Экономика
Российская газетаРоссияне перешли с овощей на крупы из-за высоких цен
Тенденцию эксперты связывают с относительно высокими ценами на свежие овощи, пишет издание "Коммерсант", в распоряжении которого есть исследование. Стоимость овощей действительно сильно повысилась: средняя цена на томаты на конец периода достигла 98 рублей за килограмм, на огурцы - 91 рубль.
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с чего всё началось
Из-за высоких цен россияне переориентируются на крупу Рост средних цен на свежие овощи в России на 22% с 2014 года вынуждает покупателей отказываться от этой продукции.Коммерсантъвчера в 17:25
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