Общество
Российская газетаРоссияне поделились в соцсетях снимками солнечного затмения
У жителей России появилась возможность наблюдать редкое астрономическое явление. Некоторые россияне уже делятся своими наблюдениями в соцсетях. Речь идет о кольцеобразном затмении Солнца.
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Футбол
«Ростов» намерен добиться переигровки матча с «Сочи»
"Ростов" попробует добиться переигровки гостевого матча 23-го тура российской Премьер-Лиги с "Сочи".
Soccer.ru 10:28
Общество
Ведущий белорусского госканала заявил о лжи на ТВ на тему протестов
Телеведущий и шоумен Артемис Ахпаш, работающий на белорусском государственном канале ОНТ, обратился к коллегам с призывом не быть пропагандистами.
Lenta.ru 12:51
Происшествия
В результате погромов в Штутгарте пострадали 19 полицейских
Во время ночных погромов в Штутгарте с участием нескольких сотен человек пострадали 19 полицейских, сообщает в воскресенье агентство Associated Press.
Интерфакс 12:46
Политика
Путин назвал неприличным выпячивание чиновниками своего благосостояния
Президент России Владимир Путин назвал неприличными ситуации, когда чиновники, которые призваны служить людям, выпячивают свое благосостояние.
Lenta.ru 06:35
Игры
Анонсирована презентация новой игры Crash Bandicoot 4: It’s About Time
Goroday.ru вчера в 17:59
Происшествия
На электростанции в Якутии произошла утечка топлива
RT на русском 14:01
Общество
Популярная российская блогер разбилась на мотоцикле на Бали
Девушка разбилась на мотоцикле на Бали, передает РИА Новости. Настя Тропицель вела популярный блог, посвященный фрилансу.
Российская газета 11:59
Происшествия
В Москве ранили ножом мужчину, заступившегося за девушку
В Москве мужчина заступился за девушку и получил ножевое ранение, сообщили в ГСУ СК России по Москве.
РИА Новости 14:21
Общество
ВОЗ объявила о новой опасной фазе пандемии коронавируса
Мир вступил в новую опасную фазу пандемии коронавируса SARS-CoV-2, объявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус на брифинге в Женеве.
Lenta.ru 19 июня в 12:20
Технологии
В Minecraft воссоздали Чернобыльскую АЭС
По словам Janisko, ему не интересны бесполезные объекты и пустые здания, поэтому он их не делает.
Evo-rus.com 10:35
Политика
Сыну претендента в президенты Белоруссии Бабарико предъявили обвинение
18 июня Виктор Бабарико был задержан вместе с сыном Эдуардом, когда поехал в ЦИК сдавать часть собранных в его поддержку подписей.
Коммерсантъ 10:13
Музыка
«Маленькая»: как экс-солистка Little Big стала жертвой буллинга
Радио Комсомольская правда 11:58
Общество
Россиянам готовят новую выплату в размере 10 тысяч рублей от ПФР
С 1 июня единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей начали получать россияне на каждого ребенка в возрасте от 3 до 16 лет.
ФАН 08:22
Футбол
Стюард ударил по лицу журналиста перед матчем «Локомотив» – «Оренбург»
Перед матчем 23-го тура чемпионата России между «Локомотивом» и «Оренбургом» произошел неприятный эпизод.
Sports.ru 09:58
Музыка
Зрители «лишили» Билана победы на «Евровидении-2008»
Зрители «лишили» российского певца Диму Билана победы в музыкальном конкурсе «Евровидение-2008», сообщает Super.
Lenta.ru 13:51
Общество
В США заменят название эскимо из-за толерантности
Американский производитель мороженого решил отказаться от названия «эскимо».
BFM.ru вчера в 03:25
Общество
Беглов рассказал об отмене ограничений в Петербурге
Беглов заявил, что город работает с Роспотребнадзором и над снятием других ограничений.
Neva.Today 08:19
Политика
В ДНР возобновят 22 июня пропуск на контролируемую Киевом территорию
В самопровозглашённой Донецкой народной республике сообщили, что с 22 июня возобновится пропуск граждан через контрольный пункт въезда-выезда на территорию, контролируемую властями Украины.
RT на русском 08:49
Общество
В России работающим пенсионерам продлят больничные
Работающие пенсионеры, которые не перешли на удаленную работу и не находятся в отпуске, но при этом соблюдают режим самоизоляции, смогут продлить электронные больничные.
Коммерсантъ вчера в 05:42
Происшествия
Под колеса подмосковной электрички попали мальчик и девочка
В подмосковном Расторгуеве двое детей попали под электричку, следовавшую из Москвы в Ожерелье.
Вести.Ru 13:45
Политика
США пригласили Россию и Китай обсудить контроль над вооружениями
Спецпосланник президента США Маршалл Биллингсли 22 и 23 июня в Австрии обсудит с замглавы МИД России Сергеем Рябковым будущее договоров о контроле над вооружениям.
Газета.Ru вчера в 02:40
Происшествия
Умер мужчина, стрелявший по полицейским в центре Москвы
В больнице умер мужчина, обстрелявший двух полицейских на Ленинском проспекте в Москве, передает ТАСС со ссылкой на заявление представителя столичного управления Следственного комитета Юлии Ивановой.
Ведомости 10:11
Игры
10 причин полюбить или возненавидеть The Last of Us Part II
Чемпионат вчера в 05:20
Шоу-бизнес
Николай Басков показал фото после похудения на 16 килограммов
Фанаты не поверили, что он мог быть таким полным. Николай Басков показал в своем Instagram фото после похудения на 16 килограммов.
Версия.Инфо вчера в 08:55
Происшествия
Найден второй погибший при взрыве газа в жилом доме в Киеве
Тело второго погибшего найдено после взрыва газа в многоэтажном жилом доме в Киеве.
Lenta.ru 05:52
Политика
Путин допустил, что будет баллотироваться на новый президентский срок
Президент России Владимир Путин не исключил, что будет баллотироваться в президенты на новый срок, если соответствующая поправка в Конституцию страны будет принята.
Известия 12:31
Энергетика
В России увеличили субсидии по переводу транспорта с бензина на газ
Напомним, увеличить долю госсубсидий на перевод автомобилей с бензина на газомоторное топливо с 30% до 60% ранее предложил министр энергетики Александр Новак.
Коммерсантъ 05:31
Общество
Жители Чувашии простились с экс-главой республики Михаилом Игнатьевым
Проститься с Игнатьевым пришли врио главы республики Олег Николаев, представители правительства Чувашии.
ТАСС 08:42