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Россияне перевели за рубеж рекордный объем денежных средств

По данным Банка России, за июль текущего года россияне перевели за границу рекордное количество денежных средств за два года. Так, специалисты ЦБ сообщили, что общий объем переводов в июле составил $837 млн. Большее количество денег россияне переводили только в октябре 2018 года.В источнике
С чего всё началось
РБК

ЦБ зафиксировал рекордный объем переводов из России почти за два года

Восстановление началось в мае, когда из России было переведено за рубеж $490 млн, что выше показателей марта и апреля на 18,6 и 62,2% соответственно, но общий объем переводов по-прежнему уступал уровням 2019 года (на 27,7%).
РБК23:00
Подробнее о событии
Lenta.ru

Из России вывели рекордно много денег

Lenta.ru05:25
Ведомости

ЦБ заявил о рекордном за почти два года объеме переводов за границу

Ведомости03:21
РБК

ЦБ зафиксировал рекордный объем переводов из России почти за два года

РБК23:00
Телеканал 360°

Денежные переводы из России установили рекорд в июле

Телеканал 360°01:40
URA.Ru

Из России вывели рекордную сумму денег

URA.Ru01:08
Московский Комсомолец

Из России физлицами выведено рекордное число денег

Московский Комсомолец23:50
Газета.Ru

Из России за границу перевели рекордную сумму денег

Газета.Ru03:07

Постпред Белоруссии заявил об отсутствии политзаключенных в республике

Постпред Белоруссии при женевском отделении ООН Юрий Амбразевич опроверг данные о наличии политических заключенных в стране, а также не подтвердил обвинения в сексуальном насилии против протестующих.
Постпред Белоруссии заявил об отсутствии политзаключенных в республике
РИА Новости05:58
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Путин заявил о наличии у России уникального оружия

"Нынешнее поколение российских оружейников достойно продолжает дело своих предшественников, производит действительно уникальные образцы вооружения, которые сегодня опережают зарубежные аналоги", - отметил Владимир Путин.
Российская газета08:23
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Трамп предложил помиловать Ассанжа

Президент США Дональд Трамп предложил помиловать Джулиана Ассанжа, если основатель WikiLeaks расскажет, кто стоял за взломом электронных писем Национального комитета Демократической партии перед президентскими выборами в США в 2016 году, сообщили в лондонском суде в пятницу.
Российская газета08:48
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Парламент Татарстана утвердил Песошина в должности премьер-министра

Депутаты Госсовета Татарстана на заседании регионального парламента в пятницу утвердили кандидатуру Алексея Песошина, предложенную главой республики Рустамом Миннихановым, на должность премьер-министра Татарстана, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости07:41
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Названа цена российского лекарства от коронавируса

Одна упаковка нового российского препарата для лечения COVID-19 «Арепливир», который Минздрав разрешил применять амбулаторно, будет стоить в рознице от 12 320 рублей, сообщил ТАСС гендиректор компании-производителя «Промомед» Андрей Младенцев.
BFM.ru08:06
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