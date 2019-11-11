Из-за высоких цен россияне переориентируются на крупу Рост средних цен на свежие овощи в России на 22% с 2014 года вынуждает покупателей отказываться от этой продукции.

с чего всё началось

Тенденцию эксперты связывают с относительно высокими ценами на свежие овощи, пишет издание "Коммерсант", в распоряжении которого есть исследование. Стоимость овощей действительно сильно повысилась: средняя цена на томаты на конец периода достигла 98 рублей за килограмм, на огурцы - 91 рубль.

Россияне перешли с овощей на крупы из-за высоких цен

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