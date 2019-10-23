Общество

Lenta.ruLenta.ruРоссияне перестали обращать внимание на цены в продуктовых магазинах

Россияне стали меньше обращать внимание на цены в продуктовых магазинах, но более требовательно относятся к удобству. Об этом рассказал исполнительный директор X5 Игорь Шехтерман, его слова приводит принадлежащее Григорию Березкину РБК.
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с чего всё началось

Россияне стали обращать меньше внимания на цены продуктов в магазинах

Ежегодно «Ромир» проводит исследование, посвященное покупательскому поведению россиян и, в частности, критериям выбора продуктового магазина.
РБК03:00

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Россияне перестали обращать внимание на цены в магазинах

АБН05:29

Россиян стали меньше волновать цены на продукты

TatCenter05:22

Россияне стали обращать меньше внимания на цены продуктов в магазинах

РБК03:00

Россияне перестали обращать внимание на цены

Мой Брянск04:52

Россияне стали меньше обращать внимание на цены в магазинах

News.ru04:07

Россияне перестали обращать внимание на цены в продуктовых магазинах

Lenta.ru04:04

Жители России стали обращать меньше внимания на стоимость продуктов в магазинах

Говорит Москва05:14
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Общество

В Москве госпитализировали Елену Малышеву

РИА Новости 01:39
Политика

Переговоры Путина и Эрдогана продолжаются уже три часа

ФАН вчера в 09:38
Общество

В Москве эвакуируют здание Совета Федерации

Ведомости 05:26
Общество

Роскачество обнаружило плесень в ромашковом чае

В нескольких образцах обнаружена плесень. Роскачество исследовало биологически активные добавки, лекарственные средства и чаи из ромашки.
Евразия Daily 02:14
Политика

Путин и Макрон обсудили условия встречи в «нормандском формате»

В понедельник, 21 октября, президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном, главной темой которых стала ситуация вокруг Украины и, в частности, проведения саммита «нормандского формата».
Страна Советов on-line вчера в 10:47
Политика

Путин сообщил о списании Россией долгов африканских стран на $20 млрд

Россия к настоящему моменту списала африканским государствам долги более чем на $20 млрд, сообщил президент РФ Владимир Путин на форуме "Россия - Африка" в Сочи.
Интерфакс 05:42
Шоу-бизнес

Голая Екатерина Варнава привела в восторг Полину Гагарину

Нокаут самая красивая, - написала Гагарина в комментариях. А вообще, Варнава любит подобные фотосессии, как с мужем, так и соло.
Paparazzi.ru 03:50
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Как сообщает Daily Mail со ссылкой на Bild, следующим клубом португальского специалиста может стать дортмундская «Боруссия».
Чемпионат 04:36
Спорт

Палата представителей США приняла антидопинговый Акт Родченкова

Палата представителей Конгресса США приняла Акт Родченкова, который вводит уголовную ответственность за участие в сговорах, нацеленных на использование допинга в спорте.
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Названа причина гибели трех рабочих «Норникеля»

Причиной смерти трех работников рудника "Таймырский" компании "Норникель" в Красноярском крае, по предварительным данным, стал недостаток кислорода.
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Экономика

РЖД оценила ВСМ из Петербурга в Нижний Новгород в 2,3 трлн рублей

Согласно расчетам госкомпании, сумма в 2,295 трлн руб. складывается следующим образом: в 1,59 трлн руб. РЖД оценила участок Санкт-Петербург – Москва протяженностью 659 км, в 530 млрд руб. – участок Москва – Нижний Новгород протяженностью 421 км и еще 30,6 млрд руб. предлагается потратить на проектирование петербуржского участка.
Ведомости 01:13
Происшествия

В Ростовской области задержали участника перестрелки между фермерами

Полицейские задержали одного из подозреваемых по делу о перестрелке в Орловском районе Ростовской области, где погибли пять человек.
РИА Новости 02:38
Общество

Медведев призвал людей готовиться к массовой переквалификации

Премьер России Дмитрий Медведев заявил, что людям необходимо начинать готовиться к серьезной переквалификации.
KM.ru вчера в 09:40
Футбол

Отец Оздоева: «Магомед мог перейти в „Вердер“, но отказался»

Мустафа Оздоев, отец полузащитника «Зенита» Магомеда Оздоева, сообщил, что его сын получил предложение от немецкого «Вердера».
ProstoProSport 06:02
Экономика

В России стало больше долларовых миллионеров и миллиардеров

В России выросло число долларовых миллиардеров. По данным на первое полугодие 2019 года, их число увеличилось на 36 человек — с 74 до 110.
Газета Кемерова 21 октября в 08:48
Культура

Добронравов прокомментировал новое название «Сватов»

Gazeta.SPb 21 октября в 17:16
Гаджеты

Huawei анонсировала новый гибкий смартфон Mate Xs

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Политика

Собянин сменил главу департамента соцзащиты

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ об увольнении главы департамента труда и соцзащиты Владимира Петросяна из-за выхода на пенсию.
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Политика

Украинскому депутату предложили нарядиться матрешкой

Депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Евгений Шевченко объяснил причину своего участия в программе российского телевидения.
Lenta.ru вчера в 20:35
Происшествия

В Великобритании обнаружили грузовик с 39 трупами

В графстве Эссекс, в Великобритании были найдены тела 39 человек, об этом 23 октября сообщает издание News.sky.com.
REGNUM 04:55
Экономика

Экономисты оценили данные о резком росте доходов россиян

Бывший глава Росстата, директор по статистическим исследованиям ВШЭ Александр Суринов отметил, что точнее оценить реальные доходы населения можно с помощью первичных данных налоговой, однако у Росстата нет к ним доступа.
Lenta.ru вчера в 23:10
Шоу-бизнес

Бузова купила квартиру за 120 миллионов

Российская телеведущая, актриса и певица Ольга Бузова, входящая в топ самых молодых миллионеров отечественного шоу-бизнеса, приобрела элитную квартиру в Москве.
Российская газета вчера в 06:55
Футбол

Матч «Барселона» – «Реал» перенесен на 18 декабря

Бомбардир.ру 05:31
Общество

Жену Зеленского раскритиковали за оскорбление императора Японии

Елена и Владимир Зеленские посетили прием в честь императора Японии Нарухито.
Газета.Ru вчера в 23:16
Происшествия

Появилось видео вскрытия сейфа с золотом на месте прорыва дамбы

Следственный комитет РФ 23 октября обнародовал видео вскрытия сейфа, найденного после осушения одной из заводей на месте прорыва дамбы в Курагинском районе Красноярского края.
REGNUM 04:00
Экономика

Счетная палата поддерживает идею более амбиционного плана приватизации

Счетная палата поддерживает идею правительства РФ о подготовке более амбициозного плана приватизации на 2020-2022 годы.
ТАСС 04:25
Общество

Ученые объяснили, почему женщинам нравятся психопаты

Канадские ученые провели исследование и выяснили, почему женщин привлекают мужчины, страдающие различными расстройствами психики.
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Чемпионка Паралимпийских игр умерла в результате эвтаназии

Чемпионка Паралимпийских игр 2012 года Марике Верворт скончалась в возрасте 40 лет. Спортсменку мучила боль, и она решилась на эвтаназию.
Российская газета 05:01
Экономика

Чистая прибыль X5 Retail Group в третьем квартале упала в 3,5 раза

17 октября X5 сообщила, что в третьем квартале чистые розничные продажи «Карусели» снизились на 2,6% в связи с сокращением торговых площадей сети на 4,1% в результате передачи трех магазинов под управление «Перекрестка» в первой половине 2019 года и закрытия одного магазина в рамках трансформации сети.
РБК вчера в 04:41
Общество

Строители начали испытывать нагрузкой железнодорожную часть Крымского моста

Строители приступили к испытаниям железнодорожной части моста через Керченский пролив при помощи тяжелых железнодорожных составов, сообщает инфоцентр "Крымский мост".
РИА Новости 03:57
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