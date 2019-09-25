Недвижимость

РБКРБКРоссияне перестали надолго откладывать ремонт жилья

Лишь каждый десятый россиянин (9%) отложил запланированный ремонт из-за отсутствия денег. Аналитики НАФИ объясняют тенденцию падением реальных доходов населения.
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Россияне предпочитают делать ремонт вместо покупки нового жилья

Мой Брянск00:57

Россияне обеднели и перестали мечтать о новом жилье

Lenta.ru00:01

Россияне перестали надолго откладывать ремонт жилья

РБКвчера в 04:18

НАФИ: из-за падения доходов россияне сделают ремонт, а не купят новое жилье

РИА Новостивчера в 08:06
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Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 01:52, Вашингтон
Общество

В МВД оценили идею о снижении допустимого порога превышения скорости

Заместитель начальника ГИБДД России Владимир Кузин в эфире «Авторадио» заявил, что порог ненаказуемого превышения максимально допустимой скорости могут изменить в новой редакции Кодекса об административных правонарушениях.
RT на русском 00:22
Политика

Перед выборами 2020 года в отставку могут уйти 11 губернаторов

В ходе новой волны губернаторских отставок возможна замена 11 руководителей, говорится в подготовленном компанией «Минченко консалтинг» очередном рейтинге политической устойчивости губернаторов.
Ведомости вчера в 17:00
Происшествия

В Кирове пресекли массовое убийство в школе

В Кирове учащийся одной из школ готовил массовое убийство сверстников.
Российская газета вчера в 05:57
Гаджеты

Qualcomm возобновляет поставки чипов Huawei

Американская компания Qualcomm является одним из наиболее актуальных производителей чипов для рынка смартфонов.
3DNews вчера в 16:04
Общество

Меган Маркл и принц Гарри нарушили протокол во время турне в ЮАР

В первый день десятидневного турне принц Гарри и Меган Маркл посетили Кейптаун, где герцогиня обсудила с представительницами общественных организаций защиту прав женщин и детей.
Известия вчера в 14:32
Космос

24 сентября к земле приблизится крупный астероид

По сообщениям Национального управления NASA, 24 сентября к Земле приблизится крупный астероид.
Первый областной вчера в 08:13
Кино

Фильм «Дылда» выдвинули от России на «Оскар»

Москва 24 вчера в 13:09
Здоровье

В России хотят выдавать лекарства бесплатно

По замыслу ведомства, все жизненно-важные лекарства, которые выписывают врачи в поликлиниках, должны предоставляться россиянам бесплатно или с большой скидкой.
Deita.ru 22 сентября в 05:30
Общество

МЧС России ликвидирует более 500 своих учреждений

МЧС России переведет свои территориальные органы и силы на новую организационно-штатную структуру с 1 января 2020 года.
Коммерсантъ вчера в 16:51
Политика

Объявлено о начале процедуры импичмента Трампа

Палата представителей США начала процедуру импичмента американского президента Дональда Трампа.
Lenta.ru вчера в 17:45
Общество

До конца сентября работы могут лишиться почти 52 тысячи россиян

До конца сентября работу могут потерять до 51,6 тыс. россиян, следует из данных Росстата, с которыми ознакомились «Известия».
Коммерсантъ вчера в 22:39
Происшествия

Массовое отравление детей произошло в православной гимназии Иркутска

В православной женской гимназии Иркутска накануне вечером, 24 сентября, произошло ЧП с массовым отравлением детей.
REGNUM вчера в 23:34
Политика

В Госдепе прокомментировали невыдачу виз США части делегации России

Соединённые Штаты «серьёзно относятся к своим обязательствам» в рамках соглашения с ООН, заявили в Госдепартаменте, комментируя ситуацию с невыдачей американских виз членам российской делегации для участия в ГА ООН в Нью-Йорке.
RT на русском вчера в 16:36
Политика

У главы Верховного суда появились вопросы по «делу Устинова»

Председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев посмотрел видео задержания актера Павла Устинова на митинге в Москве, и запись вызвала у него вопросы.
Lenta.ru вчера в 08:56
Космос

NASA заказало у Lockheed Martin 6–12 кораблей для полетов на Луну

Коммерсантъ вчера в 00:58
Политика

Содержание послания Путина странам НАТО раскрыли СМИ

Президент России Владимир Путин направил представителям ряда стран, в том числе и членам НАТО, послание о неразмещении ракет в Европе и других регионах.
Газета.Ru вчера в 21:04
Политика

В администрации США пытались не допустить встречу Трампа и Зеленского

Сотрудники администрации президента США Дональда Трампа пытались не допустить проведение телефонного разговора, а также встречи американского лидера и его украинского коллеги Владимира Зеленского, в связи с тем, что Трамп мог использовать рычаги давления и потребовать у Киева порочащую информацию о своем политическом оппоненте.
Известия 00:49
Политика

Зеленский назвал мешающие развитию Украины барьеры

Вторым более сложным барьером для Украины Зеленский назвал "российскую агрессию против Украины".
Газета.Ru 00:57
Политика

Полицейские получили право объявлять предостережения

В ст. 13 ФЗ «О полиции» вносится изменение, которое предусматривает наделение полиции правом объявлять обязательное для исполнения предостережение о недопустимости действий, которые создают условия для преступлений или правонарушений, а также о недопустимости антиобщественного поведения.
Взгляд.ру вчера в 08:49
Транспорт

По Крымскому мосту проехал тестовый поезд

После завершения укладки рельсов на Крымском мосту начался монтаж систем автоматического контроля и управления движением поездов, который должен завершиться к концу октября.
Российская газета вчера в 07:57
Происшествия

Горняк погиб в результате обрушения на шахте под Оренбургом

Порода обрушилась на руднике под Оренбургом, погиб рабочий, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс вчера в 23:53
Футбол

«Монако» обыграл «Ниццу» благодаря дублю Головина

В матче 7-го тура чемпионата Франции "Монако" дома победил "Ниццу". Встреча закончилась со счетом 3:1.
Газета.Ru вчера в 17:14
Наука

Кошки привязываются к хозяевам, возможно, даже больше, чем собаки

МедиаПоток вчера в 01:47
Шоу-бизнес

Дочь Заворотнюк сделала заявление

Дочь знаменитости Анна призвала журналистов не спекулировать на теме здоровья матери и не публиковать вымышленные сенсации.
Мосмонитор 00:18
Авто

На какой пробег рассчитаны современные двигатели, раскрыли эксперты

Автомобильные специалисты рассказали СМИ, на какой пробег рассчитаны современные двигатели, сообщает информационно-аналитическое издание evo-rus.com.
Evo-rus.com 23 сентября в 14:55
Политика

Зеленский обсудил с Меркель подготовку к встрече в нормандском формате

ТАСС вчера в 16:39
Происшествия

Остон Мэттьюс обвиняется в хулиганстве

Нападающий «Торонто» Остон Мэттьюс столкнулся с обвинениями в хулиганстве в Скоттсдейле, штат Аризона.
Спорт-Экспресс вчера в 19:37
Происшествия

В Красноярском крае нашли машину пропавшей в тайге семьи

На выходных семья из четырех человек, среди которых 11-летний ребенок, отправилась в тайгу за шишками и не вернулась Автомобиль семьи из четырех человек, пропавшей накануне в тайге Красноярского края, найден на обочине трассы, сообщает РИА Новости.
Аргументы и Факты вчера в 03:40
Происшествия

На юге Турции прогремел взрыв на пути следования автобуса с полицией

Взрыв самодельной бомбы на пути следования автобуса с полицейским спецназом произошел в провинции Адана на юге Турции, несколько человек получили ранения, заявил губернатор провинции Махмут Демирташ в среду.
РИА Новости 01:40
Кино

В кинотеатре «Октябрь» состоялась премьера «Героя» Карена Оганесяна

RuNews24.ru вчера в 08:50
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