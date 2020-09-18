Россияне перевели за рубеж рекордный объем денежных средств
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По данным Банка России, за июль текущего года россияне перевели за границу рекордное количество денежных средств за два года. Так, специалисты ЦБ сообщили, что общий объем переводов в июле составил $837 млн. Большее количество денег россияне переводили только в октябре 2018 года.В источнике
С чего всё началось
ЦБ зафиксировал рекордный объем переводов из России почти за два года
Восстановление началось в мае, когда из России было переведено за рубеж $490 млн, что выше показателей марта и апреля на 18,6 и 62,2% соответственно, но общий объем переводов по-прежнему уступал уровням 2019 года (на 27,7%).
РБК23:00
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