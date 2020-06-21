Общество

Российская газетаРоссийская газетаРоссияне поделились в соцсетях снимками солнечного затмения

У жителей России появилась возможность наблюдать редкое астрономическое явление. Некоторые россияне уже делятся своими наблюдениями в соцсетях. Речь идет о кольцеобразном затмении Солнца.
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Кольцеобразное солнечное затмение на фотографиях пользователей соцсетей

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Пока вы спали. Земляне показывают, как выглядело затмение в их стране

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Опубликованы снимки редкого кольцеобразного солнечного затмения

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