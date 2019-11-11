Экономика
News.ruРоссияне перешли на крупы из-за дороговизны овощей
Россияне заменяют овощи на крупы из-за высоких цен. За последние пять лет свежие овощи подорожали на 22%. В зависимости от вида продажи овощей сократились за год на 1,4–12,3% в натуральном выражении и до 2,8% в деньгах, приводит данные исследовательской компании Gfk «Коммерсант».
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с чего всё началось
Из-за высоких цен россияне переориентируются на крупу Рост средних цен на свежие овощи в России на 22% с 2014 года вынуждает покупателей отказываться от этой продукции.Коммерсантъ10 ноября в 17:25
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