Экономика

РБКРБКБрокеры заявили о притоке на биржу россиян с небольшими накоплениями

Рост притока клиентов с небольшой суммой вложений подтвердили в Альфа-банке и Тинькофф Банке, которые, как и БКС, по данным Московской биржи, входят в семерку лидеров по привлечению частных инвесторов на фондовый рынок в 2019 году.
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с чего всё началось

Брокеры заявили о притоке на биржу россиян с небольшими накоплениями

За последний год доля инвесторов с небольшой суммой счета 50–100 тыс. руб. выросла вдвое: с 5% в январе—сентябре 2018 года до 10% в 2019-м, сообщили РБК в пресс-службе финансовой группы БКС, крупнейшего небанковского брокера в России.
РБК27 ноября в 23:00

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Памятка для начинающего инвестора на фондовом рынке

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ТАСС28 ноября в 07:30

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Lenta.ru28 ноября в 01:42

Брокеры заметили двукратный рост доли инвесторов с небольшими накоплениями на бирже

Forbes28 ноября в 00:53

Россияне с небольшими накоплениями несут деньги на биржу вместо банков

News.ru28 ноября в 04:30
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В Индустриальном районе Харькова произошел взрыв в гараже, в результате которого погибли три человека.
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Сражения в Earthbreakers разворачиваются вокруг нового источника энергии, вилотита.
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Сегодня состоится жеребьевка финального этапа ЕВРО-2020

Сегодня в столице Румынии городе Бухаресте состоится официальная жеребьевка континентального соревнования по футболу.
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