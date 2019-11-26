Экономика
Накануне.RuРоссияне перешли с вкладов на биржу
В России за последний год доля инвесторов, с суммой инвестиций около 100 тыс. руб. увеличилась вдвое - с 5 до 10%. О росте притока клиентов сообщают крупнейшие брокеры страны. Это произошло из-за того, что россиян не устраивают низкие ставки по банковским вкладам.
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с чего всё началось
Рост числа инвесторов с небольшой суммой счета связан с тем, что вкладчики размещают в финансовые инструменты часть средств, сохраняя свои вклады, считает гендиректор аналитического агентства «БизнесДром» Павел Самиев.РБК27 ноября в 23:00
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Брокеры заметили двукратный рост доли инвесторов с небольшими накоплениями на бирже
Forbes28 ноября в 00:53
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