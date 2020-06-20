У жителей России появилась возможность наблюдать редкое астрономическое явление. Некоторые россияне уже делятся своими наблюдениями в соцсетях. Речь идет о кольцеобразном затмении Солнца.

Политика В Нью-Йорке демонтируют памятник Теодору Рузвельту Конный памятник бывшему президенту США Теодору Рузвельту у входа в Американский музей естественной истории в Нью-Йорке решено демонтировать, пишет New York Times со ссылкой на заявление президента учреждения и городские власти. 2

Происшествия Афроамериканцев отстранили от охраны задержавшего Флойда полицейского Как сообщает телеканал ABC, руководство тюрьмы строгого режима округа Рэмзи в американском штате Миннесота, куда был доставлен экс-полицейский Дерек Шовин, убивший при задержании афроамериканца Джорджа Флойда, приняло решение перевести темнокожих охранников подальше от Шовина.

Общество В ВОЗ назвали число случаев коронавируса в мире Число скончавшихся с COVID-19 превысило 461 тыс. Ранее в ВОЗ назвали возможный срок сохранения иммунитета к коронавирусу.

Шоу-бизнес Анджелина Джоли раскрыла причину развода с Брэдом Питтом В мае 2017 года Питт признался, что после того как его супруга подала на развод, он отказался от алкогольных напитков и перешел на клюквенный сок. 3

Экономика России предрекли новую пенсионную реформу до 2025 года Эксперт по негосударственным пенсионным фондам Дмитрий Александров заявил, что до 2025 года российскому правительству придётся реформировать систему пенсионных накоплений, чтобы избежать дефицита после 2030 года. 15

Происшествия Четыре человека пострадали в опрокинувшемся автомобиле в Кировском В районе дома № 17 несовершеннолетняя не справилась с управлением, машина съехала с дороги и опрокинулась.

Наука Подтверждена связь группы крови с тяжестью коронавируса Независимые исследования, проведенные в медучреждениях Китая, в Колумбийском университете США и в университетах Ирана, подтвердили связь между группой крови и тяжестью протекания COVID-19. 713

Общество Подростков из TikTok назвали причиной низкой явки на митинг Трампа Митинг действующего американского главы Дональда Трампа перед выборами в Оклахоме набрал меньше людей, чем предполагали организаторы, из-за подростков из социальной сети TikTok и фанатов музыкального жанра K-pop.

Армия и оружие На Украине допустили удар новой ракетой по Крыму и Новороссийску На Украине заявили, что Киев получил возможность вести гораздо более агрессивную политику и диктовать России свои условия в Черном и Азовском морях - такие выводы украинские СМИ и эксперты сделали после успешных испытаний в Одессе противокорабельного ракетного комплекса РК-360МЦ "Нептун". 2,9K

Экономика «Ведомости» раскрыли параметры налогового маневра для IT-отрасли В ближайшее время будут объявлены параметры налогового маневра для IT-отрасли, разработать которые поручил президент Владимир Путин, сообщили источники газеты «Ведомости».

Политика Суд разрешил публикацию книги Болтона о Трампе Суд в США разрешил публикацию книги бывшего советника главы Белого дома Дональда Трампа, несмотря на возражения американских властей. 21

Политика Володин ответил критикам поправок к Конституции Москва, 21 июня 2020, 13:23 — REGNUM Критика, звучащая в адрес поправок к Конституции, говорит о правильном пути, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. 286

Политика Die Welt оценила шансы достроить «Северный поток-2» У «Газпрома» (единственный акционер оператора проекта Nord Stream 2) есть возможность завершить строительство газопровода «Северный поток-2», не опасаясь санкций США, пишет Die Welt. 1,2K

Авто Стоимость автомобилей за полгода выросла на 3–7% Стоимость автомобилей за полгода выросла на 3–7% Цены на автомобили продолжают расти: с начала года по середину июня они увеличились в среднем на 3–7%. 1

Шоу-бизнес Пугачева готовится в третий раз стать двоюродной бабушкой В сентябре Примадонна сможет стать двоюродной бабушкой в третий раз. Об этом племянник Пугачевой Влад рассказал в эфире НТВ.

Недвижимость Депутаты намерены предложить продлить ипотеку под 6,5% на 2021 год Депутаты Государственной думы намерены во вторник, 23 июня, предложить главе Банка России Эльвире Набиуллиной поддержать продление льготной ипотеки под 6,5% на новостройки на весь 2021 год.