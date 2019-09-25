Недвижимость
РБКРоссияне перестали надолго откладывать ремонт жилья
Лишь каждый десятый россиянин (9%) отложил запланированный ремонт из-за отсутствия денег. Аналитики НАФИ объясняют тенденцию падением реальных доходов населения.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 00:21, Вашингтон
Кино
От России на «Оскар» выдвинули фильм «Дылда»
РБК вчера в 13:03
Политика
Объявлено о начале процедуры импичмента Трампа
Палата представителей США начала процедуру импичмента американского президента Дональда Трампа.
Lenta.ru вчера в 17:45
Политика
Россия решила не расширять список поставщиков газа на Украину
Россия не планирует разрешать экспорт трубопроводного газа на Украину кому-либо, кроме «Газпрома».
РБК вчера в 15:42
Футбол
Петербург примет финал Лиги чемпионов 2021 года
Напомним, к середине сентября в Петербурге более пяти тысяч волонтёров подали заявки на участие в мероприятиях чемпионата Европы по футболу УЕФА, часть матчей которого пройдёт в Северной столице в 2020 году.
Форпост Северо-Запад вчера в 14:50
Политика
У главы Верховного суда появились вопросы по «делу Устинова»
Председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев посмотрел видео задержания актера Павла Устинова на митинге в Москве, и запись вызвала у него вопросы.
Lenta.ru вчера в 08:56
Культура
В Москве завершился фестиваль «Круг света»
ТВ Центр вчера в 15:36
Общество
Меган Маркл и принц Гарри нарушили протокол во время турне в ЮАР
В первый день десятидневного турне принц Гарри и Меган Маркл посетили Кейптаун, где герцогиня обсудила с представительницами общественных организаций защиту прав женщин и детей.
Известия вчера в 14:32
Политика
На Украине нашли способ заработать на «плохой России»
Бывший министр транспорта Украины Евгений Червоненко рассказал о том, как Украине стоит обернуть в свою пользу транзит газа с Россией.
Газета.Ru вчера в 23:15
Политика
«Ъ» рассказал о послании Путина странам НАТО
Президент России Владимир Путин на прошлой неделе обратился в письмах к нескольким десяткам стран с предложением о моратории на развертывание в Европе и других странах ракет средней и меньшей дальности, пишет в среду газета "Коммерсантъ" со ссылкой на дипломата из страны-члена НАТО.
Интерфакс вчера в 19:34
Общество
Иванка Трамп пришла на Генассамблею ООН без нижнего белья
Lenta.ru вчера в 15:01
Общество
Температура в Москве может вернуться к +20 °С в октябре
Коммерсантъ вчера в 10:58
Футбол
ЦСКА встретили во Владикавказе пирогами
Чемпионат вчера в 13:22
Политика
Макрон заявил о прогрессе по ситуации на Украине
Французский лидер Эммануэль Макрон в ходе выступления на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке заявил о прогрессе по ситуации на Украине.
RT на русском вчера в 23:07
Политика
Трамп превысил регламент выступления в ООН и не упомянул Россию
Президент США Дональд Трамп во время выступления на Генассамблее ООН превысил регламент.
Известия вчера в 12:29
Путешествия
Минкульт предложил ограничить доступ китайских туристов в Царское село
Для китайских туристов, которые планируют организованно посещать музей-заповедник "Царское село", может быть ограничен доступ.
Российская газета вчера в 12:08
Происшествия
В Ангарске в результате ДТП один человек погиб
Автомобиль Subaru Legacy в результате превышения скорости перевернулся и сбил двух пешеходов на тротуаре в городе Ангарске Иркутской области.
ТАСС вчера в 08:55
Футбол
«Монако» обыграл «Ниццу» благодаря дублю Головина
Газета.Ru вчера в 17:14
Происшествия
В Росатоме рассказали о состоянии сотрудников, пострадавших при взрыве под Северодвинском
Напомним, 8 августа вблизи Северодвинска произошел взрыв при испытаниях, в результате которого погибли сотрудники Росатома и Минобороны.
Znak.com вчера в 16:15
Политика
Главы МИД пяти стран обсудили ход расследования крушения MH17
Главы МИД пяти стран, входящих в Совместную следственную группу (ССГ), обсудили ход расследования крушения Boeing на Украине в июле 2014 года.
ТАСС вчера в 18:37
Происшествия
Спасатели локализовали пожар на плавбазе «Петр Житников»
Спасатели в среду ночью локализовали возгорание на терпящей в Тихом океане бедствие плавбазе "Петр Житников".
ТАСС вчера в 19:09
Происшествия
В Башкирии сотрудницу банка подозревают в хищении 43 млн рублей
REGNUM вчера в 06:09
Экономика
Богатейшие семьи спешно запасаются наличными
Согласно результатам опроса UBS, проведенного в феврале-марте 2019 года, прибыль семейных офисов составила в среднем 5,4%. Богатейшие семьи планеты по-своему готовятся к приходу рецессии и сокращению источников получения прибыли – они запасаются наличностью.
Expert.ru вчера в 05:38
Авто
В Нальчике продают полноприводный пикап «Волга» за 305 тысяч рублей
В Нальчике выставили на продажу уникальный полноприводный пикап на базе «Волги».
Автоновости дня вчера в 06:43
Армия и оружие
В России разработана крылатая ракета «Оникс-М» с дальностью 800 км
Газета.Ru вчера в 20:45
Политика
Лотерею грин-карт США могут запретить в России
Думаю, мы можем запретить всякие мероприятия наподобие лотереи грин-карт, которые США проводят исходя из своего имиджа якобы „оплота демократии“.
Ридус вчера в 18:55
Общество
Почти 52 тыс. россиян могут остаться без работы до конца сентября
Росстат опубликовал данные, согласно которым до конца сентября под сокращения могут попасть около 52 тыс. россиян.
Газета.Ru 00:11
Общество
МЧС России ликвидирует 578 своих учреждений
МЧС России с 2020 года перейдет на новую организационно-штатную структуру, в рамках реорганизации до конца года будут ликвидированы как юрлица 578 учреждений ведомства.
ТАСС вчера в 13:39
Политика
Грета Тунберг мировому сообществу: «вы украли мое детство»
16-летняя шведская активистка Грета Тунберг в ходе своего выступления на климатическом саммите в Нью-Йорке обвинила лидеров мирового сообщества в бездействии в отношении проблемы глобального потепления.
REGNUM вчера в 09:54
Общество
Милонова возмутил новый слоган IKEA
Депутат Госдумы Виталий Милонов раскритиковал рекламный слоган одного из российских магазинов IKEA "Каждому свое", призвав компанию отказаться от его использования, сообщает Агентство городских новостей "Москва".
РИА Новости вчера в 07:24
Технологии
Роскомнадзор планирует представить результаты блокировки Telegram
Роскомнадзор планирует представить результаты по противодействию запрещенному контенту и блокировке Telegram в течение года, сообщил глава Роскомнадзора Александр Жаров.
РЕН ТВ 23 сентября в 09:09