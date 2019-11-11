Экономика

Российская газетаРоссийская газетаРоссияне перешли с овощей на крупы из-за высоких цен

Тенденцию эксперты связывают с относительно высокими ценами на свежие овощи, пишет издание "Коммерсант", в распоряжении которого есть исследование. Стоимость овощей действительно сильно повысилась: средняя цена на томаты на конец периода достигла 98 рублей за килограмм, на огурцы - 91 рубль.
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с чего всё началось

Овощи потеснились в рационе

Из-за высоких цен россияне переориентируются на крупу Рост средних цен на свежие овощи в России на 22% с 2014 года вынуждает покупателей отказываться от этой продукции.
Коммерсантъвчера в 17:25

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«Ъ»: россияне отказываются от овощей в пользу круп из-за высоких цен

ТАСС01:58

Из-за дороговизны овощей россияне переходят на крупы

Национальная служба новостей01:58

Овощи потеснились в рационе

Коммерсантъвчера в 17:25

Цены вынудили россиян перейти с овощей на крупу

Газета.Ruвчера в 23:17

Россияне перешли на крупы из-за дороговизны овощей

News.ruвчера в 21:40

Россияне вынуждены есть крупы из-за дорогих овощей

URA.Ruвчера в 21:00

Россияне перешли с овощей на крупы из-за высоких цен

Российская газета00:10
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Происшествия

На Украине застрелили адвоката подозреваемого в убийстве Вороненкова

В Житомирской области Украины застрелили адвоката Святослава Пархоменко, который защищал Александра Лося — подозреваемого в убийстве бывшего депутата Государственной думы России Дениса Вороненкова.
РБК вчера в 17:55
Авто

Land Rover анонсировал совершенно новый Range Rover Crossover

Британский автопроизводитель выпустит совершенно новый Range Rover Crossover в 2021 году.
SpeedMe вчера в 12:50
Политика

Асад назвал причины отправки Россией военных в Сирию

В интервью RT Асад назвал и другую причину, по которой Россия отправляет своих военных в Сирию.
ФАН 01:13
Шоу-бизнес

Навка показала счастливую Заворотнюк на фото

На снимках звезда сериала "Моя прекрасная няня" позирует вместе с участниками Navka Show. В кадре Анастасия Заворотнюк выглядит счастливой.
Дни.ру вчера в 05:25
Общество

Россия попала в десятку самых пьющих стран мира

Россия попала в десятку стран с наиболее высоким потреблением алкоголя на душу населения.
Lenta.ru 00:53
Происшествия

Полиция применила огнестрельное оружие против протестующих в Гонконге

РИА Новости 01:23
Армия и оружие

Автомат АК-12 получит версию в калибре стандарта НАТО

Главный конструктор «Калашникова» Сергей Уржумцев заявил, что концерн создаст автомат нового поколения АК-12, в том числе версию в калибре стандарта НАТО.
RT на русском 00:35
Происшествия

В Москве женщина с двумя маленькими детьми выпала из окна многоэтажки

По неизвестным причинам, женщина с двумя детьми утром в понедельник выпала из окна квартиры девятиэтажки на северо-востоке Москвы.
Интерфакс 01:51
Авто

«Русский Прадо» от УАЗ получит абсолютно новый мотор

Напомним, ранее сообщалось, что новое поколение УАЗ «Патриот», которое по-другому в СМИ называют «Русским Прадо», получит новую раму.
Тарантас Ньюс 09 ноября в 08:59
Армия и оружие

Российские неуправляемые авиабомбы могут стать очень меткими

Российские инженеры совместно с военными работают над созданием системы, позволяющей значительно повысить точность неуправляемых авиабомб, сообщает 10 октября телеканал RT.
Красная весна вчера в 03:40
Шоу-бизнес

Рудковская заявила о расставании с Плющенко

Недавно Плющенко променял отпуск с женой на отдых с приятелями, а Рудковская в одиночестве поехала на фестиваль "Новая Волна" в Сочи, где тесно общалась с Димой Биланом.
ТВ Центр вчера в 11:11
Политика

Россия не намерена выходить из Договора по открытому небу вслед за США

Россия не станет выходить из Договора по открытому небу в случае, если такое решение будет принято в США.
РИА Новости вчера в 20:58
Шоу-бизнес

Андрей Разин заявил об улучшении состояния Анастасии Заворотнюк

Продюсер Андрей Разин объявил, что актрисе Анастасии Заворотнюк становится лучше.
Вечерняя Москва 09 ноября в 18:55
Общество

Знаки зодиака, которые выйдут замуж в декабре

Если Близнецы не выйдут замуж, то точно дождутся определенности от мужчины, который долгое время мучает ожиданиями.
Lisa.ru вчера в 22:45
Общество

В Польше нашли надпись советских солдат о Дне Победы

При реконструкции здания в Польше была обнаружена надпись, сделанная советскими солдатами в День Победы 9 мая 1945 года.
Свободная Пресса вчера в 22:31
Общество

«Почта России» сократит сроки доставки посылок

"Почта России" вводит новые нормативы скорости доставки посылок на 7800 направлениях.
РИА Новости вчера в 23:19
Футбол

Роналду второй раз подряд был заменен по ходу матча

Нападающий туринского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду второй раз в нынешнем сезоне подряд был заменен по ходу матча.
Газета.Ru вчера в 18:14
Общество

В Гидрометцентре рассказали, когда наступит климатическая зима

Пока же, как пояснил "Российской газете" исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд, стоит сезон предзимья - период между осенью и зимой.
Российская газета вчера в 09:11
Авто

В РФ выросли продажи китайских автомобилей

SpeedMe вчера в 22:24
Финансы

Жители России за месяц забрали из Сбербанка почти 80 млрд рублей

Объём средств физических лиц на счетах Сбербанка за октябрь 2019 года уменьшился примерно 79 млрд рублей, сообщила 8 ноября пресс-служба банка.
REGNUM 08 ноября в 16:35
Политика

Президент Боливии ушел в отставку

Президент Боливии Эво Моралес заявил, что уходит в отставку.
Lenta.ru вчера в 16:33
Спорт

В МИД отреагировали на отказ США в выдаче виз футболистам «Спартака»

Решение посольства США отказать игрокам московского футбольного клуба "Спартак" в выдаче виз может говорить о недобросовестной конкуренции.
Московский Комсомолец вчера в 07:11
Общество

Сбербанк дополнит СП с Mail.Ru Group новым сервисом

Сервис доставки товаров из магазинов «СберМаркет» войдет в совместное предприятие Сбербанка и Mail.Ru Group в сфере транспорта и доставки еды, сообщили РБК в Сбербанке.
РБК 00:01
Фигурное катание

Щербакова победила в Китае и вышла в финал Гран-при

15-летняя россиянка Анна Щербакова уверенно выиграла соревнования одиночниц на этапе Гран-при по фигурному катанию, который проходит в Китае.
Российская газета 09 ноября в 05:43
Политика

Ляшко заявил, что Украина прекратит закупки электроэнергии у России

Экс-депутат Верховной рады и глава Радикальной партии Украины Олег Ляшко заявил, что украинские власти решили отказаться от закупок электроэнергии у России.
RT на русском вчера в 18:56
Общество

Путин наградил Александру Пахмутову орденом Андрея Первозванного

Президент РФ Владимир Путин в воскресенье приехал на концерт композитора Александры Пахмутовой, чтобы поздравить ее с юбилеем.
ТАСС вчера в 09:35
Происшествия

Расчленившему студентку доценту СПбГУ попытаются скостить срок

Lenta.ru вчера в 21:23
Общество

В Минфине предложили исключить из УК две статьи за валютные нарушения

В Минфине подготовили проект поправок в Уголовный кодекс, отменяющий статьи 193 и 193.1, предусматривающие наказания за невозврат валютной выручки и переводы нерезидентам с использованием подложных документов, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на собеседников, участвующих в разработке предложения.
РБК вчера в 23:17
Происшествия

На Кубани возросло число детей, госпитализированных с отравлением

РИА Новости вчера в 08:40
Общество

В Иране обнаружили крупное нефтяное месторождение

На территории Ирана обнаружено крупное нефтяное месторождение. Об этом заявил 10 ноября президент этой исламской республики Хасан Роухани.
Свободная Пресса вчера в 08:45
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