияне стали чаще покупать валюту перед Новым годом

Life.ruвчера в 20:05

Россияне стали закупать доллары и евро

News.ruвчера в 20:15

Россияне перед Новым годом стали активнее покупать доллары и евро

Известиявчера в 23:38

Россияне начали скупать доллары и евро перед Новым годом — исследование

Телеканал 360°02:03

Россияне стали активнее покупать доллары и евро перед Новым годом

VSE42.RUвчера в 23:55
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Фото: певица Нюша назвала дочь Симбой

Российская газета вчера в 07:34
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Lenta.ru вчера в 07:26
Политика

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Поклонники звездной семьи Джоли-Питт обратили внимание на то, что 13-летняя наследница актрисы уже практически догнала ее по росту.
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Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает возможным освобождать от налога на доходы для физических лиц (НДФЛ) тех, кто получает зарплату на уровне минимального размера оплаты труда (МРОТ).
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