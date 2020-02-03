Политика

Lenta.ruLenta.ruРоссияне поддержали поправки в Конституцию

Большинство россиян поддержали предложенные президентом России Владимиром Путиным поправки в Конституцию. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на опрос ВЦИОМа.
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с чего всё началось

Самые популярные из поправок в Конституцию поддержали более 90% россиян

ВЦИОМ провел опрос об отношении россиян к предложенным Владимиром Путиным поправкам в Конституцию (итоги есть в распоряжении РБК).
РБКвчера в 16:00

Подробнее о событии

Большая часть россиян считает важными поправки в Конституцию

Газета.Ru06:09

Конституция общественного согласия: МРОТ и пенсии позволят принять её любой

News.ru05:28

Омбудсмен Свердловской области оценила поправки в Конституцию

РИА Новости03:04

ВЦИОМ: более 90% россиян поддержали социальный блок поправок в Конституцию

Коммерсантъ02:21

ВЦИОМ: россияне считают важными предложенные Путиным поправки в Конституцию

ТАСС00:05

Большинство россиян поддерживает наиболее популярные поправки к Конституции

Политическая Экспертизавчера в 20:01

Самые популярные из поправок в Конституцию поддержали более 90% россиян

РБКвчера в 16:00
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Автоматически обработаны 7053 источника, обновлено в 06:15, Ашберн
Политика

МИД Польши: Россия проиграла спор и должна успокоиться

Польша «определённо выиграла этот исторический спор с Россией», полагает польский министр.
REGNUM 04:13
Общество

Директором Гидрометцентра России назначен гидролог Сергей Борщ

Новым руководителем Гидрометцентра России стал Сергей Борщ, ранее занимавший должность заместителя директора учреждения.
Интерфакс 04:14
Политика

Зеленский отклонил предложение Ирана по компенсации за сбитый «Боинг»

Президент Украины Владимир Зеленский отклонил предложение Ирана по компенсации за сбитый близ Тегерана «Боинг».
ФАН вчера в 14:55
Наука

Стали известны имена лауреатов премии президента РФ для молодых ученых

Индикатор 05:20
Армия и оружие

Эрдоган заявил об ударах турецкой армии по сирийской армии

В Минобороны России признали, что в ночь на 3 февраля военнослужащие Турции действительно попали под обстрел правительственных сил Сирии в Идлибе, которые вели огонь по террористам.
Газета.Ru 05:06
Армия и оружие

Танк «Армата» может пойти на экспорт

Новейший российский танк «Армата» в будущем может пойти на экспорт.
ТК Звезда 02:42
Политика

Посол России в ЦАР сообщил о правонарушениях убитых журналистов

Посол России в ЦАР Владимир Титоренко заявил, что убитые там российские журналисты нарушили законы страны, попытавшись без разрешения проникнуть на военную базу и не зарегистрировав ввоз киноаппаратуры.
Газета.Ru 05:33
Происшествия

Вылет самолета из Парижа в Москву задержали из-за драки пилотов

Пассажирский самолет авиакомпании Air France не сумел своевременно вылететь из Парижа в Москву из-за драки пилотов, случившейся в кабине лайнера.
Газета.Ru вчера в 23:01
Культура

Шакира и Дженнифер Лопес презентовали откровенное шоу на Супербоуле

Популярные во всем мире певицы Шакира и Дженнифер Лопес презентовали откровенное шоу в перерыве Супербоула.
Актуальные Новости 06:04
Общество

Госпиталь для больных коронавирусом построили в Ухане за 10 дней

В китайском городе Ухань, наиболее пострадавшем от вспышки коронавируса, за 10 дней построили первую больницу для лечения заболевших.
Известия вчера в 15:36
Общество

Дочь Джонни Деппа явилась на премию BAFTA практически голой

В Лондоне прошла церемония вручения премии Британской киноакадемии и телевизионных искусств BAFTA.
Телепрограмма 05:30
Хоккей

Фанаты «Оттавы» скандировали имя Овечкина на матче с «Вашингтоном»

REGNUM 01 февраля в 04:05
Политика

В Кремле напомнили Эрдогану о действующем предложении посетить Крым

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что у турецкого лидера Тайипа Эрдогана есть действующее предложение посетить Крым, таким образом он может на месте изучить ситуацию с правами крымских татар.
РИА Новости 05:28
Политика

Бывшая глава Керчи попросила прекратить травлю её детей

Бывший председатель Керченского городского совета Мая Хужина, которая ушла в отставку после скандала с «поздравлением» блокадников, попросила прекратить травлю её детей.
RT на русском 04:00
Происшествия

Появилось видео расстрела известного хирурга в центре Киева

Появилось видео момента расстрела известного пластического хирурга из Донецка Андрея Сотника в центре Киева.
Известия вчера в 16:33
Армия и оружие

Мантуров возглавит делегацию РФ на оружейной выставке Defexpo India 2020

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров возглавит российскую делегацию на международной выставке сухопутных и военно-морских вооружений Defexpo India 2020.
Интерфакс 06:01
Общество

Росстат назвал регионы-лидеры по росту и убыли населения

Среди регионов наибольшая убыль населения отмечена в Саратовской (19 тысяч человек), Омской (17,6 тысячи), Кемеровской области (16,5 тысячи), Алтайском крае (15,8 тысячи), Волгоградской области (15,8 тысячи).
Вести.Ru вчера в 03:53
Происшествия

Студент-медик спас женщину с перерезанным горлом в Барнауле

Пьяные посиделки пары в Барнауле закончились поножовщиной. Мужчина перерезал любимой женщине горло.
Телеканал 360° 05:53
Шоу-бизнес

Ксения Собчак выпустит новое шоу на Первом канале

Ксения Собчак выпустит новое шоу на Первом канале.
Актуальные Новости 02:29
Гаджеты

Из-за коронавируса продажи iPhone могут свестись к минимуму

Многие крупные компании уже закрыли заводы по производству электроники в Китае из-за нехватки рабочих, зараженных коронавирусом.
Live24 03:50
Политика

Ветеранам выдадут бесплатные мобильные телефоны

Каждый российский ветеран или инвалид Великой Отечественной войны получит бесплатный мобильный телефон для связи с социальными службами и волонтерами.
Российская газета 05:45
Общество

«Магнит» приостановил поставки фруктов и овощей из Китая

«Магнит» приостановил поставки фруктов и овощей из Китая из-за угрозы распространения коронавируса и усложнения логистики, говорится в сообщении компании.
Ведомости 05:57
Здоровье

Названы пять продуктов, усиливающих симптомы артрита

Медики порекомендовали отказаться от обработанных пищевых продуктов, так как в них содержится много трансжиров, которые нарушают пищеварение и провоцируют воспалительную реакцию в организме.
Волгоградская правда вчера в 23:37
Общество

В Госдуме предложили ужесточить наказание для шумных соседей

Как пишет газета, предполагается, что денежное наказание для граждан составит от 5 тыс. до 50 тыс. рублей, для юридических лиц — от 50 тыс. до 150 тыс. рублей.
RT на русском вчера в 22:26
Энергетика

Bloomberg: спрос на нефть в Китае упал на 20% из-за коронавируса

Спрос на нефть в Китае упал примерно на 3 млн баррелей в день, или на 20% от общего потребления, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
Коммерсантъ 03:42
Здоровье

Мишустин заявил о депортации зараженных коронавирусом из России

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что с целью предотвращения распространения коронавируса по стране, будет осуществляться депортация зараженных иностранных граждан.
Газета.Ru 04:17
Происшествия

Адвокат боксера Кушиташвили заявил, что наркотики подбросили

Московский Комсомолец 05:32
Шоу-бизнес

Юлия Ковальчук заинтриговала новым снимком с глубоким декольте

Певица Юлия Ковальчук заинтриговала подписчиков новым снимком.
Актуальные Новости вчера в 10:35
Общество

Россия приостановила железнодорожное сообщение с КНДР

Ранее ТАСС со ссылкой на кассу железнодорожных билетов в Пхеньяне (официальное представительство железных дорог КНДР) сообщил, что северокорейские власти приняли решение приостановить с понедельника железнодорожное сообщение с Россией для профилактики распространения коронавируса.
Парламентская газета 05:09
Происшествия

Организатор трагической вечеринки в Новосибирске раскаялся в суде

РИА Новости 05:58
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