Экономика

Lenta.ruLenta.ruРоссияне погасили микрозаймы детскими пособиями

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Россияне погасили микрозаймы единовременными выплатами пособий для детей, следует из данных платежного сервиса CloudPayments, пишет РБК. Отмечается, что выплаты детских пособий положительно сказались на возврате микрозаймов.
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Россияне погасили микрозаймы детскими пособиями

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