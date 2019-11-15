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Энергетика Польша отказалась продлевать контракт с «Газпромом» Польская государственная энергетическая компания PGNiG передала «Газпрому» уведомление о желании прекратить закупки российского газа по окончании действующего контракта в 2022 г.: продлевать его Польша не намерена.

Энергетика «Нафтогаз» отреагировал на предложение России снизить цену на газ Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что не рассматривает предложение России снизить цену на газ на 20—25% в качестве скидки, а считает это нормальной ценой.

Футбол Головин не сыграет со сборной Бельгии Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что хавбек национальной команды Александр Головин не будет выступать в матче девятого тура группового отбора чемпионата Европы 2020 года с Бельгией.

Политика Россия планирует зеркально ответить на помилование граждан РФ в Литве Как сообщало ИА REGNUM, двое граждан России Николай Филипченко и Сергей Моисеенко, которые в 2017 году получили значительные сроки тюремного заключения за шпионаж в Литве, были помилованы.

Происшествия Экс-полковника Захарченко этапировали в колонию Осужденный за взяточничество бывший полковник МВД Дмитрий Захарченко отправился отбывать наказание, сообщил РИА Новости его адвокат Александр Горбатенко.

Происшествия В Петербурге в зале суда освободили руководителя саентологов Санкт-Петербургский городской суд отказал следствию в ходатайстве о продлении ареста руководителя саентологов в Петербурге Ивана Мацицкого, обвиняемого в возбуждении ненависти и незаконном предпринимательстве, сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга.

Политика Из фракции «Слуга народа» исключили двух депутатов Из фракции «Слуга народа» в Верховной раде Украины исключили двух депутатов — Анну Скороход и Антона Полякова, заявила депутат от «Слуги народа» Татьяна Цыба, сообщило 15 ноября информационное агентство УНИАН.

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Политика WSJ: США пригрозили Египту санкциями из-за покупки у России Су-35 Госсекретарь США Майк Помпео и глава Пентагона Марк Эспер предупредили Египет о возможных санкциях в связи с решением Каира продолжить закупку российских истребителей Су-35.

Фигурное катание Трусова и Медведева провели тренировку перед Гран-при в Москве Российские фигуристки Александра Трусова и Евгения Медведева провели официальную тренировку на московском этапе Гран-при, в которой показали довольно стабильное катание, но не избежали ошибок.

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Общество ЦБ допустил выпуск монеты номиналом в 50 рублей В вопросе выпуска монеты номиналом в 50 рублей есть как аргументы "за", так и "против", признался в интервью "Газете.Ru" Владимир Демиденко, заместитель директора департамента наличного денежного обращения Банка России.