Экономика
Российская газетаРоссияне перешли с овощей на крупы из-за высоких цен
В результате, отмечают в GfK, покупатели стали покупать крупы. Их стоимость почти в два раза меньше некоторых овощей: средние цены на крупы в России - 49 рублей за упаковку.
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с чего всё началось
Из-за высоких цен россияне переориентируются на крупу Рост средних цен на свежие овощи в России на 22% с 2014 года вынуждает покупателей отказываться от этой продукции.Коммерсантъвчера в 17:25
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Общество
В Гидрометцентре рассказали, когда наступит климатическая зима
Пока же, как пояснил "Российской газете" исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд, стоит сезон предзимья - период между осенью и зимой.
Российская газета вчера в 09:11
Общество
Первый час «Дня холостяка» принес Alibaba $13 млрд
Китайская интернет-компания Alibaba заработала в первый час традиционного дня распродаж — «Дня холостяка» — 91,2 млрд юаней ($13 млрд), передает Reuters.
Коммерсантъ вчера в 13:20
Происшествия
Камера сняла преподавателя СПбГУ, выбрасывающего возлюбленную в реку
Следствие считает, что специалисты могут обнаружить в воде пакет, мешок и баул, которые Олег Соколов выкинул в реку.
Piter.tv вчера в 22:50
Общество
Россиян предупредили о росте цен на сотовую связь в 2020 году
В России 2020 год может стать годом резкого роста цен на мобильную связь. С таким мнением выступили аналитики, опрошенные "Известиями".
Газета.Ru вчера в 20:50
Политика
В Китае оценили шансы НАТО захватить Калининград
На сайте была опубликована статья, в которой утверждается, что силы Североатлантического альянса смогут захватить Калининградскую область примерно за два дня.
Российская газета 09 ноября в 21:15
Политика
Ляшко заявил, что Украина прекратит закупки электроэнергии у России
Экс-депутат Верховной рады и глава Радикальной партии Украины Олег Ляшко заявил, что украинские власти решили отказаться от закупок электроэнергии у России.
RT на русском вчера в 18:56
Авто
В РФ выросли продажи китайских автомобилей
SpeedMe вчера в 22:24
Происшествия
В Приморье спасли пропавшего дайвера, который двое суток провел в море
РИА Новости вчера в 03:20
Футбол
Матч чемпионата Украины «Динамо» — «Шахтёр» был прерван из-за расизма
Капитан донецкого «Шахтёра» Тайсон подвергся расистским оскорблениям с трибун во время матча 14-го тура Украинской премьер-лиги с «Динамо» (1:0).
RT на русском вчера в 14:47
Общество
Солдаты не говорят о дедовщине в части, где Шамсутдинов устроил бойню
Газета.Ru вчера в 13:30
Происшествия
Адвоката подозреваемого в убийстве Вороненкова застрелили на Украине
На Украине был застрелен адвокат Святослав Пархоменко, защищавший подозреваемого в убийстве экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова - Александра Лося.
Газета.Ru вчера в 18:58
Футбол
Наставник «Ювентуса» объяснил замену Роналду в матче с «Миланом»
Газета.Ru вчера в 23:30
Политика
The Times назвала имена российских спонсоров Консервативной партии
Межпартийный комитет британского парламента по деятельности служб разведки и безопасности (ISC) подготовил доклад, в который вошли имена девяти российских бизнесменов, делавших пожертвования в пользу правящей Консервативной партии (тори) Великобритании.
Известия вчера в 09:14
Происшествия
Житель Красноярска пропал в водах Енисея, спасая девушку
Мужчина прыгнул в Енисей за девушкой, упавшей в воду с набережной в Красноярске вечером 7 ноября, они до сих пор не найдены.
REGNUM 08 ноября в 01:02
Общество
Скончался Павел Пичугин, известный как «Паша Фейсконтроль»
Радио Маяк вчера в 08:06
Шоу-бизнес
Андрей Разин заявил об улучшении состояния Анастасии Заворотнюк
Продюсер Андрей Разин объявил, что актрисе Анастасии Заворотнюк становится лучше.
Вечерняя Москва 09 ноября в 18:55
Политика
Американские СМИ назвали «худший кошмар» для России и Китая
Возможное начало продажи США атомных подводных лодок союзникам стало бы «худшим кошмаром» для Китая и России.
РБК вчера в 19:25
Общество
В России изменят правила расчета тарифа на вывоз мусора
В России изменятся правила расчета тарифов по обращению с твердыми коммунальными отходами, следует из постановления правительства, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 08 ноября в 14:08
Политика
Асад опроверг данные СМИ о «пыточных» подразделениях при правительстве
Президент Сирии Башар Асад в интервью телеканалу RT опроверг информацию СМИ о том, что при сирийском правительстве есть подразделения, якобы занимающиеся пытками людей.
РИА Новости 00:33
Кино
«Джокер» станет самым прибыльным кинокомиксом в истории
Наконец, «Джокер» может стать самым дешёвым фильмом в истории, которому удалось собрать в мировом прокате миллиард долларов.
Игромания.ру вчера в 02:13
Общество
«Почта России» сократит сроки доставки посылок
"Почта России" вводит новые нормативы скорости доставки посылок на 7800 направлениях.
РИА Новости вчера в 23:19
Общество
Эксперты назвали лучшее сгущенное молоко
По результатам экспертизы сгущенное молоко "Главпродукт" и "Глубокое" добавлены в черный список "Росконтроля", так как не соответствуют заявленному наименованию.
Газета.Ru 01:22
Гаджеты
ВТБ запустил мобильное приложение, заменяющее POS-терминал
Банк ВТБ начал подключать клиентов к сервису приёма бесконтактных платежей на смартфонах. Об этом говорится в сообщении банка.
АК&М 08 ноября в 05:11
Общество
Игравшую с моряками белуху сочли российским шпионом
Известия вчера в 18:41
Спорт
Елистратов одержал победу на этапе Кубка мира в Канаде
Спорт-Экспресс вчера в 17:08
Здоровье
Названы продукты для разжижения крови и уменьшения ее сгустков
Загустевание крови и сгустки в сосудах человека является серьезной проблемой, которая грозит тромбозом и другими тяжелыми последствиями.
Уфимские Заметки вчера в 22:08
Теннис
Тим обыграл Федерера в матче итогового турнира ATP
Австриец Доминик Тим обыграл швейцарца Роджера Федерера в матче итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов, который проходит в Лондоне.
РИА Новости вчера в 17:26
Единоборства
Брат Хабиба Нурмагомедова проиграл в дебютном бою в UFC
Абубакар Нурмагомедов, двоюродный брат Хабиба, российского бойца MMA, неудачно дебютировал в UFC, проиграв своему первому сопернику Давиду Заваде, спортсмену из Германии.
Discover24 вчера в 02:07