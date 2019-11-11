Экономика

News.ruNews.ruРоссияне перешли на крупы из-за дороговизны овощей

Россияне заменяют овощи на крупы из-за высоких цен. За последние пять лет свежие овощи подорожали на 22%. В зависимости от вида продажи овощей сократились за год на 1,4–12,3% в натуральном выражении и до 2,8% в деньгах, приводит данные исследовательской компании Gfk «Коммерсант».
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с чего всё началось

Овощи потеснились в рационе

Из-за высоких цен россияне переориентируются на крупу Рост средних цен на свежие овощи в России на 22% с 2014 года вынуждает покупателей отказываться от этой продукции.
Коммерсантъ10 ноября в 17:25

Подробнее о событии

Капуста в России может стать деликатесом

News.ru11 ноября в 07:23

Из-за подорожания овощей россияне начали переходить на крупу

Интерфакс11 ноября в 02:11

Россияне вынуждены есть крупы из-за дорогих овощей

URA.Ru10 ноября в 21:00

Россияне перешли с овощей на крупы из-за высоких цен

Российская газета11 ноября в 00:10

Цены вынудили россиян перейти с овощей на крупу

Газета.Ru10 ноября в 23:17

СМИ сообщили об отказе россиян от свежих овощей в пользу круп

Фонтанка.Ру11 ноября в 02:38

Овощи потеснились в рационе

Коммерсантъ10 ноября в 17:25
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ФСБ пресекла деятельность интернет-магазина по сбыту наркотиков

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Экс-полковник Захарченко получил статус склонного к побегу зэка

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Disney показала фрагмент сериала «Мандалорец» с потасовкой в баре

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Замкнутая сфера: учёные выдвинули новую версию о Вселенной

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Политика

В Бразилии стартует саммит БРИКС

Совместную работу в рамках БРИКС и актуальные международные вопросы обсудят лидеры России, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР.
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Здоровье

В России будут ежегодно умирать тысячи детей, денег на их лечение нет - трансплантолог

На самом деле потребности России в детских трансплантациях почки измеряются тысячами, сообщил Валов.
Царьград вчера в 13:05
Политика

Эрдоган заявил о неспособности России и США побороть террористов

Ни Россия, ни США не смогли очистить Сирию от террористов.
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Происшествия

МВД возбудило дело против главы микрофинансовой компании из топ-15

Гендиректор МФК «Мани Фанни» Александр Шустов и неустановленные лица стали подозреваемыми в деле о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса), возбужденном отделом МВД по столичному району Арбат.
РБК вчера в 16:00
Общество

На Россию надвигаются аномальные холода

Основное похолодание придется на юг западной Сибири на 14 ноября и затронет юг Западной Сибири.
Российская газета вчера в 21:00
Общество

Кирилл Терешин избавился от «рук-базук»

Россиянин Кирилл Терешин, более известный как «Руки-базуки» из-за злоупотребления инъекциями синтола, удалил синтетические вещества из бицепсов.
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Общество

Дмитрий Медведев прибыл в алтайское село Санниково

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Общество

Владельцу толстого кота посоветовали обратиться в прокуратуру

Российская газета 00:37
Происшествия

Сбежавшего кота-наркокурьера подменили на «прокурорского»

Lenta.ru 01:59
Политика

МИД: РФ приветствует решение Мексики предоставить Моралесу убежище

Россия приветствует решение мексиканских властей предоставить политическое убежище бывшему президенту Боливии Эво Моралесу.
Российская газета 01:17
Политика

МИД Украины потребовал от России оправданий по делу в суде ООН

В 2017 году Украина подала иск к России в Международный суд ООН.
РБК вчера в 10:52
Общество

Дальневосточникам предлагают вернуть прежний возраст выхода на пенсию

Вернуть жителям Дальнего Востока прежний возраст выхода на пенсию - 55 лет для женщин и 60 для мужчин - предлагает глава комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов.
Российская газета вчера в 02:20
Футбол

Слуцкий: в СССР была серьёзная пропаганда

Главный тренер голландского «Витесса» Леонид Слуцкий вспомнил своё детство в СССР.
RT на русском вчера в 16:57
Фигурное катание

Алина Загитова стала спортсменкой года по версии Glamour

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова стала обладательницей премии журнала Glamour «Женщина года» в категории «Спортсменка года».
МИР 24 вчера в 20:51
Общество

В Венеции объявят режим стихийного бедствия из-за наводнений

Мэр Венеции Луиджи Бруньяро решил объявить о бедственном положении итальянского города из-за наводнений и прогнозируемого ухудшения погоды.
Газета.Ru 01:32
Политика

Правительство Молдавии отправили в отставку

Молдавский парламент отправил в отставку правительство республики во главе с премьером страны Майей Санду, передает «Интерфакс».
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Политика

Лавров в шутку ответил на вопрос о «подготовке» России к выборам в США

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе второго парижского Форума мира в шутку пообещал решить вопрос выборов президента Соединенных Штатов в 2020 году.
REGNUM вчера в 06:57
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Стали известны новые супергерои будущих фильмов Marvel

Глава студии Marvel Кевин Файги рассказал, какие новые супергерои появятся в следующих фильмах компании.
iReactor вчера в 20:32
Общество

Экстрадированному в США россиянину Буркову грозит до 80 лет тюрьмы

ТАСС вчера в 17:23
Авто

Mitsubishi представил новый кроссовер-минивэн Xpander

Компания Mitsubishi провела презентацию новой версию своего автомобиля Xpander, который предлагается с прежними силовыми установками, но немного отличается в экстерьере и салоне.
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Футбол

Тедеско рассказал, почему принял предложение «Спартака»

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско заявил, что был заинтригован возможностью попробовать свои силы в большом клубе за пределами Германии.
RT на русском вчера в 12:17
Хоккей

Ковальчук выведен из состава «Лос-Анджелеса»

Российский нападающий Илья Ковальчук не принял участия в матче против "Миннесоты". Он выведен из состава клуба и не будет играть.
Российская газета вчера в 23:38
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В Роспотребнадзоре рассказали, когда нужно делать прививку от гриппа

Президент РФ Владимир Путин сообщил 11 ноября, что уже сделал прививку от гриппа, и призвал членов правительства во главе с премьер-министром Дмитрием Медведевым последовать его примеру.
ТАСС вчера в 23:05
Авто

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Информацию о смерти организатора «Белых касок» подтвердили

Организация "Белые каски" подтвердила смерть одного из основателей – Джеймса Ле Мезюрье.
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Технологии

Microsoft выпустила очередное обновление Windows 10

Компания Microsoft сообщила о доступности обновления крупного полугодового обновления Windows 10 November 2019 Update (версия 1909).
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