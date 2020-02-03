ВЦИОМ провел опрос об отношении россиян к предложенным Владимиром Путиным поправкам в Конституцию (итоги есть в распоряжении РБК).

с чего всё началось

Большинство россиян поддержали предложенные президентом России Владимиром Путиным поправки в Конституцию. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на опрос ВЦИОМа.

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