Общество
Российская газетаРоссияне поделились в соцсетях снимками солнечного затмения
У жителей России появилась возможность наблюдать редкое астрономическое явление. Некоторые россияне уже делятся своими наблюдениями в соцсетях. Речь идет о кольцеобразном затмении Солнца.
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Футбол
«Локомотив» обыграл «Оренбург» в матче РПЛ
Коммерсантъ 12:41
Армия и оружие
На Украине заявили о возможности удара новой ракетой по Новороссийску
«Теоретически дистанция поражения ракет комплекса позволяет ему дотянуться до целей вокруг оккупированного Крыма, а с побережья Азовского моря — до кораблей в районе порта Новороссийск», — говорит эксперт.
РБК вчера в 23:33
Политика
Путин допустил, что будет баллотироваться на новый президентский срок
Президент России Владимир Путин не исключил, что будет баллотироваться в президенты на новый срок, если соответствующая поправка в Конституцию страны будет принята.
Известия 12:31
Политика
На Украине обнаружили тайник бандеровцев 70-летней давности
Львов, Украина, 21 июня 2020, 11:16 — REGNUM Тайник, в котором находились документы «Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии» (ОУН-УПА — организация, деятельность которой запрещена в РФ) 70-летней давности, обнаружили на территории Львовской области Украины.
REGNUM 04:16
Кино
Алексей Учитель завершил съемки фильма о Викторе Цое
Режиссер Алексей Учитель объявил, что со своей командой он завершает съемки фильма «Цой», передает ТАСС.
МР7.ру 11:09
Культура
Федор Добронравов уволился из Театра сатиры
Газета.Ru вчера в 13:10
Политика
Путин назвал неприличным выпячивание чиновниками своего благосостояния
Президент России Владимир Путин назвал неприличными ситуации, когда чиновники, которые призваны служить людям, выпячивают свое благосостояние.
Lenta.ru 06:35
Шоу-бизнес
Шнуров высмеял звёзд, агитирующих за поправки в Конституцию
Шуточное стихотворение Шнуров опубликовал в своем профиле Instagram.
RuNews24.ru 01:51
Общество
В Москве после грозы Варшавское шоссе ушло под воду: кадры с места
Гроза и сильнейший ливень снова внесли свои коррективы в дорожную обстановку на улицах Москвы.
Московский Комсомолец вчера в 08:50
Армия и оружие
У берегов Японии обнаружили неизвестную подводную лодку
«Вечером 18 июня эсминец и патрульный самолет морских сил самообороны заметили подводную лодку, которая держала курс на запад, в прилежащей зоне у острова Амамиосима», - говорится в сообщении.
Московский Комсомолец вчера в 01:47
Футбол
РФС и РПЛ сделали заявление по ситуации с чемпионатом
РФС, РПЛ и клубы заявляют о готовности обеспечить безопасность в ходе оставшихся матчей сезона, который был возобновлен 19 июня после паузы из-за коронавируса.
BFM.ru 12:48
Происшествия
Суд арестовал астраханку, подозреваемую в убийстве сына
РИА Новости 07:40
Авто
В Беларуси начали собирать автомобили Changan
AvtoVolgograda.ru 10:05
Шоу-бизнес
Волочкова пришла в храм с оголенной грудью и разозлила россиян
Один из снимков, сделанных женщиной, разозлил россиян: на нем видно, что она пришла в храм с оголенной грудью.
Lenta.ru 11:59
Наука
Ученые из Швейцарии выяснили, что мозг человека может создавать нейронные структуры в 11 измерениях
Исследователя говорят, что центральный орган ЦНС может создавать нейронные структуры в 11 измерениях.
Дни24 10:11
Общество
Путин наградил медиков за борьбу с коронавирусом
РИА Новости 06:50
Общество
В Сети сообщили о смерти блогера Насти Тропицель
18-летняя блогер-миллионник Настя Тропицель скончалась на 19-м году жизни, следует из сообщения в ее Instagram.
Известия 10:54
Происшествия
Найден второй погибший при взрыве газа в жилом доме в Киеве
Тело второго погибшего найдено после взрыва газа в многоэтажном жилом доме в Киеве.
Lenta.ru 05:52
Кино
Михаила Ефремова вырежут из сериала
Актера Михаила Ефремова, устроившего смертельное ДТП в центре Москвы, вырежут из сериала «Вампиры средней полосы» .
Lenta.ru 11:02
Кино
Вышел новый трейлер боевика «King’s man: Начало»
Оригинальный трейлер:В сети появился новый трейлер приключенческой картины «King’s man: Начало», приквела шпионской франшизы Мэттью Вона «Kingsman».
КиноПоиск 12:04
Единоборства
Волков проиграл Блэйдсу на турнире UFC
REGNUM 00:54
Технологии
Microsoft внезапно обновила Windows 7
Обновление вышло несмотря на то, что компания прекратила официальную поддержку этой операционной системы еще в начале текущего года.
Evo-rus.com 06:36
Шоу-бизнес
Звезда «Дома-2» Венцеслав Венгржановский рассказал о жизни после славы
Экс-участник «ДОМа-2» Венцеслав Венгржановский рассказал журналистам, что жив и пребывает в добром здравии, но не может развестись с новой женой, от которой ушел к любовнице.
Anews 07:14
Происшествия
В Гааге против протестующих применили водометы
Полицейские Нидерландов применили водомёты против протестующих в Гааге.
Вести.Ru 11:10
Происшествия
В Германии 19 полицейских пострадали в результате беспорядков
В центре Штутгарта произошли беспорядки, в результате которых пострадали 19 полицейских.
RT на русском 11:32
Происшествия
Умер мужчина, устроивший стрельбу по полицейским в Москве
Мужчина, открывший огонь по двум полицейским на Ленинском проспекте в Москве, умер в больнице.
ТАСС 10:06
Экономика
Пенсионерам могут выплатить недополученные за два года пособия
В России предложили выплатить пенсионерам недополученные за 2016 – 2018 годы денежные средства.
ФАН 19 июня в 09:36