Финансы

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Россияне стали активнее покупать доллары и евро перед Новым годом на фоне укрепления рубля и в связи с предстоящими новогодними каникулами. Об этом свидетельствуют результаты исследования банка «Русский стандарт», который оказался в распоряжении ТАСС.
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с чего всё началось

Исследование: россияне перед Новым годом стали активнее покупать доллары и евро

Россияне стали активнее покупать доллары и евро на фоне укрепления рубля перед Новым годом. Такие данные приводятся в исследовании банка "Русский стандарт" (есть в распоряжении ТАСС).
ТАССвчера в 19:07

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Исследование: россияне перед Новым годом стали активнее покупать доллары и евро

ТАССвчера в 19:07

Россияне стали закупаться валютой к Новому году

Lenta.ruвчера в 19:48

Россияне стали чаще покупать валюту перед Новым годом

Life.ruвчера в 20:05

Россияне стали закупать доллары и евро

News.ruвчера в 20:15

Россияне перед Новым годом стали активнее покупать доллары и евро

Известиявчера в 23:38

Россияне стали активнее покупать доллары и евро перед Новым годом

VSE42.RUвчера в 23:55

Петербуржцы стали активнее покупать доллары и евро

Мойка78вчера в 21:42
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Происшествия

В Хабаровском крае разбился истребитель Су-57

РИА Новости 00:25
Политика

Украинская община назвала открытие Крымского моста уроком Киеву

Взгляд.ру 00:33
Армия и оружие

В Афганистане семеро военных погибли в результате атаки боевиков

Боевики атаковали совместную военную базу афганской армии и управления национальной безопасности страны в провинции Балх.
ТАСС 00:29
Политика

Глава «Нафтогаза» допустил невыполнение обещаний России по транзиту

Исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко допустил невыполнение обещаний России по транзиту газа после отзыва исков против «Газпрома».
Lenta.ru вчера в 14:46
Общество

«Ъ»: в России утвердили новые правила экзамена на водительские права

Премьер-министр Дмитрий Медведев поставил подпись под постановлением об изменении правил приема экзамена на водительские права.
Газета.Ru вчера в 19:44
Общество

Галина Волчек госпитализирована в Москве в тяжелом состоянии

Режиссер Галина Волчек госпитализирована в Москве, она находится в тяжелом состоянии, сообщает Пятый канал.
BFM.ru 00:07
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева перенесла срочную операцию

"В срочном порядке операция по удалению имплантов с капсулой и извлечения силикона из тканей", - написала Кудрявцева.
Газета.Ru вчера в 18:11
Наука

Ночной режим в смартфонах вредит качеству сна

В ходе исследования центр проанализировал количество защищенных докторских диссертаций в России за 2 года и выяснил, что 57,4 процента диссертаций были защищены представительницами прекрасного пола, 42,6 процента – мужчинами.
ToDay News Ufa 21 декабря в 08:35
Экономика

СБП обрастает банковскими комиссиями

СБП обрастает банковскими комиссиями С 1 января начнут действовать тарифы Банка России для кредитных организаций за пользование системой быстрых платежей (СБП).
Коммерсантъ 22 декабря в 17:38
Политика

Медведев: «Северный поток-2» будет достроен вопреки санкциям

Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что "Северный поток-2" будет достроен несмотря на санкции США, так как у "Газпрома" есть альтернативные варианты продолжения строительства, сообщает РИА Новости.
РЕН ТВ вчера в 13:58
Армия и оружие

В Сирии боевики пытались атаковать российскую авиабазу Хмеймим

Незаконные вооружённые формирования попытались нанести удар по российской авиабазе Хмеймим в Сирии, сообщил 23 декабря на брифинге начальник Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Боренков.
REGNUM вчера в 14:46
Хоккей

Гол и передача Ничушкина помогли «Колорадо» обыграть «Вегас»

Встреча завершилась со счетом 7:3 в пользу гостей. Напомним, что в стане "лавин" выступает отечественный форвард Валерий Ничушкин.
Газета.Ru 01:29
Авто

Hyundai в 2020-м привезет в Россию сразу 9 новинок

Компания Hyundai намерена в 2020 году привезти в России девять своих новинок, сообщает пресс-служба российского офиса марки.
Picsnews.net вчера в 07:23
Хоккей

«Салават Юлаев» обыграл «Ак Барс» в Давосе

LiveSport.ru вчера в 16:28
Политика

Путин рассказал о ночном звонке Ротенберга

Президент России Владимир Путин рассказал, как однажды ему позвонил ночью бизнесмен «с простой русской фамилией» Ротенберг.
Московский Комсомолец вчера в 06:48
Политика

США заморозили военную помощь Украине после звонка Трампа Зеленскому

Глава Белого дома Дональд Трамп беседовал по телефону со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским 91 минуту.
News.ru вчера в 02:30
Гаджеты

В Сети появился ролик с дизайном iPhone 12

RuNews24.ru вчера в 15:21
Происшествия

Суд оштрафовал капитанов пяти задержанных у Курил японских судов

Пять японских рыболовных судов, задержанных пограничниками на прошлой неделе около Курильских островов, покинули порт Южно-Курильска на острове Кунашир после назначения штрафа и отмены ареста, сообщило Пограничное управление ФСБ России по Сахалинской области.
Коммерсантъ 00:08
Шоу-бизнес

Ради новой жены Александр Цекало выкупил фамилию у бывшей

Александр Цекало с молодой женой планируют ребенка.
StarHit.ru вчера в 02:00
Шоу-бизнес

Телеведущий Попов раскритиковал слова Наргиз о России

Телеведущий Евгений Попов раскритиковал певицу Наргиз Закирову за пренебрежительные слова о России.
Политическая Экспертиза вчера в 13:58
Экономика

Россию уличили в нежелании возвращать украденное из-за рубежа

Международная Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) уличила Россию в нежелании возвращать украденное из-за рубежа.
Lenta.ru вчера в 09:04
Происшествия

Пожилая женщина и мальчик погибли при пожаре в Тулуне

Пожилая женщина и мальчик погибли при пожаре в двухквартирном доме в Тулуне Иркутской области.
Известия вчера в 23:05
Общество

Российский спутник «Метеор-М» столкнулся с метеоритом

Известия вчера в 23:54
Происшествия

Подросток разбился, выпав с десятого этажа в Южно-Сахалинске

Сегодня, 24 декабря, примерно в 15:50 в Южно-Сахалинске с 10-ого этажа дома №7 по проспекту Победы выпал подросток.
АСТВ 01:06
Происшествия

В Челябинской области после массового отравления закрыли детский сад

РБК вчера в 05:07
Политика

Власти Германии разрешили прокладку труб «Северного потока-2»

Федеральное министерство Германии по судоходству и гидрографии разрешило проводить работы по прокладке труб «Северного потока-2» в зимние месяцы.
Профиль вчера в 07:12
Происшествия

Прокуратура запросила 3,5 года для фигуранта «дела 27 июля» Раджабова

Гособвинитель попросил наказание в виде 3,5 года колонии общего режима для Самариддина Раджабова, который обвиняется в угрозе применения насилия к представителям власти на несанкционированной акции протеста 27 июля в центре столицы, сообщили "Интерфаксу" в Мещанском суде в понедельник.
Интерфакс вчера в 11:24
Общество

«Яндекс» начал оценивать для банков платежеспособность россиян

Среди продуктов «Яндекса» — поисковый сервис, браузер, онлайн-карты, сервисы для перевода денег, покупки товаров, поиска авиа- и ж/д билетов, поиска работы, подбора недвижимости, заказа услуг и такси и т.д. ИT-компания не раскрывает, какие данные используются для построения скоринговой модели, отмечает собеседник РБК в банке из топ-30.
РБК вчера в 22:01
Шоу-бизнес

На дне рождения дочери Ксении Бородиной заметили эскортницу

Младшая дочь Ксении Бородиной Теона на днях отметила свой четвёртый день рождения.
Bimru.ru вчера в 11:18
Общество

СБУ ответила на сообщения об убийстве офицеров на границе с Венгрией

Пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская прокомментировала в своем фейсбуке информацию о том, что в Закарпатье рядом с границей с Венгрией якобы обнаружили убитыми группу оперативников силового ведомства.
РИА Новости вчера в 18:49
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