Экономика
Российская газетаРоссияне перешли с овощей на крупы из-за высоких цен
В результате, отмечают в GfK, покупатели стали покупать крупы. Их стоимость почти в два раза меньше некоторых овощей: средние цены на крупы в России - 49 рублей за упаковку.
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с чего всё началось
Из-за высоких цен россияне переориентируются на крупу Рост средних цен на свежие овощи в России на 22% с 2014 года вынуждает покупателей отказываться от этой продукции.Коммерсантъвчера в 17:25
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Политика
AP: Украина заключила невыгодный нефтяной контракт с компанией из США после встречи Зеленского с американским министром
Компания бизнесменов Майкла Блейзера и Алекса Кранберга, близких к министру энергетики США Рику Перри, заключила крупную сделку по разведке нефти и газа с Украиной благодаря связям Перри с президентом страны Владимиром Зеленским.
Дождь 11:01
Гаджеты
В Роскачестве составили новый рейтинг смартфонов
В результате проведённого исследования самые высокие оценки экспертов получили новые смартфоны от Apple, а модель iPhone 11 Pro Max возглавила новый рейтинг.
RT на русском 08 ноября в 07:30
Политика
Закупавшего бракованные бронежилеты генерала арестовали в Киеве
По версии следствия, 20 тысяч бракованных бронежилетов были куплены умышленно.
News.ru 11:16
Происшествия
СПбГУ уволит подозреваемого в убийстве аспирантки доцента Соколова
Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ) увольняет доцента Олега Соколова, подозреваемого в убийстве 24-летней аспирантки вуза Анастасии Ещенко.
Известия 10:19
Космос
Ракета Falcon с 60 спутниками стартовала с космодрома в США
Ракета-носитель Falcon 9 со спутниками Starlink на борту стартовала скосмодрома на мысе Канаверал в американском штате Флорида.
REGNUM 10:29
Общество
Шейнин ответил Галкину на слова о цензуре на российском телевидении
РИА Новости вчера в 07:43
Политика
Путин призвал министров сделать прививки от гриппа
Президент Российской Федерации Владимир Путин призвал членов кабмина сделать прививки от гриппа.
Москва 24 04:54
Политика
Президент Боливии Эво Моралес объявил об отставке
Президент Боливии Эво Моралес объявил в воскресенье о своей отставке.
ТАСС вчера в 20:55
Происшествия
СМИ сообщили об аресте издевавшихся над приемными детьми москвичей
Как передает Telegram-канал Baza, Ирина Гончарова с мужем Андреем не один год издевалась над тремя приёмными детьми.
Московский Комсомолец 10:44
Здоровье
В Минздраве РФ озвучили смертельную дозу водки
Жители России потребляют алкоголь неравномерно и в выходные и праздники могут выпить в среднем литр водки.
Известия 10:32
Гаджеты
BOE начала массовое производство панелей Micro OLED
Согласно последним сообщениям, BOE начал массовое производство панелей Micro OLED в Куньмине, провинция Юньнань, в октябре этого года.
iXBT.com 07:16
Технологии
WhatsApp начал массово блокировать пользователей
Пользователи популярного мессенджера WhatsApp массово жалуются на блокировку аккаунтов, спровоцированную желанием разработчиков сервиса бороться с "сомнительными" группами.
Planet Today 04:26
Энергетика
«Нафтогаз» повысил цену на газ для населения в ноябре на 14,7%
Компания "Нафтогаз Украины" повысила цену на газ для населения в ноябре на 14,7% до 4,899 тысячи гривен (около 200 долларов) за тысячу кубометров, сообщила в понедельник пресс-служба компании.
РИА Новости 12:11
Футбол
КДК РФС рассмотрит высказывания Гончаренко в адрес арбитров
Спорт-Экспресс вчера в 13:16
Общество
Александра Пахмутова отметила 90-летие за роялем в Большом театре
Советский и российский композитор Александра Пахмутова отметила 90-летие на Исторической сцене Большого театра: легенда отечественной музыкальной культуры принимала поздравления от главы государства Владимира Путина, выдающихся исполнителей Льва Лещенко, Тамары Гвердцители, Александра Градского, Анны Нетребко и на протяжении нескольких часов аккомпанировала артистам за роялем.
РИА Новости вчера в 17:54
Футбол
Радимов рассказал, какой матч является для «Зенита» главным в сезоне
Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов в интервью matchtv.ru прокомментировал победу главной команды над «Арсеналом» (1:0) в 16-м туре РПЛ и рассказал, какая игра является для подопечных Сергея Семака главной в сезоне.
Матч ТВ 11:31
Экономика
Украина одержала новую победу над «Газпромом»
Отказ от взаимных претензий в суде является главным условием России для заключения нового контракта по транзиту газа в Евросоюз через территорию Украины, а также для прямых поставок украинским потребителям.
Lenta.ru 06:49
Армия и оружие
Трамп: все враги США «в страхе бегут»
По словам Трампа, высокий боевой дух американцев "помог нам побеждать тиранов, одолеть фашизм, разгромить коммунизм и противостоять терроризму".
ТАСС 11:34
Здоровье
Несовместимые с алкоголем продукты назвали медики
Алкогольные напитки наносят вред здоровью человека, а в сочетании с некоторыми продуктами еще больший.
ToDay News Ufa 08 ноября в 03:21
Экономика
Многодетным семьям одобрили 3 тысячи заявок на погашение ипотеки
Уже одобрены заявки 3 тысяч многодетных семей, сообщает Дом.РФ. Им спишут долг по ипотеке на 450 тысяч рублей.
Российская газета 03:13
Технологии
«Мегафон» начал продажи на площадке AliExpress
«Мегафон» открыл магазин на площадке AliExpress – маркетплейсе Tmall, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на представителя оператора.
Ведомости вчера в 18:52
Происшествия
Следователь засекретил все материалы по делу Голунова
"Материалы уголовного дела являются секретными и не могут быть представлены, так как содержат сведения, составляющие государственную тайну", — заявил в Басманном суде следователь в ответ на ходатайство адвокатов о приобщении данных материалов к разбирательству, передает РИА Новости.
Вести.Ru 06:50
Политика
Пушков оценил слова премьера Польши о «Северном потоке-2»
Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал слова премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, который заявил, что «Северный поток-2» — это «оплата российского оружия» европейскими деньгами.
Rambler News Service 00:10
Музыка
Составлен список песен, которые не надоедает слушать
На первом месте оказалась песня «Welcome to the Black Parade» американской рок-группы My Chemical Romance.
Moi-portal.ru 09 ноября в 12:17