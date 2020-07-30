Число переводов в МФО начало расти только со второй недели июня, после того как в начале месяца россияне стали получать единовременные пособия на детей. СlоиdРаумептs также зафиксировал всплески возвратов микрозаймов в конкретные даты, когда госпомощь поступала большому числу россиян.

с чего всё началось

Россияне погасили микрозаймы единовременными выплатами пособий для детей, следует из данных платежного сервиса CloudPayments, пишет РБК. Отмечается, что выплаты детских пособий положительно сказались на возврате микрозаймов.

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