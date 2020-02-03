Политика

Lenta.ruLenta.ruРоссияне поддержали поправки в Конституцию

Большинство россиян поддержали предложенные президентом России Владимиром Путиным поправки в Конституцию. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на опрос ВЦИОМа.
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с чего всё началось

Самые популярные из поправок в Конституцию поддержали более 90% россиян

ВЦИОМ провел опрос об отношении россиян к предложенным Владимиром Путиным поправкам в Конституцию (итоги есть в распоряжении РБК).
РБК16:00

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Самые популярные из поправок в Конституцию поддержали более 90% россиян

РБК16:00

Большинство россиян поддерживает наиболее популярные поправки в Конституцию

Политическая Экспертиза20:01

Более 90% россиян поддержали самые популярные поправки в Конституцию. В их числе — индексация пенсий и фиксация МРОТ

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Поправки в Конституцию поддержали свыше 90% россиян

Газета.Ru18:51

Россияне одобрили поправки в Конституцию насчёт пенсий и МРОТ

News.ru18:17
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Самолет с пассажиром, скончавшимся на борту, приземлился в столичном аэропорту Внуково.
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2. Продажу снюсов решили полностью запретить Соответствующий законопроект Государственная Дума рассмотрит во втором чтении в начале февраля.
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