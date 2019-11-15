Экономика
EastRussiaРоссияне переходят на новый вид сбережений
Россияне нашли новый способ сохранения сбережений. Из-за падения ставок по депозитам, люди все чаще стремятся к инвестициям и вкладывают средства в ценные бумаги.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 06:40, Ашберн
Общество
Запрет гостиниц в жилых помещениях не распространяется на посуточную аренду квартир
Постановление о запрете гостиниц в жилых помещениях, подписанное премьер-министром Дмитрием Медведевым, не предусматривает запрет посуточной сдачи квартир, заявил «РИА Новости» первый заместитель председателя Госдумы по ЖКХ Сергей Пахомов.
Энергетика
Польша отказалась продлевать контракт с «Газпромом»
Польская государственная энергетическая компания PGNiG передала «Газпрому» уведомление о желании прекратить закупки российского газа по окончании действующего контракта в 2022 г.: продлевать его Польша не намерена.
Энергетика
«Нафтогаз» отреагировал на предложение России снизить цену на газ
Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что не рассматривает предложение России снизить цену на газ на 20—25% в качестве скидки, а считает это нормальной ценой.
Футбол
Головин не сыграет со сборной Бельгии
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что хавбек национальной команды Александр Головин не будет выступать в матче девятого тура группового отбора чемпионата Европы 2020 года с Бельгией.
Политика
Россия планирует зеркально ответить на помилование граждан РФ в Литве
Как сообщало ИА REGNUM, двое граждан России Николай Филипченко и Сергей Моисеенко, которые в 2017 году получили значительные сроки тюремного заключения за шпионаж в Литве, были помилованы.
Происшествия
Вокалистка рок-группы «Маневры» Нади найдена мертвой в Москве
Происшествия
В парке «Лосиный остров» в Москве зарезали женщину
Тело с множеством ножевых ранений обнаружили вечером в четверг, 14 ноября, на территории парка "Лосиный остров".
Происшествия
Мужчина избил до потери сознания беременную женщину в трамвае в Москве
Пьяный мужчина избил беременную женщину в трамвае на северо-востоке Москвы. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на ГУМВД России.
Происшествия
Экс-полковника Захарченко этапировали в колонию
Осужденный за взяточничество бывший полковник МВД Дмитрий Захарченко отправился отбывать наказание, сообщил РИА Новости его адвокат Александр Горбатенко.
Происшествия
В Петербурге в зале суда освободили руководителя саентологов
Санкт-Петербургский городской суд отказал следствию в ходатайстве о продлении ареста руководителя саентологов в Петербурге Ивана Мацицкого, обвиняемого в возбуждении ненависти и незаконном предпринимательстве, сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга.
Политика
Из фракции «Слуга народа» исключили двух депутатов
Из фракции «Слуга народа» в Верховной раде Украины исключили двух депутатов — Анну Скороход и Антона Полякова, заявила депутат от «Слуги народа» Татьяна Цыба, сообщило 15 ноября информационное агентство УНИАН.
Общество
В России предлагают изменить правила раздела имущества при разводе
Происшествия
Бывший чиновник Минкульта Мазо попросил убежища в Австрии
Бывший чиновник Министерства культуры России Борис Мазо, заочно обвиняемый Следственным комитетом России (СКР) в хищении более 900 млн руб. при строительстве и реконструкции объектов Эрмитажа в Санкт-Петербурге, попросил в Австрии политическое убежище.
Общество
Умерла искавшая приемную семью для сына онкобольная Айгуль Фазыйлова
31-летняя онкобольная Айгуль Фазыйлова, которая искала приемную семью для своего сына, скончалась 15 ноября ночью, сообщает ИА «Татар-информ».
Происшествия
Пермский школьник собирался убить 50 человек
Пермский школьник собирался убить 50 человек В Перми школьник думал о массовом убийстве.
Армия и оружие
Российские военные высадились на бывшей американской базе в Сирии
Политика
WSJ: США пригрозили Египту санкциями из-за покупки у России Су-35
Госсекретарь США Майк Помпео и глава Пентагона Марк Эспер предупредили Египет о возможных санкциях в связи с решением Каира продолжить закупку российских истребителей Су-35.
Фигурное катание
Трусова и Медведева провели тренировку перед Гран-при в Москве
Российские фигуристки Александра Трусова и Евгения Медведева провели официальную тренировку на московском этапе Гран-при, в которой показали довольно стабильное катание, но не избежали ошибок.
Происшествия
Гендиректор ЧОПа задержан после стрельбы в колледже в Благовещенске
Происшествия
В Кирове завели дело против судмедэксперта по делу «пьяного» мальчика
Следователи возбудили дело о халатности против судмедэксперта Сергея Насонова, который обнаружил алкоголь в крови сбитого в в Кировской области шестилетнего мальчика.
Футбол
Хачатурянц сменил Левникова на посту главы судейского комитета РФС
Бизнесмен Ашот Хачатурянц сменил Николая Левникова на посту главы судейского комитета Российского футбольного союза (РФС), сообщил президент РФС Александр Дюков.
Политика
Джонсон не увидел свидетельств вмешательства РФ в британскую политику
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выразил в пятницу уверенность в отсутствии свидетельств того, что Россия действительно вмешивалась в британскую политику.
Общество
ЦБ допустил выпуск монеты номиналом в 50 рублей
В вопросе выпуска монеты номиналом в 50 рублей есть как аргументы "за", так и "против", признался в интервью "Газете.Ru" Владимир Демиденко, заместитель директора департамента наличного денежного обращения Банка России.
Происшествия
Пилот севшего в кукурузном поле A321 скрывает имя от пассажиров
Пилот Airbus A321 Дамир Юсупов, который сумел успешно совершить аварийную посадку самолёта в кукурузном поле недалеко от подмосковного аэропорта Жуковский, объяснил, почему перестал представляться пассажирам перед началом полёта.
Происшествия
В Красноярском крае завели дело о загрязнении реки после прорыва дамбы
Прокуратура Красноярского края инициировала возбуждение уголовного дела из-за загрязнения реки Сисим после прорыва каскада дамб.
Армия и оружие