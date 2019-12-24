Финансы

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Россияне стали активнее покупать доллары и евро перед Новым годом на фоне укрепления рубля и в связи с предстоящими новогодними каникулами. Об этом свидетельствуют результаты исследования банка «Русский стандарт», который оказался в распоряжении ТАСС.
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Исследование: россияне перед Новым годом стали активнее покупать доллары и евро

Россияне стали активнее покупать доллары и евро на фоне укрепления рубля перед Новым годом. Такие данные приводятся в исследовании банка "Русский стандарт" (есть в распоряжении ТАСС).
ТАССвчера в 19:07

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Исследование: россияне перед Новым годом стали активнее покупать доллары и евро

ТАССвчера в 19:07

Россияне стали закупаться валютой к Новому году

Lenta.ruвчера в 19:48

Россияне стали чаще покупать валюту перед Новым годом

Life.ruвчера в 20:05

Россияне стали закупать доллары и евро

News.ruвчера в 20:15

Россияне перед Новым годом стали активнее покупать доллары и евро

Известиявчера в 23:38

Россияне начали скупать доллары и евро перед Новым годом — исследование

Телеканал 360°02:03

Россияне стали активнее покупать доллары и евро перед Новым годом

VSE42.RUвчера в 23:55
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Происшествия

В Хабаровском крае разбился истребитель Су-57, летчик выжил

РИА Новости 00:25
Общество

Народная артистка СССР Галина Волчек попала в больницу

Художественный руководитель театра "Современник", народная артистка СССР Галина Волчек госпитализирована, сообщила "Интерфаксу" ее помощник по литературной части Евгения Кузнецова.
Интерфакс 01:42
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева перенесла срочную операцию

"В срочном порядке операция по удалению имплантов с капсулой и извлечения силикона из тканей", - написала Кудрявцева.
Газета.Ru вчера в 18:11
Общество

В России с 2020 года изменят правила сдачи экзамена на права

Ещё одна «порция» изменений в правилах проведения экзамена на водительские права начнёт действовать с 1 октября 2020 года.
REGNUM 01:35
Политика

Россия ответила ЕС на претензии по Крымскому мосту

Напомним, что ранее президент России Владимир Путин официально открыл железнодорожную часть Крымского моста.
Российская газета 00:11
Политика

На Ямале уволена журналистка, задавшая вопрос Путину

Из ОГТРК «Ямал-Регион» уволилась по собственному желанию журналистка Алиса Яровская, которая на большой пресс-конференции президента России Владимира Путина задала наболевший для ЯНАО вопрос про мост через Обь.
REGNUM вчера в 10:33
Политика

Глава «Нафтогаза» допустил невыполнение обещаний России по транзиту

Исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко допустил невыполнение обещаний России по транзиту газа после отзыва исков против «Газпрома».
Lenta.ru вчера в 14:46
Политика

Ротенберг раскрыл причины ночного звонка Путину о Крымском мосте

Владелец компании "СГМ Мост" Аркадий Ротенберг сообщил, что причиной ночного звонка президенту России Владимиру Путину стал доклад о завершении морской операции по установке арки железнодорожной части Крымского моста.
РИА Новости вчера в 08:54
Общество

СБУ ответила на сообщения об убийстве офицеров на границе с Венгрией

Пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская прокомментировала в своем фейсбуке информацию о том, что в Закарпатье рядом с границей с Венгрией якобы обнаружили убитыми группу оперативников силового ведомства.
РИА Новости вчера в 18:49
Армия и оружие

Боевики пытались атаковать авиабазу Хмеймим с помощью беспилотников

Боевики вооружённых формирований в Сирии 22 декабря предприняли попытку атаковать российскую авиабазу Хмеймим с помощью беспилотников, сообщил руководитель Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Юрий Боренков.
RT на русском вчера в 14:05
Политика

Строившие «Северный поток-2» суда Allseas покинули место работ

Суда швейцарской компании Allseas, которые занимались укладкой труб для трубопровода "Северный поток - 2", покинули место работ в Балтийском море, сообщает ТАСС.
Российская газета 22 декабря в 20:22
Шоу-бизнес

Певица Нюша объяснила странное имя дочери

Певица Нюша объяснила странный выбор имени для ребенка.
Вечерняя Москва вчера в 04:19
Кино

Россиянам впервые покажут отреставрированную «Иронию судьбы»

Телеканал "Россия" отреставрировал фильм режиссера Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С легким паром!" и впервые покажет новую версию киноленты в Full HD качестве.
РИА Новости вчера в 16:48
Общество

Российский спутник «Метеор-М» столкнулся с метеоритом

Известия вчера в 23:54
Экономика

Людмила Коган получила 81,8% акций банка «Уралсиб»

Людмила Коган - вдова бывшего владельца банка "Уралсиб" Владимира Когана - получила 81,809% акций кредитной организации.
ТАСС 01:49
Политика

Медведев назвал срок задержки «Северного потока-2»

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что из-за санкций США на строительство газопровода «Северный поток — 2» понадобится «чуть больше времени».
Телеканал 360° вчера в 13:03
Происшествия

Прокуратура запросила 3,5 года для фигуранта «дела 27 июля» Раджабова

Интерфакс вчера в 11:24
Политика

Путин поручил оценить перенос железной дороги от побережья Сочи

Президент России Владимир Путин поручил Министерству транспорта рассчитать стоимость переноса железной дороги от Черноморского побережья в районе Сочи, назвав это стратегической задачей.
RT на русском вчера в 17:06
Политика

Сенаторы США установили условия снятия с России санкций

Санкции против России вводятся по двум причинам: за вмешательство во внутреннюю политику США и за агрессию против Украины.
News.ru вчера в 06:04
Транспорт

В России ограничили количество рабочих часов водителей автобусов и фур

Правительство России запретило водителям находиться за рулём автобусов и грузовиков более десяти часов в сутки.
RT на русском 01:50
Здоровье

Роспотребнадзор предупредил о передающейся через собак болезни

Роспотребнадзор предупредил россиян о смертельно опасной болезни, которая передаётся человеку от собак, в том числе от домашних питомцев.
RT на русском вчера в 22:31
Общество

«Яндекс» начал оценивать платежеспособность заемщиков для банков

"Яндекс" и два крупнейших кредитных бюро России начали оценивать платежеспособность заемщиков.
Газета.Ru 01:03
Политика

Джулиани заявил, что за назначением послов США на Украине стоял Сорос

Адвокат президента США Дональда Трампа Руди Джулиани заявил, что за назначением четырех послов США на Украине, в том числе Мари Йованович, стоял миллиардер Джордж Сорос.
Газета.Ru 02:43
Хоккей

Ничушкин забил гол лицом и оформил хет-трик Горди Хоу

Российский нападающий "Колорадо" Валерий Ничушкин стал второй звездой матча против "Вегаса", в котором его команда победила 7:3. На счету россиянина хет-трик Горди Хоу - гол, передача и драка.
Российская газета 02:12
Политика

Путин признался, что не пьет чай

Газета.Ru вчера в 10:21
Хоккей

«Салават Юлаев» обыграл «Ак Барс» в Давосе

LiveSport.ru вчера в 16:28
Шоу-бизнес

Поклонников восхитила натуральная грудь Екатерины Климовой

Только недавно благодарные зрители расхваливали звезду за откровенные кадры в купальнике с фотосессии в пенном джакузи, как 41-летняя Екатерина Климова подарила им новый повод для восхищения.
StarHit.ru 22 декабря в 22:00
Энергетика

В Раде рассказали, как «Нафтогаз» потратит почти $3 млрд от «Газпрома»

Глава комитета Верховной рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус рассказал, как компания «Нафтогаз» потратит почти $3 млрд от «Газпрома».
RT на русском 02:30
Экономика

При выходе на пенсию на 10 лет позже ее размер увеличится вдвое

При выходе на пенсию позже нормы на 10 лет размер выплаты увеличиваются более чем в два раза. Это объясняется премиальными коэффициентами.
Газета.Ru вчера в 09:36
Происшествия

Полицейские нагрянули к девушке, выложившей видео с бойцами Росгвардии

Жительнице Татарстана пришлось писать объяснительную за публикацию в Интернете видео, где бойцы Росгвардии тренируются на школьниках разгонять митинги.
МР7.ру 02:59
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