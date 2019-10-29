Экономика
Российская газетаРоссияне перешли с овощей на крупы из-за высоких цен
В результате, отмечают в GfK, покупатели стали покупать крупы. Их стоимость почти в два раза меньше некоторых овощей: средние цены на крупы в России - 49 рублей за упаковку.
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с чего всё началось
Из-за высоких цен россияне переориентируются на крупу Рост средних цен на свежие овощи в России на 22% с 2014 года вынуждает покупателей отказываться от этой продукции.Коммерсантъвчера в 17:25
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Следователь засекретил все материалы по делу Голунова
"Материалы уголовного дела являются секретными и не могут быть представлены, так как содержат сведения, составляющие государственную тайну", — заявил в Басманном суде следователь в ответ на ходатайство адвокатов о приобщении данных материалов к разбирательству, передает РИА Новости.
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Королева расчувствовалась и заплакала, однако с ней сразу заговорила Кейт Миддлтон. Она помогла Елизавете отвлечься от грустных мыслей.
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Один из основателей «Белых касок» найден мертвым в Стамбуле
Один из создателей сирийской неправительственной организации "Белые каски" Джеймс Ле Мезюрье найден мертвым в Стамбуле, тело бывшего офицера британской разведки Ми-6 было найдено в саду его дома.
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Военную полицию РФ в Сирии забросали камнями и помоями
В сети появились кадры с колонной военной полиции России. Они двигались по северной части Сирии вместе с армией Турции.
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Армия и оружие
Патрушев рассказал о возросшем риске ядерной войны
В статье "Безопасность России в современном мире" под авторством Патрушева в "Российской газете" утверждается, что эти планы Вашингтона встают в один ряд с выходом США из Договора о ракетах средней и меньшей дальности, а также из Договора по ПРО.
Московский Комсомолец 10:25
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Путин уличил Медведева и министров в уклонении от прививок
Лишь трое из членов российского правительства сделали в этом сезоне прививку от гриппа.
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Компания Nord Stream 2 AG, оператор газопровода «Северный поток-2», открыла арбитраж против Евросоюза из-за дополнения к Газовой директиве.
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РБК: Кремль назвал лидеров по доверию среди губернаторов
В Кремле состоялся семинар для вице-губернаторов по внутренней политике и доверию главам регионов, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
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Происшествия
Против экс-главы ЦСКА Барышева завели дело о попытке побега
Военный суд продлил срок ареста бывшему главе ЦСКА по делу о взятках В свою очередь, защитник пояснил, что Барышеву вменяют попытку побега из здания Главного военно-следственного управления СКР.
Право.ру 10:26
Происшествия
В воинской части в Бурятии найден мертвым контрактник
В одной из воинских частей Восточного военного округа (ВВО), дислоцирующихся на территории Бурятии, сегодня утром был найден мертвым военнослужащий-контрактник, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу воинского подразделения.
Российская газета 08:01
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В Госдуме предложили новый способ наказывать пьяных водителей
Лысаков отмечает, что штраф за «пьяную езду» платят не более 30% от всех оштрафованных.
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В России 2020 год может стать годом резкого роста цен на мобильную связь. С таким мнением выступили аналитики, опрошенные "Известиями".
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Культура
В возрасте 13 лет скончалась актриса из фильма «Светская жизнь»
О смерти 13-летней актрисы Лорел Григгс сообщил в Facebook ее дедушка Дэвид Ривлин.
Medical Note 05:56
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Егор Дружинин показал, как вместе с детьми смотрит шоу «Танцы на ТНТ»
Вся семья с интересом следит за шоу «Танцы на ТНТ», в котором Егор Дружинин выступает наставником.
Летидор 08:25