Экономика
Российская газетаРоссияне перешли с овощей на крупы из-за высоких цен
В результате, отмечают в GfK, покупатели стали покупать крупы. Их стоимость почти в два раза меньше некоторых овощей: средние цены на крупы в России - 49 рублей за упаковку.
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с чего всё началось
Из-за высоких цен россияне переориентируются на крупу Рост средних цен на свежие овощи в России на 22% с 2014 года вынуждает покупателей отказываться от этой продукции.Коммерсантъвчера в 17:25
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Герцогиня Кэтрин надела особенную брошь в День памяти
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Доходы России от экспорта нефти снизились на 4%
Доходы от экспорта нефти в России за девять месяцев снизились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 4% — до $90,4 млрд, следует из данных Федеральной таможенной службы.
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Адвокат Соколова: защита может сослаться на самооборону
Адвокат преподавателя СПбГУ Олега Соколова, подозреваемого в убийстве студентки, Александр Почуев, заявил, что защита может заявить о том, что он оборонялся.
Происшествия
СК показал кадры из квартиры подозреваемого в убийстве доцента СПбГУ
Следственный комитет опубликовал видеозаписи с камер наблюдения, на которые попал подозреваемый в убийстве аспирантки СПбГУ историк Олег Соколов, а также показал кадры из его квартиры.
Происшествия
В правительстве Оренбургской области опровергли информацию об обысках
Сотрудники правоохранительных органов работают с архивными документами в здании Дома советов в Оренбурге, сообщили ТАСС в пресс-службе правительства области, опровергнув информацию об обысках в одном из министерств региона, распространенную местными СМИ.
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Политика
Резонансный законопроект о рынке земли сняли с повестки заседания Рады
Повестка дня пленарного заседания Верховной рады на вторник, 12 ноября, не содержит проекта о создании рынка земли в стране.
Общество
Глушаков намерен взыскать с бывшей жены более 200 млн рублей
Сергей Жорин, адвокат бывшей жены футболиста «Ахмата» Дениса Глушакова Дарьи, прокомментировал информацию об иске спортсмена к экс-супруге.
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РБК: Кремль назвал лидеров по доверию среди губернаторов
В Кремле состоялся семинар для вице-губернаторов по внутренней политике и доверию главам регионов, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
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Ляшко сообщил о решении Украины прекратить закупки электроэнергии у РФ
Лидер украинской Радикальной партии заявил, что киевские власти решили отказаться от закупок электроэнергии у России.
Политика
В Китае спрогнозировали захват Калининградской области за два дня
В случае военного конфликта между НАТО и Россией в Прибалтике военные альянса могут захватить Калининградскую область не за две недели, а всего за пару суток, пишет Eastday.com.
Гаджеты
Завтра ожидается крупное обновление Windows 10
Завтра, 12 ноября, компания Microsoft может выпустить крупное обновление операционной системы Windows 10.
Космос
Ракета Falcon с 60 спутниками стартовала с космодрома в США
Ракета-носитель Falcon 9 со спутниками Starlink на борту стартовала скосмодрома на мысе Канаверал в американском штате Флорида.
Кино
«Доктор Сон» провалился в первый день проката
Хоррор «Доктор Сон» Майка Флэнегана провалился в первый день проката в США.
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В Стамбуле нашли мертвым одного из основателей «Белых касок»
Авто
В продаже появился уникальный вездеход «Лесоруб» на шасси ГАЗ-66
На сайте «Авито» появилось объявление о продаже вездехода-пикапа «Лесоруб».
Энергетика
«Нафтогаз» повысил цену на газ для населения в ноябре на 14,7%
Компания "Нафтогаз Украины" повысила цену на газ для населения в ноябре на 14,7% до 4,899 тысячи гривен (около 200 долларов) за тысячу кубометров, сообщила в понедельник пресс-служба компании.
Энергетика
В России ускорился рост цен на дизельное топливо
Средние розничные цены на дизельное топливо увеличились на 37 копеек, до 46,83 рубля за литр с 28 октября по 5 ноября, 8 ноября сообщает Росстат.
Происшествия
Экс-ректора ДВФУ приговорили к 7 годам лишения свободы
Военный суд во Владивостоке приговорил к семи годам лишения свободы бывшего ректора Дальневосточного федерального университета Сергея Иванца, сообщает агентство «РИА Новости».
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Все материалы по делу Голунова оказались засекречены
По уголовному делу журналиста Ивана Голунова засекречены все документы.
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Есть риск совершить немало ошибок. Гороскоп с 11 по 17 ноября
Вторник, 12 ноября Сегодня есть риск совершить немало ошибок – звезды гороскопа склоняют к активным, но не слишком обоснованным действиям.
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Женщине запретили кормить сына грудью в Третьяковке
Пользователь Instagram Полина Хлынова пожаловалась, что ей запретили кормить сына грудью в Третьяковской галерее, а комнаты матери и ребенка она там не нашла.
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Квят не нашел на «Интерлагосе» прямых
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Песков рассказал о тщательной проверке имущества прокурора Москвы
Контрольное управление администрации президента РФ может, если сочтет нужным, перепроверить декларацию об имуществе главного прокурора Москвы Дениса Попова.
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Фанаты «Динамо» остановили матч с «Шахтером» из-за расизма
Болельщики киевского "Динамо" в воскресенье едва не сорвали матч чемпионата Украины против "Шахтера".