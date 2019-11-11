Экономика
News.ruРоссияне перешли на крупы из-за дороговизны овощей
Россияне заменяют овощи на крупы из-за высоких цен. За последние пять лет свежие овощи подорожали на 22%. В зависимости от вида продажи овощей сократились за год на 1,4–12,3% в натуральном выражении и до 2,8% в деньгах, приводит данные исследовательской компании Gfk «Коммерсант».
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с чего всё началось
Из-за высоких цен россияне переориентируются на крупу Рост средних цен на свежие овощи в России на 22% с 2014 года вынуждает покупателей отказываться от этой продукции.Коммерсантъ10 ноября в 17:25
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Metaratings вчера в 05:05
Происшествия
Задержан глава ГУ ФСИН Ростовской области
Обыски идут в Главном управлении ФСИН по Ростовской области, начальник управления Муслим Даххаев и двое его заместителей задержаны, сообщает «Интерфакс».
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«Газпром» отменил размещение евробондов из-за риска потерять деньги
В Великобритании, напротив, Высокий суд Англии и Уэльса в марте приостановил производство по делу о признании и приведении в исполнение на территории Англии и Уэльса решения Стокгольмского арбитража от 28 февраля 2018 года по разбирательству между "Газпромом" и "Нафтогазом" в рамках контракта на транзит газа до окончания производства в апелляционной инстанции.
Интерфакс 02:39
Общество
На Дальнем Востоке могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию
Для жителей Дальневосточного федерального округа могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию в качестве меры по снижению оттока населения, заявил глава комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов.
RT на русском 11 ноября в 23:46
Кино
HBO может представить продолжение сериала «Друзья»
Сериал "Друзья", который в 2019 году отпраздновал свое 25-летие, может получить продолжение.
Газета.Ru вчера в 20:16
Технологии
Microsoft выпустила обновление Windows 10 November 2019 Update
Microsoft выпускает обновление Windows 10 November 2019 Update (версия 1909).
MobiDevices 05:14
Политика
Названо условие подписания Минском дорожных карт по интеграции с РФ
Белоруссия подпишет дорожные карты по интеграции с Россией в случае, если интересы Минска будут соблюдены.
REGNUM 03:56
Происшествия
В Москве задержали третьего фигуранта дела об угрозах судье Мосгорсуда
Следователи задержали в московском аэропорту Внуково третьего фигуранта уголовного дела об угрозах убийством судье Мосгорсуда Евгения Ерзунова.
RT на русском 05:07
Общество
Верховный суд усилил защиту подавших декларации об амнистии капиталов
Верховный суд России усилил защиту предпринимателей, подавших декларации в рамках закона об амнистии капиталов.
ТАСС 04:32
Общество
«Аэрофлот» лишил пассажира бонусных миль за провоз толстого кота
Коммерсантъ вчера в 07:16
Общество
Известно, какой процент кировчан ведет здоровый образ жизни
Специалисты Росстата провели исследования и оценили, сколько жителей регионов придерживаются здорового образа жизни в 2019 году.
Pro Город Киров 10 ноября в 04:35
Политика
Чиновницу офиса Зеленского задержали по делу о коррупции
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) задержало директора одного из департаментов офиса президента Украины Владимира Зеленского по делу о коррупции.
Известия вчера в 14:09
Единоборства
Соперник Лобова избил двух мужчин в туалете
В подписи к видео Уивер лишь написал, что совсем скоро состоится реванш между Лобовым и Найтом.
Discover24 05:05
Происшествия
На Урале бывшего судью объявили в розыск по делу о педофилии
Следователи объявили в розыск бывшего судью Коркинского городского суда Челябинской области Сергея Югова, который подозревается в развратных действий в отношении двух не достигших 16-летнего возраста девочек.
REGNUM 04:16
Происшествия
Обвиняемый в расчленении девушки историк не захотел обжаловать арест
Задержанный за убийство бывшей студентки доцент СПбГУ Олег Соколов решил не обжаловать постановление суда о его аресте.
Газета.Ru 05:17
Происшествия
В «Артеке» во сне умерла 15-летняя девочка
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Шоу-бизнес
Панин привязал дочь к батарее из-за беспорядка в квартире
Российский актер Алексей Панин привязал свою дочь к батарее за то, что она устроила беспорядок в квартире.
Lenta.ru вчера в 09:28
Хоккей
Илья Ковальчук может быть выведен из состава «Лос-Анджелес Кингз»
Перед матчем "королей" с "Миннесотой" стало известно, что Ковальчук будет выведен из состава "Кингз" в ближайшем будущем, сообщает Чемпионат.Com.
Вести.Ru вчера в 23:45
Шоу-бизнес
Анастасия Костенко показала беременный живот в купальнике
Беременная вторым ребенком модель Анастасия Костенко показала округлившийся живот в купальнике.
Актуальные Новости вчера в 13:00
Политика
В Бразилии стартует саммит БРИКС
Совместную работу в рамках БРИКС и актуальные международные вопросы обсудят лидеры России, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР.
Вести.Ru вчера в 23:46
Происшествия
Пропавшая в Ставрополе школьница найдена живой
В Ставрополе нашли живой пропавшую 16-летнюю школьницу.
Вести.Ru вчера в 16:21
Общество
В России предложили сократить срок эксплуатации шипованной резины
Специалисты государственной компании «Автодор» предложили сократить срок использования шипованных шин и ввести штрафы за несоблюдение данного условия.
ТК Звезда вчера в 01:03
Кино
Опубликован новый трейлер фильма «Соник в кино»
Важная деталь – Соник в новом видео стал больше похож на классического персонажа из видеоигр, чем это было в предыдущем трейлере.
Москва 24 вчера в 09:35
Политика
Названо число переехавших в российский Крым украинцев
С момента воссоединения Крыма с Россией на полуостров переехало около 50 тысяч украинцев.
Lenta.ru 04:51
Финансы
Минфин снизит долю доллара в ФНБ
Минфин в 2020 году поменяет валютную структуру Фонда национального благосостояния (ФНБ), снизив долю доллара США.
Российская газета 04:45
Общество
Из Москвы в Севастополь запустят прямой поезд
Севастополь и Москву свяжет прямой поезд, который планируют запустить весной 2020 года.
Российская газета 04:48
Экономика
Казанские перевозчики начали продавать новые автобусы из-за убытков
В ответе приводятся и слова Руслана Юсупова, заместителя директора «Байлык № 3», о том, что ряд руководителей частных ПАТП уже выставил на продажу новые автобусы и их продают в другие регионы.
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Политика
Комитет Госдумы поддержал поправки о признании физлиц СМИ-иноагентами
Поправки в законы о средствах массовой информации и о защите информации, позволяющие приравнивать граждан к СМИ, выполняющим функцию иностранного агента, могут быть рассмотрены Госдумой во II чтении на следующей неделе.
Российская газета 04:37
Культура
Назван самый сексуальный мужчина года по версии журнала People
Американский исполнитель, автор песен и актер Джон Ледженд стал самым сексуальным мужчиной по версии журнала People.
ФАН 04:50
Общество
Стал известен размер пособия по беременности и родам на 2020 год
Максимальный размер пособия по беременности и родам вырастет с 1 января, информирует РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Фонда социального страхования (ФСС).
Газета.Ru 04:25