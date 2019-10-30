Экономика
Российская газетаРоссияне перешли с овощей на крупы из-за высоких цен
В результате, отмечают в GfK, покупатели стали покупать крупы. Их стоимость почти в два раза меньше некоторых овощей: средние цены на крупы в России - 49 рублей за упаковку.
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с чего всё началось
Из-за высоких цен россияне переориентируются на крупу Рост средних цен на свежие овощи в России на 22% с 2014 года вынуждает покупателей отказываться от этой продукции.Коммерсантъвчера в 17:25
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Кино
В Сети появился трейлер мультфильма «Скуби-Ду»
Piter.tv 13:05
Армия и оружие
В Сирии запустили крупнейшую ГЭС страны
ТК Звезда 21:00
Политика
Вакарчук назвал три возможных пути для завершения конфликта в Донбассе
Лидер украинской партии «Голос», депутат Верховной рады Святослав Вакарчук назвал три возможных варианта для завершения вооружённого конфликта в Донбассе и возвращении Украиной своих территорий.
RT на русском 20:21
Космос
SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 с 60 спутниками на борту
Американский производитель космической техники SpaceX запустил ракету-носитель Falcon 9 с 60 спутниками Starlink, которые предназначены для создания глобальной сети передачи интернет-трафика.
РБК 13:16
Общество
Разделена ли Германия через 30 лет после краха Берлинской стены
Стена между востоком и западом Германии пала 30 лет назад, но различия не исчезли По статистике, в руках восточных немцев находятся только 1,7% ключевых позиций в немецкой экономике, политике и госуправлении.
Голос Правды 09 ноября в 12:53
Общество
Россиян предупредили о росте цен на сотовую связь в 2020 году
В России 2020 год может стать годом резкого роста цен на мобильную связь. С таким мнением выступили аналитики, опрошенные "Известиями".
Газета.Ru вчера в 20:50
Авто
«Русский Прадо» от УАЗ получит абсолютно новый двигатель
УАЗ оснастит «Русский Прадо» абсолютно новым 2,3-литровым бензиновым двигателем мощностью 150 или 170 л.с. Силовой агрегат будут выпускать на Заволжском моторном заводе.
Автоновости дня 09 ноября в 07:28
Общество
В Новосибирске ждут Дмитрия Медведева
В Новосибирской области завтра, 12 ноября, ждут премьер-министра РФ Дмитрия Медведева.
REGNUM 06:05
Политика
Трамп запретил публиковать заявления об инциденте в Керченском проливе
Американский лидер Дональд Трамп запретил Белому дому публиковать какие-либо заявления об инциденте в Керченском проливе, передает ТАСС.
Газета.Ru 20:18
Происшествия
Материалы дела, по которому обвинялся Иван Голунов, засекретили
Следственный комитет России засекретил уголовное дело о наркотиках, по которому обвиняемым проходил журналист Иван Голунов, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 06:18
Теннис
Медведев проиграл Циципасу в матче итогового турнира ATP
Российский теннисист Даниил Медведев уступил греку Стефаносу Циципасу в матче первого тура Nitto ATP Finals — итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).
Коммерсантъ 11:33
Экономика
Законодательные инициативы Ангарска и Братска не имеют экономического обоснования
Напомним, в октябре законодательная инициатива Сергея Петрова обсуждалась на заседании комиссии по экономическому развитию и финансам при региональном совете Иркутской области, в которую входят мэры 18 территорий.
Областная газета (г. Иркутск) 04:41
Политика
Эво Моралес заявил, что вылетает в Мексику
Бывший боливийский президент Эво Моралес вылетает из Боливии в Мексику.
REGNUM 21:05
Общество
Александра Пахмутова награждена орденом Андрея Первозванного
Владимир Путин поздравил народную артистку СССР с юбилеем и сообщил о подписании Указа о награждении её высшей государственной наградой – орденом Святого апостола Андрея Первозванного, сообщает пресс-служба Президента РФ.
Волгоградская правда вчера в 11:53
Культура
Трамп призвал голосовать за своего бывшего пресс-секретаря на шоу «Танцы со звездами»
Президент США Дональд Трамп в понедельник призвал американцев проголосовать за своего бывшего пресс-секретаря Шона Спайсера, который будет выступать в четвертьфинале телешоу "Танцы со звездами".
ТАСС 21:31
Экономика
Миллиардер Лисин заплатил крупнейший налог с прибыли офшора
Липецкая область в этом году занимает второе место после Москвы по поступлениям в консолидированный бюджет региона налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с сумм прибыли контролируемой иностранной компании (КИК), следует из данных ФНС на 1 сентября 2019 года.
РБК 04:54
Экономика
Правительство согласовало сделку по консолидации «Ростелекомом» Tele2
В правительстве 8 ноября подписали директиву по сделке по консолидации «Ростелекомом» Tele2.
РБК вчера в 18:47
Энергетика
Добыча нефти в России оказалась одной из самых дорогих в мире
По версии Saudi Aramco, себестоимость саудовской нефти наряду с кувейтской самая низкая в мире — всего около $17 за баррель.
РБК 16:00
Общество
Шейнин ответил Галкину на слова о цензуре на российском телевидении
РИА Новости вчера в 07:43
Общество
Худшие наряды звезд на премии People’s Choice Awards 2019
Мероприятие прошло 10 ноября в Лос-Анджелесе.
Lisa.ru 06:10
Общество
Дети смогут видеться со всеми родственниками после развода
Родители, которые после развода запрещают родственникам видеться с ребенком или отказываются его передавать, будут привлечены к административной ответственности.
NewInform 19:57
Происшествия
«Ъ» поговорил с близкими восьмерых военных, убитых в Забайкалье
25 октября в воинской части №54160 в поселке Горный Читинского района (Забайкалье) рядовой срочной службы Рамиль Шамсутдинов во время смены караула открыл стрельбу по сослуживцам.
Коммерсантъ 17:43
Авто
Представили новую Skoda Octavia
Компания Skoda представила в Праге новое, четвертое поколение Skoda Octavia.
Автоновости дня 13:49
Наука
Скользкий слой на поверхности льда оказался непохож на воду
Физики изучили механические свойства пограничного слоя на поверхности льда — они оказались сильно отличающимися от соответствующих параметров воды в объеме.
N+1 05:54
Футбол
Евсеев: «Гончаренко правильно сказал. Судьи, сделайте лицо попроще»
Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев поддержал коллегу из ЦСКА Виктора Гончаренко, который резко поговорил с судьей в перерыве матча 16-го тура РПЛ против «Сочи» (3:2). Гончаренко, в частности, попросил судью «делать лицо попроще» и принимать критику.
Sport24.ru 16:59
Авто
Названа стоимость Lada Vesta с вариатором
Продажи Lada Vesta с вариатором начнутся до конца ноября 2019 года.
Известия 12:47
Технологии
WSJ: Google собирает медицинские данные пользователей
В рамках Project Nightingale, как назвали проект, компании получили доступ к историям болезней, выпискам из медкарт, рецептам врачей, результатам лабораторных анализов пациентов, при этом их имена и даты рождения также открыты, пишет WSJ.
News.ru 18:09
Транспорт
В Сахалинской области перекрыли трассу из-за гололёда
RT на русском 20:37