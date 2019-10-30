Из-за высоких цен россияне переориентируются на крупу Рост средних цен на свежие овощи в России на 22% с 2014 года вынуждает покупателей отказываться от этой продукции.

с чего всё началось

В результате, отмечают в GfK, покупатели стали покупать крупы. Их стоимость почти в два раза меньше некоторых овощей: средние цены на крупы в России - 49 рублей за упаковку.

Россияне перешли с овощей на крупы из-за высоких цен

Общество Герцогиня Кэтрин надела особенную брошь в День памяти Герцогиня Кэтрин, которая всегда поддерживала эту символическую традицию, в этом году неожиданно надела другое украшение – брошь в форме ротора шифровальной машины Enigma.

Энергетика Доходы России от экспорта нефти снизились на 4% Доходы от экспорта нефти в России за девять месяцев снизились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 4% — до $90,4 млрд, следует из данных Федеральной таможенной службы.

Происшествия Адвокат Соколова: защита может сослаться на самооборону Адвокат преподавателя СПбГУ Олега Соколова, подозреваемого в убийстве студентки, Александр Почуев, заявил, что защита может заявить о том, что он оборонялся.

Происшествия СК показал кадры из квартиры подозреваемого в убийстве доцента СПбГУ Следственный комитет опубликовал видеозаписи с камер наблюдения, на которые попал подозреваемый в убийстве аспирантки СПбГУ историк Олег Соколов, а также показал кадры из его квартиры.

Происшествия В правительстве Оренбургской области опровергли информацию об обысках Сотрудники правоохранительных органов работают с архивными документами в здании Дома советов в Оренбурге, сообщили ТАСС в пресс-службе правительства области, опровергнув информацию об обысках в одном из министерств региона, распространенную местными СМИ.

Теннис Итоговый турнир АТР. Медведев проиграл Циципасу В группе Андрей Агасси, где стартовали Медведев и Циципас, выступают также первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль и русский немец Александр Зверев.

Политика В Китае спрогнозировали захват Калининградской области за два дня В случае военного конфликта между НАТО и Россией в Прибалтике военные альянса могут захватить Калининградскую область не за две недели, а всего за пару суток, пишет Eastday.com.

Энергетика В России ускорился рост цен на дизельное топливо Средние розничные цены на дизельное топливо увеличились на 37 копеек, до 46,83 рубля за литр с 28 октября по 5 ноября, 8 ноября сообщает Росстат.

Происшествия Экс-ректора ДВФУ приговорили к 7 годам лишения свободы Военный суд во Владивостоке приговорил к семи годам лишения свободы бывшего ректора Дальневосточного федерального университета Сергея Иванца, сообщает агентство «РИА Новости».