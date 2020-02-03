Политика
Lenta.ruРоссияне поддержали поправки в Конституцию
Большинство россиян поддержали предложенные президентом России Владимиром Путиным поправки в Конституцию. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на опрос ВЦИОМа.
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с чего всё началось
ВЦИОМ провел опрос об отношении россиян к предложенным Владимиром Путиным поправкам в Конституцию (итоги есть в распоряжении РБК).РБКвчера в 16:00
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Большинство россиян поддерживает наиболее популярные поправки к Конституции
Политическая Экспертизавчера в 20:01
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Политика
МИД Польши: Россия проиграла спор и должна успокоиться
Польша «определённо выиграла этот исторический спор с Россией», полагает польский министр.
Общество
Директором Гидрометцентра России назначен гидролог Сергей Борщ
Новым руководителем Гидрометцентра России стал Сергей Борщ, ранее занимавший должность заместителя директора учреждения.
Политика
Зеленский отклонил предложение Ирана по компенсации за сбитый «Боинг»
Президент Украины Владимир Зеленский отклонил предложение Ирана по компенсации за сбитый близ Тегерана «Боинг».
Армия и оружие
Эрдоган заявил об ударах турецкой армии по сирийской армии
В Минобороны России признали, что в ночь на 3 февраля военнослужащие Турции действительно попали под обстрел правительственных сил Сирии в Идлибе, которые вели огонь по террористам.
Армия и оружие
Танк «Армата» может пойти на экспорт
Новейший российский танк «Армата» в будущем может пойти на экспорт.
Политика
Посол России в ЦАР сообщил о правонарушениях убитых журналистов
Посол России в ЦАР Владимир Титоренко заявил, что убитые там российские журналисты нарушили законы страны, попытавшись без разрешения проникнуть на военную базу и не зарегистрировав ввоз киноаппаратуры.
Происшествия
Вылет самолета из Парижа в Москву задержали из-за драки пилотов
Пассажирский самолет авиакомпании Air France не сумел своевременно вылететь из Парижа в Москву из-за драки пилотов, случившейся в кабине лайнера.
Культура
Шакира и Дженнифер Лопес презентовали откровенное шоу на Супербоуле
Популярные во всем мире певицы Шакира и Дженнифер Лопес презентовали откровенное шоу в перерыве Супербоула.
Общество
Госпиталь для больных коронавирусом построили в Ухане за 10 дней
В китайском городе Ухань, наиболее пострадавшем от вспышки коронавируса, за 10 дней построили первую больницу для лечения заболевших.
Общество
Дочь Джонни Деппа явилась на премию BAFTA практически голой
В Лондоне прошла церемония вручения премии Британской киноакадемии и телевизионных искусств BAFTA.
Хоккей
Фанаты «Оттавы» скандировали имя Овечкина на матче с «Вашингтоном»
Политика
В Кремле напомнили Эрдогану о действующем предложении посетить Крым
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что у турецкого лидера Тайипа Эрдогана есть действующее предложение посетить Крым, таким образом он может на месте изучить ситуацию с правами крымских татар.
Политика
Бывшая глава Керчи попросила прекратить травлю её детей
Бывший председатель Керченского городского совета Мая Хужина, которая ушла в отставку после скандала с «поздравлением» блокадников, попросила прекратить травлю её детей.
Происшествия
Появилось видео расстрела известного хирурга в центре Киева
Появилось видео момента расстрела известного пластического хирурга из Донецка Андрея Сотника в центре Киева.
Армия и оружие
Мантуров возглавит делегацию РФ на оружейной выставке Defexpo India 2020
Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров возглавит российскую делегацию на международной выставке сухопутных и военно-морских вооружений Defexpo India 2020.
Общество
Росстат назвал регионы-лидеры по росту и убыли населения
Среди регионов наибольшая убыль населения отмечена в Саратовской (19 тысяч человек), Омской (17,6 тысячи), Кемеровской области (16,5 тысячи), Алтайском крае (15,8 тысячи), Волгоградской области (15,8 тысячи).
Происшествия
Студент-медик спас женщину с перерезанным горлом в Барнауле
Пьяные посиделки пары в Барнауле закончились поножовщиной. Мужчина перерезал любимой женщине горло.
Шоу-бизнес
Ксения Собчак выпустит новое шоу на Первом канале
Ксения Собчак выпустит новое шоу на Первом канале.
Гаджеты
Из-за коронавируса продажи iPhone могут свестись к минимуму
Многие крупные компании уже закрыли заводы по производству электроники в Китае из-за нехватки рабочих, зараженных коронавирусом.
Политика
Ветеранам выдадут бесплатные мобильные телефоны
Каждый российский ветеран или инвалид Великой Отечественной войны получит бесплатный мобильный телефон для связи с социальными службами и волонтерами.
Общество
«Магнит» приостановил поставки фруктов и овощей из Китая
«Магнит» приостановил поставки фруктов и овощей из Китая из-за угрозы распространения коронавируса и усложнения логистики, говорится в сообщении компании.
Здоровье
Названы пять продуктов, усиливающих симптомы артрита
Медики порекомендовали отказаться от обработанных пищевых продуктов, так как в них содержится много трансжиров, которые нарушают пищеварение и провоцируют воспалительную реакцию в организме.
Общество
В Госдуме предложили ужесточить наказание для шумных соседей
Как пишет газета, предполагается, что денежное наказание для граждан составит от 5 тыс. до 50 тыс. рублей, для юридических лиц — от 50 тыс. до 150 тыс. рублей.
Энергетика
Bloomberg: спрос на нефть в Китае упал на 20% из-за коронавируса
Спрос на нефть в Китае упал примерно на 3 млн баррелей в день, или на 20% от общего потребления, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
Здоровье
Мишустин заявил о депортации зараженных коронавирусом из России
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что с целью предотвращения распространения коронавируса по стране, будет осуществляться депортация зараженных иностранных граждан.
Происшествия
Адвокат боксера Кушиташвили заявил, что наркотики подбросили
Шоу-бизнес
Юлия Ковальчук заинтриговала новым снимком с глубоким декольте
Певица Юлия Ковальчук заинтриговала подписчиков новым снимком.
Общество
Россия приостановила железнодорожное сообщение с КНДР
Ранее ТАСС со ссылкой на кассу железнодорожных билетов в Пхеньяне (официальное представительство железных дорог КНДР) сообщил, что северокорейские власти приняли решение приостановить с понедельника железнодорожное сообщение с Россией для профилактики распространения коронавируса.