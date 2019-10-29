Экономика

Российская газетаРоссийская газетаРоссияне перешли с овощей на крупы из-за высоких цен

В результате, отмечают в GfK, покупатели стали покупать крупы. Их стоимость почти в два раза меньше некоторых овощей: средние цены на крупы в России - 49 рублей за упаковку.
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с чего всё началось

Овощи потеснились в рационе

Из-за высоких цен россияне переориентируются на крупу Рост средних цен на свежие овощи в России на 22% с 2014 года вынуждает покупателей отказываться от этой продукции.
Коммерсантъвчера в 17:25

Подробнее о событии

Капуста в России может стать деликатесом

News.ru07:23

Цены вынудили россиян перейти с овощей на крупу

Газета.Ruвчера в 23:17

СМИ сообщили об отказе россиян от свежих овощей в пользу круп

Фонтанка.Ру02:38

Россияне перешли с овощей на крупы из-за высоких цен

Российская газета00:10

Из-за подорожания овощей россияне начали переходить на крупу

Интерфакс02:11

Россияне вынуждены есть крупы из-за дорогих овощей

URA.Ruвчера в 21:00

Овощи потеснились в рационе

Коммерсантъвчера в 17:25
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Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 12:17, Ашберн
Шоу-бизнес

Семья Заворотнюк выразила недоумение заявлением Разина о ее здоровье

Газета.Ru 07:15
Общество

Малышева ответила на обвинения в нетрезвом появлении в аэропорту

Газета.Ru 09:45
Политика

AP: Украина заключила невыгодный нефтяной контракт с компанией из США после встречи Зеленского с американским министром

Компания бизнесменов Майкла Блейзера и Алекса Кранберга, близких к министру энергетики США Рику Перри, заключила крупную сделку по разведке нефти и газа с Украиной благодаря связям Перри с президентом страны Владимиром Зеленским.
Дождь 11:01
Гаджеты

В Роскачестве составили новый рейтинг смартфонов

В результате проведённого исследования самые высокие оценки экспертов получили новые смартфоны от Apple, а модель iPhone 11 Pro Max возглавила новый рейтинг.
RT на русском 08 ноября в 07:30
Политика

Закупавшего бракованные бронежилеты генерала арестовали в Киеве

По версии следствия, 20 тысяч бракованных бронежилетов были куплены умышленно.
News.ru 11:16
Спорт

Анна Щербакова: «Медведь успешно доставлен домой, мы справились»

Sports.ru 10:57
Происшествия

На заводе «Балтика» в Петербурге произошел прорыв паропровода

РИА Новости 11:21
Происшествия

СПбГУ уволит подозреваемого в убийстве аспирантки доцента Соколова

Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ) увольняет доцента Олега Соколова, подозреваемого в убийстве 24-летней аспирантки вуза Анастасии Ещенко.
Известия 10:19
Космос

Ракета Falcon с 60 спутниками стартовала с космодрома в США

Ракета-носитель Falcon 9 со спутниками Starlink на борту стартовала скосмодрома на мысе Канаверал в американском штате Флорида.
REGNUM 10:29
Общество

Шейнин ответил Галкину на слова о цензуре на российском телевидении

РИА Новости вчера в 07:43
Политика

Путин призвал министров сделать прививки от гриппа

Президент Российской Федерации Владимир Путин призвал членов кабмина сделать прививки от гриппа.
Москва 24 04:54
Общество

Артемий Лебедев обратился к Кадырову и его «псам»

Lenta.ru 05:42
Политика

Президент Боливии Эво Моралес объявил об отставке

Президент Боливии Эво Моралес объявил в воскресенье о своей отставке.
ТАСС вчера в 20:55
Происшествия

СМИ сообщили об аресте издевавшихся над приемными детьми москвичей

Как передает Telegram-канал Baza, Ирина Гончарова с мужем Андреем не один год издевалась над тремя приёмными детьми.
Московский Комсомолец 10:44
Политика

Путин и Меркель по телефону обсудили ситуацию на Украине

Вести.Ru 12:03
Здоровье

В Минздраве РФ озвучили смертельную дозу водки

Жители России потребляют алкоголь неравномерно и в выходные и праздники могут выпить в среднем литр водки.
Известия 10:32
Гаджеты

BOE начала массовое производство панелей Micro OLED

Согласно последним сообщениям, BOE начал массовое производство панелей Micro OLED в Куньмине, провинция Юньнань, в октябре этого года.
iXBT.com 07:16
Технологии

WhatsApp начал массово блокировать пользователей

Пользователи популярного мессенджера WhatsApp массово жалуются на блокировку аккаунтов, спровоцированную желанием разработчиков сервиса бороться с "сомнительными" группами.
Planet Today 04:26
Энергетика

«Нафтогаз» повысил цену на газ для населения в ноябре на 14,7%

Компания "Нафтогаз Украины" повысила цену на газ для населения в ноябре на 14,7% до 4,899 тысячи гривен (около 200 долларов) за тысячу кубометров, сообщила в понедельник пресс-служба компании.
РИА Новости 12:11
Футбол

КДК РФС рассмотрит высказывания Гончаренко в адрес арбитров

Спорт-Экспресс вчера в 13:16
Общество

Александра Пахмутова отметила 90-летие за роялем в Большом театре

Советский и российский композитор Александра Пахмутова отметила 90-летие на Исторической сцене Большого театра: легенда отечественной музыкальной культуры принимала поздравления от главы государства Владимира Путина, выдающихся исполнителей Льва Лещенко, Тамары Гвердцители, Александра Градского, Анны Нетребко и на протяжении нескольких часов аккомпанировала артистам за роялем.
РИА Новости вчера в 17:54
Футбол

Радимов рассказал, какой матч является для «Зенита» главным в сезоне

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов в интервью matchtv.ru прокомментировал победу главной команды над «Арсеналом» (1:0) в 16-м туре РПЛ и рассказал, какая игра является для подопечных Сергея Семака главной в сезоне.
Матч ТВ 11:31
Экономика

Украина одержала новую победу над «Газпромом»

Отказ от взаимных претензий в суде является главным условием России для заключения нового контракта по транзиту газа в Евросоюз через территорию Украины, а также для прямых поставок украинским потребителям.
Lenta.ru 06:49
Армия и оружие

Трамп: все враги США «в страхе бегут»

По словам Трампа, высокий боевой дух американцев "помог нам побеждать тиранов, одолеть фашизм, разгромить коммунизм и противостоять терроризму".
ТАСС 11:34
Здоровье

Несовместимые с алкоголем продукты назвали медики

Алкогольные напитки наносят вред здоровью человека, а в сочетании с некоторыми продуктами еще больший.
ToDay News Ufa 08 ноября в 03:21
Экономика

Многодетным семьям одобрили 3 тысячи заявок на погашение ипотеки

Уже одобрены заявки 3 тысяч многодетных семей, сообщает Дом.РФ. Им спишут долг по ипотеке на 450 тысяч рублей.
Российская газета 03:13
Технологии

«Мегафон» начал продажи на площадке AliExpress

«Мегафон» открыл магазин на площадке AliExpress – маркетплейсе Tmall, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на представителя оператора.
Ведомости вчера в 18:52
Происшествия

Следователь засекретил все материалы по делу Голунова

"Материалы уголовного дела являются секретными и не могут быть представлены, так как содержат сведения, составляющие государственную тайну", — заявил в Басманном суде следователь в ответ на ходатайство адвокатов о приобщении данных материалов к разбирательству, передает РИА Новости.
Вести.Ru 06:50
Политика

Пушков оценил слова премьера Польши о «Северном потоке-2»

Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал слова премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, который заявил, что «Северный поток-2» — это «оплата российского оружия» европейскими деньгами.
Rambler News Service 00:10
Музыка

Составлен список песен, которые не надоедает слушать

На первом месте оказалась песня «Welcome to the Black Parade» американской рок-группы My Chemical Romance.
Moi-portal.ru 09 ноября в 12:17
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