Общество

Lenta.ruLenta.ruРоссияне перестали обращать внимание на цены в продуктовых магазинах

Россияне стали меньше обращать внимание на цены в продуктовых магазинах, но более требовательно относятся к удобству. Об этом рассказал исполнительный директор X5 Игорь Шехтерман, его слова приводит принадлежащее Григорию Березкину РБК.
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с чего всё началось

Россияне стали обращать меньше внимания на цены продуктов в магазинах

Ежегодно «Ромир» проводит исследование, посвященное покупательскому поведению россиян и, в частности, критериям выбора продуктового магазина.
РБК03:00

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Россияне перестали обращать внимание на цены

Мой Брянск04:52

Россияне перестали обращать внимание на цены в магазинах

АБН05:29

Жители России стали обращать меньше внимания на стоимость продуктов в магазинах

Говорит Москва05:14

Россияне почти перестали обращать внимание на цены в магазинах

Национальная служба новостей06:10

Россияне стали меньше обращать внимание на цены в магазинах

News.ru04:07

Россияне перестали обращать внимание на цены в продуктовых магазинах

Lenta.ru04:04

Россияне стали обращать меньше внимания на цены продуктов в магазинах

РБК03:00
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Кино

Появился трейлер фантастического боевика «Бладшот» с Вином Дизелем

News.ru 21 октября в 04:25
Политика

Сноуден считает, что Америка будет вмешиваться в российские выборы

В начале второго квартала этого года был опубликован доклад Роберта Мюллера, в котором спецпрокурор США утверждал о влиянии российских властей в выборы Президента США 2016 года.
ГЛАС.RU 17:49
Шоу-бизнес

Любовь Успенская хочет использовать дочь как донора яйцеклетки

Певица Любовь Успенская ранее заявляла, что хочет найти суррогатную мать, которая выносит ей ребенка.
Pravda.Ru 07:19
Армия и оружие

Курды обвинили Турцию в применении фосфора

Председатель исполкома "Сирийского демократического совета" Ильхам Ахмед выступила перед американскими конгрессменами и обвинила Турцию в использовании фосфора против мирных жителей.
РЕН ТВ 19:20
Футбол

Воронежский «Факел» пропустил 7 голов от «Спартака-2» в Москве

Футболисты «Факела» потерпели разгромное поражение от «Спартака-2» в матче 19 тура ФНЛ со счетом 2:7 в среду, 23 октября.
РИА Воронеж 09:58
Авто

Бренд Nissan представил концепт электрического кроссовера Nissan Aria

Компания Nissan рассекретила новый прототип электрического кроссовера под названием Ariya.
Faktom 05:02
Шоу-бизнес

Наталья Краско после развода чувствует себя использованной

Наталья Краско откровенно призналась, что после развода чувствует себя использованной.
Актуальные Новости 07:40
Происшествия

В деле о найденном в Британии грузовике с 39 трупами появился Крым

Lenta.ru 08:24
Происшествия

Бронемашина в Костроме протаранила легковушку из-за отказа тормозов

РИА Новости 17:19
Технологии

Квантовый компьютер Google оказался ненамного лучше обычных

Сотрудники IBM провели теоретический анализ и пришли к выводу, что та задача, на примере которой было доказано квантовое превосходство, решается современными классическими компьютерами всего за 2,5 дня.
Ferra вчера в 14:19
Шоу-бизнес

Сменившая имидж Надежда Бабкина «омолодилась» на 20 лет

В недавней публикации Надежда Бабкина продемонстрировала результаты посещения салона красоты, где над ней поработали визажисты и стилисты, тщательно продумывая каждую деталь нового имиджа.
ГлобалМСК.ру вчера в 09:23
Происшествия

Во Владивостоке погибли три человека при пожаре на кладбище

Во Владивостоке погибли три человека во время пожара на кладбище.
Газета.Ru 19:32
Технологии

Bethesda запустила ежемесячную подписку для Fallout 76

Компания Bethesda анонсировала премиальную ежемесячную подписку для Fallout 76 под названием Fallout 1st. В нее входит закрытый сервер на восемь человек, безлимитное хранилище предметов, 1 650 атомов в месяц, специальный костюм рейнджера, а также уникальные значки и эмоции.
CyberSport.ru 11:00
Общество

Елену Малышеву госпитализировали

Телеведущая призналась, что впервые в жизни у нее был гипертонический криз. Врачи сумели снизить давление, но Малышеву увезли в больницу.
Москва 24 01:47
Происшествия

Поисковики рассказали о трагической судьбе пилота, выжившего после катастрофы на Сахалине

РИА Сахалин-Курилы 02:46
Политика

Депутаты Зеленского идут на «публичный полиграф»

Как сообщало ИА REGNUM, 23 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что все члены парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики должны пройти проверку на полиграфе.
REGNUM 11:04
Армия и оружие

Шойгу провел переговоры с главкомом «Сирийских демократических сил»

Министр обороны России и генерал армии Сергей Шойгу провел переговоры по видеосвязи с главнокомандующим «Сирийскими демократическими силами» Мазлумом Абдо.
Коммерсантъ 16:25
Интернет

В WhatsApp появилась новая важная функция

В новой версии приложения для Android появились некоторые настройки, которые сделают чат более безопасным.
Astera вчера в 11:32
Экономика

В Думе решили ограничить рост единого налога для малого бизнеса

Алгоритм определен давно Минэкономразвития (МЭР) в начале октября опубликовало проект приказа об установлении на 2020 год ежегодных коэффициентов индексации ЕНВД, а также налогового патента и московского торгового сбора; приказ должен быть утвержден в ноябре.
РБК вчера в 10:28
Происшествия

СК завел дело о халатности после гибели задержанного в Калининграде

Следователи возбудили уголовное дело о халатности из-за смерти мужчины, который получил ожоги в отделе полиции в Калининграде.
РБК 18:03
Шоу-бизнес

Екатерина Варнава снялась обнаженной

34-летнюю Екатерину Варнаву по праву называют главным секс-символом Comedy Woman.
StarHit.ru 07:00
Политика

Суд обязал Госдеп представить документы по Украине в течение 30 дней

Суд в США обязал Госдепартамент в течение 30 дней в силу «общественного интереса» начать предоставлять документы, связанные с отношениями администрации Дональда Трампа с Украиной.
RT на русском 16:35
Армия и оружие

В Ираке назвали сроки вывода уходящих из Сирии американских военных

Уходящие из Сирии военнослужащие Соединенных Штатов покинут территорию Ирака в течение четырех недель.
REGNUM 06:38
Политика

Зеленский обеспокоился давлением со стороны Трампа еще до инаугурации

Президент Украины Владимир Зеленский еще в мае 2019 года был обеспокоен возможным давлением со стороны американского лидера Дональда Трампа с целью инициировать расследование в отношении экс-вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера, сообщает Associated Press со ссылкой на три осведомленных источника.
Интерфакс 19:33
Шоу-бизнес

Опубликован неизвестный видеоролик с Юлией Началовой

Пиар-менеджер Анна Исаева разместила в своем блоге личное видео с дня рождения дочери Юлии Началовой Веры.
Московский Комсомолец вчера в 04:31
Футбол

Александр Бубнов: «Осторожно, вас обманывают!»

Постоянный эксперт Sportbox.ru и Mathctv.ru Александр Бубнов сделал заявление в связи участившейся публикацией в интернете фейковых комментариев от его имени.
Sportbox.RU 09:05
Происшествия

Два вертолета столкнулись в Техасе

Российская газета 18:34
Политика

Республиканцы сорвали допрос сотрудника Пентагона в рамках импичмента

Группа конгрессменов-республиканцев сорвала процесс дачи показаний советника заместителя министра обороны США Лауры Купер в рамках процедуры импичмента американского президента Дональда Трампа.
Российская газета 17:28
Здоровье

ЮНИСЕФ: благосостояние детей и женщин в Эфиопии заметно улучшилось

Исследование, проведенное ЮНИСЕФ для анализа ситуации с детьми и женщинами в 2019 году в Эфиопии, показало, что страна добилась значительного прогресса в улучшении благосостояния детей и женщин за последние пять лет, и основные показатели в области здравоохранения, питания, образования, защиты детей демонстрируют заметные улучшения.
REGNUM вчера в 05:13
Общество

В «Росатоме» опровергли информацию о ввозе в РФ радиоактивных отходов

Утверждения международной экологической организации Greenpeace о якобы ввозе в Россию радиоактивных отходов из Германии являются дезинформацией, заявили в компании АО "Техснабэкспорт" (входит в "Росатом").
РИА Новости 14:48
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