Ежегодно «Ромир» проводит исследование, посвященное покупательскому поведению россиян и, в частности, критериям выбора продуктового магазина.

с чего всё началось

Россияне стали меньше обращать внимание на цены в продуктовых магазинах, но более требовательно относятся к удобству. Об этом рассказал исполнительный директор X5 Игорь Шехтерман, его слова приводит принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Россияне перестали обращать внимание на цены в продуктовых магазинах

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