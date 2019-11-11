Из-за высоких цен россияне переориентируются на крупу Рост средних цен на свежие овощи в России на 22% с 2014 года вынуждает покупателей отказываться от этой продукции.

с чего всё началось

Россияне заменяют овощи на крупы из-за высоких цен. За последние пять лет свежие овощи подорожали на 22%. В зависимости от вида продажи овощей сократились за год на 1,4–12,3% в натуральном выражении и до 2,8% в деньгах, приводит данные исследовательской компании Gfk «Коммерсант».

Происшествия Задержан глава ГУ ФСИН Ростовской области Обыски идут в Главном управлении ФСИН по Ростовской области, начальник управления Муслим Даххаев и двое его заместителей задержаны, сообщает «Интерфакс».

Экономика «Газпром» отменил размещение евробондов из-за риска потерять деньги В Великобритании, напротив, Высокий суд Англии и Уэльса в марте приостановил производство по делу о признании и приведении в исполнение на территории Англии и Уэльса решения Стокгольмского арбитража от 28 февраля 2018 года по разбирательству между "Газпромом" и "Нафтогазом" в рамках контракта на транзит газа до окончания производства в апелляционной инстанции.

Общество На Дальнем Востоке могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию Для жителей Дальневосточного федерального округа могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию в качестве меры по снижению оттока населения, заявил глава комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов.

Кино HBO может представить продолжение сериала «Друзья» Сериал "Друзья", который в 2019 году отпраздновал свое 25-летие, может получить продолжение.

Технологии Microsoft выпустила обновление Windows 10 November 2019 Update Microsoft выпускает обновление Windows 10 November 2019 Update (версия 1909).

Политика Названо условие подписания Минском дорожных карт по интеграции с РФ Белоруссия подпишет дорожные карты по интеграции с Россией в случае, если интересы Минска будут соблюдены.

Происшествия В Москве задержали третьего фигуранта дела об угрозах судье Мосгорсуда Следователи задержали в московском аэропорту Внуково третьего фигуранта уголовного дела об угрозах убийством судье Мосгорсуда Евгения Ерзунова.

Общество Верховный суд усилил защиту подавших декларации об амнистии капиталов Верховный суд России усилил защиту предпринимателей, подавших декларации в рамках закона об амнистии капиталов.

Общество Известно, какой процент кировчан ведет здоровый образ жизни Специалисты Росстата провели исследования и оценили, сколько жителей регионов придерживаются здорового образа жизни в 2019 году.

Политика Чиновницу офиса Зеленского задержали по делу о коррупции Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) задержало директора одного из департаментов офиса президента Украины Владимира Зеленского по делу о коррупции.

Единоборства Соперник Лобова избил двух мужчин в туалете В подписи к видео Уивер лишь написал, что совсем скоро состоится реванш между Лобовым и Найтом.

Происшествия На Урале бывшего судью объявили в розыск по делу о педофилии Следователи объявили в розыск бывшего судью Коркинского городского суда Челябинской области Сергея Югова, который подозревается в развратных действий в отношении двух не достигших 16-летнего возраста девочек.

Происшествия Обвиняемый в расчленении девушки историк не захотел обжаловать арест Задержанный за убийство бывшей студентки доцент СПбГУ Олег Соколов решил не обжаловать постановление суда о его аресте.

Шоу-бизнес Панин привязал дочь к батарее из-за беспорядка в квартире Российский актер Алексей Панин привязал свою дочь к батарее за то, что она устроила беспорядок в квартире.

Хоккей Илья Ковальчук может быть выведен из состава «Лос-Анджелес Кингз» Перед матчем "королей" с "Миннесотой" стало известно, что Ковальчук будет выведен из состава "Кингз" в ближайшем будущем, сообщает Чемпионат.Com.

Шоу-бизнес Анастасия Костенко показала беременный живот в купальнике Беременная вторым ребенком модель Анастасия Костенко показала округлившийся живот в купальнике.

Политика В Бразилии стартует саммит БРИКС Совместную работу в рамках БРИКС и актуальные международные вопросы обсудят лидеры России, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР.

Общество В России предложили сократить срок эксплуатации шипованной резины Специалисты государственной компании «Автодор» предложили сократить срок использования шипованных шин и ввести штрафы за несоблюдение данного условия.

Кино Опубликован новый трейлер фильма «Соник в кино» Важная деталь – Соник в новом видео стал больше похож на классического персонажа из видеоигр, чем это было в предыдущем трейлере.

Политика Названо число переехавших в российский Крым украинцев С момента воссоединения Крыма с Россией на полуостров переехало около 50 тысяч украинцев.

Финансы Минфин снизит долю доллара в ФНБ Минфин в 2020 году поменяет валютную структуру Фонда национального благосостояния (ФНБ), снизив долю доллара США.

Общество Из Москвы в Севастополь запустят прямой поезд Севастополь и Москву свяжет прямой поезд, который планируют запустить весной 2020 года.

Экономика Казанские перевозчики начали продавать новые автобусы из-за убытков В ответе приводятся и слова Руслана Юсупова, заместителя директора «Байлык № 3», о том, что ряд руководителей частных ПАТП уже выставил на продажу новые автобусы и их продают в другие регионы.

Политика Комитет Госдумы поддержал поправки о признании физлиц СМИ-иноагентами Поправки в законы о средствах массовой информации и о защите информации, позволяющие приравнивать граждан к СМИ, выполняющим функцию иностранного агента, могут быть рассмотрены Госдумой во II чтении на следующей неделе.

Культура Назван самый сексуальный мужчина года по версии журнала People Американский исполнитель, автор песен и актер Джон Ледженд стал самым сексуальным мужчиной по версии журнала People.