Политика
Lenta.ruРоссияне поддержали поправки в Конституцию
Большинство россиян поддержали предложенные президентом России Владимиром Путиным поправки в Конституцию. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на опрос ВЦИОМа.
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с чего всё началось
ВЦИОМ провел опрос об отношении россиян к предложенным Владимиром Путиным поправкам в Конституцию (итоги есть в распоряжении РБК).РБК16:00
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Большинство россиян поддерживает наиболее популярные поправки в Конституцию
Политическая Экспертиза20:01
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