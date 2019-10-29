Экономика

Российская газетаРоссийская газетаРоссияне перешли с овощей на крупы из-за высоких цен

В результате, отмечают в GfK, покупатели стали покупать крупы. Их стоимость почти в два раза меньше некоторых овощей: средние цены на крупы в России - 49 рублей за упаковку.
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с чего всё началось

Овощи потеснились в рационе

Из-за высоких цен россияне переориентируются на крупу Рост средних цен на свежие овощи в России на 22% с 2014 года вынуждает покупателей отказываться от этой продукции.
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Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 10:44, Ашберн
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