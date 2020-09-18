По данным Банка России, за июль текущего года россияне перевели за границу рекордное количество денежных средств за два года. Так, специалисты ЦБ сообщили, что общий объем переводов в июле составил $837 млн. Большее количество денег россияне переводили только в октябре 2018 года.

С чего всё началось ЦБ зафиксировал рекордный объем переводов из России почти за два года Восстановление началось в мае, когда из России было переведено за рубеж $490 млн, что выше показателей марта и апреля на 18,6 и 62,2% соответственно, но общий объем переводов по-прежнему уступал уровням 2019 года (на 27,7%). РБК 23:00