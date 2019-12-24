Россияне стали активнее покупать доллары и евро на фоне укрепления рубля перед Новым годом. Такие данные приводятся в исследовании банка "Русский стандарт" (есть в распоряжении ТАСС).

с чего всё началось

Россияне стали активнее покупать доллары и евро перед Новым годом на фоне укрепления рубля и в связи с предстоящими новогодними каникулами. Об этом свидетельствуют результаты исследования банка «Русский стандарт», который оказался в распоряжении ТАСС.

Россияне перед Новым годом стали активнее покупать доллары и евро

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