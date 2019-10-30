Экономика

Российская газетаРоссийская газетаРоссияне перешли с овощей на крупы из-за высоких цен

В результате, отмечают в GfK, покупатели стали покупать крупы. Их стоимость почти в два раза меньше некоторых овощей: средние цены на крупы в России - 49 рублей за упаковку.
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с чего всё началось

Овощи потеснились в рационе

Из-за высоких цен россияне переориентируются на крупу Рост средних цен на свежие овощи в России на 22% с 2014 года вынуждает покупателей отказываться от этой продукции.
Коммерсантъвчера в 17:25

Подробнее о событии

Капуста в России может стать деликатесом

News.ru07:23

Овощи потеснились в рационе

Коммерсантъвчера в 17:25

СМИ сообщили об отказе россиян от свежих овощей в пользу круп

Фонтанка.Ру02:38

Россияне перешли с овощей на крупы из-за высоких цен

Российская газета00:10

Цены вынудили россиян перейти с овощей на крупу

Газета.Ruвчера в 23:17

Россияне вынуждены есть крупы из-за дорогих овощей

URA.Ruвчера в 21:00

Из-за подорожания овощей россияне начали переходить на крупу

Интерфакс02:11
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Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 12:37, Ашберн
Спорт

СМИ: некоторые игроки посвятили себя созданию лучшего мира в Death Stranding

Сайт Gamerant сообщает, что некоторые игроки Death Stranding решили временно игнорировать основную сюжетную линию проекта, чтобы сделать виртуальный мир лучше.
Игромания.ру 11:22
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Путин и Меркель по телефону обсудили ситуацию на Украине

Вести.Ru 12:03
Общество

Герцогиня Кэтрин надела особенную брошь в День памяти

Герцогиня Кэтрин, которая всегда поддерживала эту символическую традицию, в этом году неожиданно надела другое украшение – брошь в форме ротора шифровальной машины Enigma.
Sunmag.me 10:39
Энергетика

Доходы России от экспорта нефти снизились на 4%

Доходы от экспорта нефти в России за девять месяцев снизились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 4% — до $90,4 млрд, следует из данных Федеральной таможенной службы.
Коммерсантъ 03:50
Происшествия

Адвокат Соколова: защита может сослаться на самооборону

Адвокат преподавателя СПбГУ Олега Соколова, подозреваемого в убийстве студентки, Александр Почуев, заявил, что защита может заявить о том, что он оборонялся.
Pravda.Ru 12:19
Происшествия

На пивзаводе «Балтика» в Петербурге взорвался паропровод

Вести.Ru 10:52
Происшествия

СК показал кадры из квартиры подозреваемого в убийстве доцента СПбГУ

Следственный комитет опубликовал видеозаписи с камер наблюдения, на которые попал подозреваемый в убийстве аспирантки СПбГУ историк Олег Соколов, а также показал кадры из его квартиры.
РБК 10:17
Происшествия

В правительстве Оренбургской области опровергли информацию об обысках

Сотрудники правоохранительных органов работают с архивными документами в здании Дома советов в Оренбурге, сообщили ТАСС в пресс-службе правительства области, опровергнув информацию об обысках в одном из министерств региона, распространенную местными СМИ.
ТАСС 04:59
Теннис

Итоговый турнир АТР. Медведев проиграл Циципасу

В группе Андрей Агасси, где стартовали Медведев и Циципас, выступают также первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль и русский немец Александр Зверев.
Вести.Ru 11:35
Политика

Резонансный законопроект о рынке земли сняли с повестки заседания Рады

Повестка дня пленарного заседания Верховной рады на вторник, 12 ноября, не содержит проекта о создании рынка земли в стране.
ТАСС 11:49
Общество

Глушаков намерен взыскать с бывшей жены более 200 млн рублей

Сергей Жорин, адвокат бывшей жены футболиста «Ахмата» Дениса Глушакова Дарьи, прокомментировал информацию об иске спортсмена к экс-супруге.
RT на русском 10:57
Политика

Путин указал на воровство при строительстве космодрома «Восточный»

Газета.Ru 06:00
Политика

РБК: Кремль назвал лидеров по доверию среди губернаторов

В Кремле состоялся семинар для вице-губернаторов по внутренней политике и доверию главам регионов, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Газета.Ru вчера в 15:59
Политика

Ляшко сообщил о решении Украины прекратить закупки электроэнергии у РФ

Лидер украинской Радикальной партии заявил, что киевские власти решили отказаться от закупок электроэнергии у России.
Известия вчера в 20:37
Политика

В Китае спрогнозировали захват Калининградской области за два дня

В случае военного конфликта между НАТО и Россией в Прибалтике военные альянса могут захватить Калининградскую область не за две недели, а всего за пару суток, пишет Eastday.com.
Lenta.ru 09 ноября в 16:09
Происшествия

Выпавшая с детьми из окна дома в Москве женщина оставила записку

РБК 03:46
Гаджеты

Завтра ожидается крупное обновление Windows 10

Завтра, 12 ноября, компания Microsoft может выпустить крупное обновление операционной системы Windows 10.
Игромания.ру 11:47
Космос

Ракета Falcon с 60 спутниками стартовала с космодрома в США

Ракета-носитель Falcon 9 со спутниками Starlink на борту стартовала скосмодрома на мысе Канаверал в американском штате Флорида.
REGNUM 10:29
Кино

«Доктор Сон» провалился в первый день проката

Хоррор «Доктор Сон» Майка Флэнегана провалился в первый день проката в США.
Культуромания вчера в 03:32
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В Стамбуле нашли мертвым одного из основателей «Белых касок»

РИА Новости 09:21
Авто

В продаже появился уникальный вездеход «Лесоруб» на шасси ГАЗ-66

На сайте «Авито» появилось объявление о продаже вездехода-пикапа «Лесоруб».
Тарантас Ньюс 04:30
Энергетика

«Нафтогаз» повысил цену на газ для населения в ноябре на 14,7%

Компания "Нафтогаз Украины" повысила цену на газ для населения в ноябре на 14,7% до 4,899 тысячи гривен (около 200 долларов) за тысячу кубометров, сообщила в понедельник пресс-служба компании.
РИА Новости 12:11
Энергетика

В России ускорился рост цен на дизельное топливо

Средние розничные цены на дизельное топливо увеличились на 37 копеек, до 46,83 рубля за литр с 28 октября по 5 ноября, 8 ноября сообщает Росстат.
Красная весна 08 ноября в 11:30
Происшествия

Экс-ректора ДВФУ приговорили к 7 годам лишения свободы

Военный суд во Владивостоке приговорил к семи годам лишения свободы бывшего ректора Дальневосточного федерального университета Сергея Иванца, сообщает агентство «РИА Новости».
РБК вчера в 19:24
Происшествия

Все материалы по делу Голунова оказались засекречены

По уголовному делу журналиста Ивана Голунова засекречены все документы.
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Общество

Есть риск совершить немало ошибок. Гороскоп с 11 по 17 ноября

Вторник, 12 ноября Сегодня есть риск совершить немало ошибок – звезды гороскопа склоняют к активным, но не слишком обоснованным действиям.
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Общество

Женщине запретили кормить сына грудью в Третьяковке

Пользователь Instagram Полина Хлынова пожаловалась, что ей запретили кормить сына грудью в Третьяковской галерее, а комнаты матери и ребенка она там не нашла.
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Автоспорт

Квят не нашел на «Интерлагосе» прямых

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Песков рассказал о тщательной проверке имущества прокурора Москвы

Контрольное управление администрации президента РФ может, если сочтет нужным, перепроверить декларацию об имуществе главного прокурора Москвы Дениса Попова.
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Футбол

Фанаты «Динамо» остановили матч с «Шахтером» из-за расизма

Болельщики киевского "Динамо" в воскресенье едва не сорвали матч чемпионата Украины против "Шахтера".
Pravda.Ru 01:19
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