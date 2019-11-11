Экономика
ИнтерфаксИз-за подорожания овощей россияне начали переходить на крупу
Свежие овощи в России с 2014 года подорожали на 22%, их продажи начали сокращаться, люди стали переходить на крупы, показало исследование GfK.
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с чего всё началось
Из-за высоких цен россияне переориентируются на крупу Рост средних цен на свежие овощи в России на 22% с 2014 года вынуждает покупателей отказываться от этой продукции.Коммерсантъвчера в 17:25
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В Коми расстреляли мирового судью
В Усть-Вымском районе Коми следователи выясняют обстоятельства гибели мирового судьи Жершартского судебного участка, сообщает пресс-служба регионального СК.
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Многомиллионный долг Жанны Фриске погасил известный артист
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Газета Кемерова вчера в 23:55
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Дата саммита в «нормандском формате» пока не определена — Песков
Дата проведения саммита в «нормандском формате» по-прежнему не определена, заявил 11 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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ТВ Центр вчера в 11:11
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«Милан» претендует на Джаку и Торрейру
Столичный «Милан» собирается усилиться двумя игроками «Арсенала» - Гранитом Джакой и Лукасом Торрейрой, сообщает Tuttomercatoweb.
Евро-футбол.ру 08:45
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Егоров поддержал решения судей в матче «Сочи» — ЦСКА
Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Александр Егоров оценил работу арбитров в матче 16-го тура чемпионата России между "Сочи" и ЦСКА (2:3).
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Медведев напомнил о последствиях за нарушения реализации нацпроектов
«Нарушения при реализации правил, по которым эти национальные проекты осуществляются, будут иметь самые серьёзные последствия — вплоть до ответственности, уголовной ответственности, административной ответственности», — цитирует ТАСС Медведева.
RT на русском 06:38
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Курс доллара в России резко вырастет
При неблагоприятном развитии событий курс доллара рванет вверх и преодолеет планку в 65 рублей.
Утро.ru 01:20
Шоу-бизнес
В Ледовом дворце начался «Золотой граммофон»
Невские Новости вчера в 11:00
Шоу-бизнес
Жены Михаила Задорнова подружились после смерти юмориста
Поклонники и журналисты знали, что какое-то время артист жил на две семьи. Причем, Михаил Николаевич рассказывал об этом сам.
7Дней.ру вчера в 23:35
Общество
Шейнин ответил Галкину на слова о цензуре на российском телевидении
РИА Новости вчера в 07:43
Общество
2% россиян полностью отказались от наличных
Только 2% населения полностью отказались от наличных, свидетельствуют результаты опроса исследовательской лаборатории Левада-центра Levada Lab (есть в распоряжении РБК).
РБК вчера в 23:00
Шоу-бизнес
Навка показала фото со счастливой Заворотнюк
Навка приняла решение все средства от продажи билетов на мюзикл «Аленький цветочек» передать Петру, а также благотворительным организациям, которые помогают больным.
Телепрограмма вчера в 22:04
Общество
Оператор «Северного потока-2» подал в суд на ЕС
Компания Nord Stream 2 AG, оператор газопровода «Северный поток-2», открыла арбитраж против Евросоюза из-за дополнения к Газовой директиве.
Lenta.ru 07:40
Армия и оружие
Винтовку на замену СВД запустят в серию в ближайшие два года
Снайперская винтовка Чукавина (СВЧ) на замену снайперской винтовке Драгунова (СВД) пойдет в серию в ближайшие два года, сообщил 11 ноября в интервью «РИА Новости» главный конструктор концерна «Калашников» Сергей Уржумцев.
Известия 00:42
Единоборства
Александр Волков одолел Грега Харди на турнире UFC в Москве
Поединок тяжеловесов Александра Волкова и Грега Харди на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Москве завершился безоговорочной победой спортсмена из РФ.
Политическая Экспертиза 09 ноября в 18:09
Шоу-бизнес
Семья Заворотнюк выразила недоумение заявлением Разина о ее здоровье
Семья Анастасии Заворотнюк ответила на заявление музыкального продюсера Андрея Разина о состоянии здоровья актрисы.
Газета.Ru 07:15
Политика
Зеленский уволил принявшего участие в драке депутата
Незадолго до увольнения Андрей Герус стал участником потасовки с экс-депутатом и лидером Радикальной партии Олегом Ляшко, который напал на представителя президента в аэропорту в Борисполе.
Lenta.ru 04:03
Музыка
Шнуров не исключил появление новой группы «Ленинград-2»
Sputnik Таджикистан 04:43
Авто
Презентация нового поколения Skoda Octavia состоится 11 ноября
Мировая премьера новой Skoda Octavia состоится уже сегодня, в понедельник в Праге.
SpeedMe вчера в 22:21
Политика
Захарова отреагировала на заявление Мааса о помощи США в защите Европы
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление главы МИД Германии Хайко Мааса о том, что ФРГ и вся Европа не смогут эффективно защищать себя без США.
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В Стамбуле нашли мертвым одного из основателей «Белых касок»
РИА Новости 09:21
Политика
Лавров осудил попытки США ограбить Сирию
В октябре президент США Дональд Трамп, который ранее заявлял о намерении вывести все американские силы из районов на востоке Сирии, сказал, что часть военнослужащих останется, чтобы "охранять нефть" от боевиков ИГ*.
РИА Новости 04:59
Общество
В Кремле оценили сообщения о недвижимости родственников Асада в Москве
Ранее FT опубликовало материал, в котором говорилось, что за шесть лет родственники сирийского главы купили в Москве порядка 20 квартир на сумму $40 млн.
Газета.Ru 08:10
Происшествия
В московском метро погибла женщина
В московском метро погибла женщина после падения под поезд на станции «Таганская».
RT на русском 05:33
Общество
Вассерман рассказал о причинах демографического спада в мире и в РФ
В РФ довольно активно ищут способы преодоления демографического спада, но пока результат этих усилий весьма ограниченный, считает политический консультант Анатолий Вассерман.
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