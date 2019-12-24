Финансы
ИзвестияРоссияне перед Новым годом стали активнее покупать доллары и евро
Россияне стали активнее покупать доллары и евро перед Новым годом на фоне укрепления рубля и в связи с предстоящими новогодними каникулами. Об этом свидетельствуют результаты исследования банка «Русский стандарт», который оказался в распоряжении ТАСС.
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Россияне стали активнее покупать доллары и евро на фоне укрепления рубля перед Новым годом. Такие данные приводятся в исследовании банка "Русский стандарт" (есть в распоряжении ТАСС).ТАССвчера в 19:07
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Общество
Народная артистка СССР Галина Волчек попала в больницу
Художественный руководитель театра "Современник", народная артистка СССР Галина Волчек госпитализирована, сообщила "Интерфаксу" ее помощник по литературной части Евгения Кузнецова.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева перенесла срочную операцию
"В срочном порядке операция по удалению имплантов с капсулой и извлечения силикона из тканей", - написала Кудрявцева.
Общество
В России с 2020 года изменят правила сдачи экзамена на права
Ещё одна «порция» изменений в правилах проведения экзамена на водительские права начнёт действовать с 1 октября 2020 года.
Политика
Россия ответила ЕС на претензии по Крымскому мосту
Напомним, что ранее президент России Владимир Путин официально открыл железнодорожную часть Крымского моста.
Политика
На Ямале уволена журналистка, задавшая вопрос Путину
Из ОГТРК «Ямал-Регион» уволилась по собственному желанию журналистка Алиса Яровская, которая на большой пресс-конференции президента России Владимира Путина задала наболевший для ЯНАО вопрос про мост через Обь.
Политика
Глава «Нафтогаза» допустил невыполнение обещаний России по транзиту
Исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко допустил невыполнение обещаний России по транзиту газа после отзыва исков против «Газпрома».
Политика
Ротенберг раскрыл причины ночного звонка Путину о Крымском мосте
Владелец компании "СГМ Мост" Аркадий Ротенберг сообщил, что причиной ночного звонка президенту России Владимиру Путину стал доклад о завершении морской операции по установке арки железнодорожной части Крымского моста.
Общество
СБУ ответила на сообщения об убийстве офицеров на границе с Венгрией
Пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская прокомментировала в своем фейсбуке информацию о том, что в Закарпатье рядом с границей с Венгрией якобы обнаружили убитыми группу оперативников силового ведомства.
Армия и оружие
Боевики пытались атаковать авиабазу Хмеймим с помощью беспилотников
Боевики вооружённых формирований в Сирии 22 декабря предприняли попытку атаковать российскую авиабазу Хмеймим с помощью беспилотников, сообщил руководитель Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Юрий Боренков.
Политика
Строившие «Северный поток-2» суда Allseas покинули место работ
Суда швейцарской компании Allseas, которые занимались укладкой труб для трубопровода "Северный поток - 2", покинули место работ в Балтийском море, сообщает ТАСС.
Шоу-бизнес
Певица Нюша объяснила странное имя дочери
Певица Нюша объяснила странный выбор имени для ребенка.
Кино
Россиянам впервые покажут отреставрированную «Иронию судьбы»
Телеканал "Россия" отреставрировал фильм режиссера Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С легким паром!" и впервые покажет новую версию киноленты в Full HD качестве.
Общество
Российский спутник «Метеор-М» столкнулся с метеоритом
Экономика
Людмила Коган получила 81,8% акций банка «Уралсиб»
Людмила Коган - вдова бывшего владельца банка "Уралсиб" Владимира Когана - получила 81,809% акций кредитной организации.
Политика
Медведев назвал срок задержки «Северного потока-2»
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что из-за санкций США на строительство газопровода «Северный поток — 2» понадобится «чуть больше времени».
Происшествия
Прокуратура запросила 3,5 года для фигуранта «дела 27 июля» Раджабова
Политика
Путин поручил оценить перенос железной дороги от побережья Сочи
Президент России Владимир Путин поручил Министерству транспорта рассчитать стоимость переноса железной дороги от Черноморского побережья в районе Сочи, назвав это стратегической задачей.
Политика
Сенаторы США установили условия снятия с России санкций
Санкции против России вводятся по двум причинам: за вмешательство во внутреннюю политику США и за агрессию против Украины.
Транспорт
В России ограничили количество рабочих часов водителей автобусов и фур
Правительство России запретило водителям находиться за рулём автобусов и грузовиков более десяти часов в сутки.
Здоровье
Роспотребнадзор предупредил о передающейся через собак болезни
Роспотребнадзор предупредил россиян о смертельно опасной болезни, которая передаётся человеку от собак, в том числе от домашних питомцев.
Общество
«Яндекс» начал оценивать платежеспособность заемщиков для банков
"Яндекс" и два крупнейших кредитных бюро России начали оценивать платежеспособность заемщиков.
Политика
Джулиани заявил, что за назначением послов США на Украине стоял Сорос
Адвокат президента США Дональда Трампа Руди Джулиани заявил, что за назначением четырех послов США на Украине, в том числе Мари Йованович, стоял миллиардер Джордж Сорос.
Хоккей
Ничушкин забил гол лицом и оформил хет-трик Горди Хоу
Российский нападающий "Колорадо" Валерий Ничушкин стал второй звездой матча против "Вегаса", в котором его команда победила 7:3. На счету россиянина хет-трик Горди Хоу - гол, передача и драка.
Политика
Путин признался, что не пьет чай
Хоккей
«Салават Юлаев» обыграл «Ак Барс» в Давосе
Шоу-бизнес
Поклонников восхитила натуральная грудь Екатерины Климовой
Только недавно благодарные зрители расхваливали звезду за откровенные кадры в купальнике с фотосессии в пенном джакузи, как 41-летняя Екатерина Климова подарила им новый повод для восхищения.
Энергетика
В Раде рассказали, как «Нафтогаз» потратит почти $3 млрд от «Газпрома»
Глава комитета Верховной рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус рассказал, как компания «Нафтогаз» потратит почти $3 млрд от «Газпрома».
Экономика
При выходе на пенсию на 10 лет позже ее размер увеличится вдвое
При выходе на пенсию позже нормы на 10 лет размер выплаты увеличиваются более чем в два раза. Это объясняется премиальными коэффициентами.
Происшествия
Полицейские нагрянули к девушке, выложившей видео с бойцами Росгвардии
Жительнице Татарстана пришлось писать объяснительную за публикацию в Интернете видео, где бойцы Росгвардии тренируются на школьниках разгонять митинги.