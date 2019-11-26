Экономика

Накануне.RuНакануне.RuРоссияне перешли с вкладов на биржу

В России за последний год доля инвесторов, с суммой инвестиций около 100 тыс. руб. увеличилась вдвое - с 5 до 10%. О росте притока клиентов сообщают крупнейшие брокеры страны. Это произошло из-за того, что россиян не устраивают низкие ставки по банковским вкладам.
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с чего всё началось

Брокеры заявили о притоке на биржу россиян с небольшими накоплениями

Рост числа инвесторов с небольшой суммой счета связан с тем, что вкладчики размещают в финансовые инструменты часть средств, сохраняя свои вклады, считает гендиректор аналитического агентства «БизнесДром» Павел Самиев.
РБК27 ноября в 23:00

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Памятка для начинающего инвестора на фондовом рынке

Ведомости28 ноября в 15:13

Брокер нужен, чтобы заниматься инвестициями. Но как его выбрать?

ТАСС28 ноября в 07:30

Брокеры заявили о притоке на биржу россиян с небольшими накоплениями

РБК27 ноября в 23:00

Россияне ринулись на фондовый рынок

Ридус28 ноября в 02:30

Россияне разочаровались во вкладах и хлынули на биржу

Lenta.ru28 ноября в 01:42

Брокеры заметили двукратный рост доли инвесторов с небольшими накоплениями на бирже

Forbes28 ноября в 00:53

Россияне с небольшими накоплениями несут деньги на биржу вместо банков

News.ru28 ноября в 04:30
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Постоялец гостиницы в Москве устроил стрельбу

На севере Москвы постоялец гостиницы устроил стрельбу.
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Историка Соколова перевезли в Москву

Отмечается, что Соколов был перевезен в Москву для проведения психолого-психиатрической экспертизы.
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В ДНР приняли закон о госгранице

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Конкурс проводится с 2006 года компанией ADC Group. Праздник выпускников "Алые паруса" отмечался в Ленинграде с 1969 года по 1979 год.
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Происшествия

Замглавы свердловского СК задержали по подозрению во взятке

Первого заместителя главы управления Следственного комитета по Свердловской области Михаила Бусылко и правозащитника адвокатской палаты Владимирской области задержали при получении взятки.
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Происшествия

Мошенники придумали новый способ кражи денег с банковских карт

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Газета.Ru 28 ноября в 18:42
Политика

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Авто

С налогового учета исчезла четверть роскошных автомобилей

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Энергетика

«Нафтогаз» назвал условие отказа от иска на $12 млрд к «Газпрому»

Общая сумма требований «Нафтогаза» составила порядка $12 млрд.
Профиль 01:05
Армия и оружие

Белорусские СМИ назвали невыгодной покупку российских Су-30СМ

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Интерфакс-Спорт вчера в 17:10
Транспорт

На поезда в Крым продали почти все билеты

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Гиперзвуковую ракету «Кинжал» испытали в Арктике

Сообщается, что истребитель МиГ-31К Воздушно-космических сил России в середине ноября впервые осуществил пуск гиперзвуковой ракеты «Кинжал» в условиях российской Арктики.
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Культура

Гусман назвал несмешной вырезанную из КВН шутку Светлакова

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Слуцкий уходит в отставку с поста тренера «Витесса»

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Яна Рудковская устроила модный показ для детей знаменитостей

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Общество

В Крыму закрылась гостиница Софии Ротару

В Ялте гостиница «Вилла София», принадлежащая певице Софии Ротару, закрылась на ремонт и реконструкцию.
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Фигурное катание

Загитова и Навка открыли «ГУМ-каток» на Красной площади в Москве

Олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию Алина Загитова и победительница Олимпийских игр 2006 года Татьяна Навка открыли каток для массового катания на Красной площади в Москве.
РИА Новости вчера в 13:28
Общество

Президенты Турции и Азербайджана запустили газопровод TANAP

В турецком городе Эдирне состоялась официальная церемония открытия Трансанатолийского газопровода (TANAP).
News.ru 08:01
Экономика

Банк России опубликовал прогноз по ВВП в 2019 году

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным Росстата, годовой темп прироста в III квартале 2019 г. составил 1,7%. По данным главы Счётной палаты Алексея Кудрина, вряд ли по итогам текущего года удастся добиться роста ВВП в 1,3%.
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Футбол

Болельщик подробно описал то, как оскорблял Дзюбу на матче сборной

Болельщик сборной России по футболу, присутствовавший на матче с Сан-Марино, рассказал о том, как трибуна начала скандировать оскорбления в адрес 31-летнего форварда петербургского "Зенита" Артема Дзюбы.
Газета.Ru 07:51
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Столтенберг назвал Россию главной угрозой для НАТО

Отвечая на вопрос журналиста о главной угрозе для НАТО, Столтенберг заявил, что это, без сомнения Россия, именно она является главной угрозой для альянса.
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Политика

Частично вступил в силу украинский закон о воинских званиях

На Украине частично начал действовать закон, который вводит новые воинские звания для сержантского и старшинского состава Вооруженных сил.
Вести.Ru 07:30
Происшествия

В Харькове в результате взрыва погибли три человека

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Политика

МИД объяснил скандал с чешской делегацией в аэропорту Москвы

В МИД России заявили, что причиной отказа в вылете из Москвы в Казань делегации главы минсельхоза Чехии Мирослава Томана было несоблюдение ей таможенного законодательства.
Газета.Ru 09:12
Происшествия

Учитель информатики подрался со школьником во время урока в Белгороде

В Белгороде учитель информатики подрался с опоздавшим на урок школьником после отказа последнего покинуть класс.
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