Экономика
Lenta.ruРоссияне погасили микрозаймы детскими пособиями
Россияне погасили микрозаймы единовременными выплатами пособий для детей, следует из данных платежного сервиса CloudPayments, пишет РБК. Отмечается, что выплаты детских пособий положительно сказались на возврате микрозаймов.
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с чего всё началось
Число переводов в МФО начало расти только со второй недели июня, после того как в начале месяца россияне стали получать единовременные пособия на детей. СlоиdРаумептs также зафиксировал всплески возвратов микрозаймов в конкретные даты, когда госпомощь поступала большому числу россиян.РБК22:00
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Политика
Лукашенко отреагировал на задержание россиян в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко распорядился разобраться в ситуации с задержанием под Минском предположительно граждан России, заявив, что у Минска "нет никаких целей опорочить близкую страну".
РИА Новости 18:47
Происшествия
Суд арестовал боксёра Старцева, который убил мужчину в Барнауле
RT на русском 10:07
Шоу-бизнес
Анна Седокова рассказала, как уводила Яниса Тимму из семьи
Анне Седоковой все-таки удалось заполучить чужого мужа - Яниса Тимму, с которым она живет уже полтора года.
Вечерний курьер 04:55
Финансы
РБК сообщил об оттоке валютных вкладов из российских банков
Отток средств с депозитов в девяти системно значимых банках в марте составил $3,8 млрд, в апреле – $1,1 млрд из десяти кредитных организаций, в мае – $505 млн из семи, пишет издание.
Ведомости вчера в 05:39
Авто
Тюменцы предпочитают ездить на автомобилях серого цвета
Лезги газет 16:03
Происшествия
Один человек погиб при взрыве газа в японской префектуре Фукусима
Не менее 17 человек пострадали и один погиб при взрыве в японском городе Корияма (префектура Фукусима).
Российская газета 22:54
Игры
Российские пользователи PS Plus намерены объявить бойкот сервису
Российские пользователи PS Plus для PlayStation намерены объявить бойкот игровому сервису.
UfacityNews.ru вчера в 15:37
Культура
Названы претендующие на премию «Эмми» лучшие сериалы года
Оба шоу выдвинуты и в категории «Лучший драматический сериал», претендовать на «Эмми» в которой также будут «Лучше звоните Солу», «Корона», «Рассказ служанки», «Убивая Еву», «Очень странные дела» и «Мандалорец».
Lenta.ru вчера в 13:00
Армия и оружие
Азербайджан и Турция начали военные учения в Нахчыване
Вестник Кавказа 09:30
Общество
В Госдуме одобрили продление выплаты 10 тыс. рублей на август
Ранее наш ресурс сообщал о том, что в Госдуме РФ одобрили продление денежной выплаты в размере 10 000 рублей на август для семей с детьми.
Evo-rus.com 14:24
Политика
Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство
В своем запросе Парфенов призывает проверить – в связи с поправками в Конституцию, запрещающих двойное гражданство государственным деятелям РФ – депутатов, сенаторов и других должностных лиц на наличие иностранного паспорта.
Вести.Ru 12:27
Политика
В Минске появились колонны военной техники
Из Минска продолжают приходить тревожные новости. Местные журналисты сообщают, что в столицу Белоруссии начали стягивать военную технику.
Военное обозрение 23:05
Здоровье
В Приморье за 10 дней коронавирусом заразились почти 1000 человек
В Приморье за минувшие сутки коронавирусом заболели еще 104 приморца, скончались два человека, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу правительства Приморского края.
Владивосток-Новости 22:22
Хоккей
19 сейвов Варламова помогли «Айлендерс» обыграть «Рейнджерс»
Российский вратарь Семен Варламов отыграл 40 минут и отразил все 19 бросков. В третьем периоде вместо него вышел Томас Грайсс.
ProstoProSport 23:19
Путешествия
«Прилетели с подругой из Анапы. Дыра ещё та»: впечатления туристов после отдыха в России
НГС 21:00
Политика
Польшу обвинили в невозмещении ущерба жертвам нацистов
Госдепартамент США обвинил ряд государств Центральной и Восточной Европы за то, что они не возместили ущерб жертвам нацизма.
Lenta.ru 21:29
Политика
Белорусский госканал узнал о просьбе россиян во время задержания
«В ходе задержания отдельные фигуранты апеллировали к российскому гражданству, а также к службе в прошлом в различных силовых ведомствах России, как основанию не привлечения их к административной либо уголовной ответственности», — добавил мужчина, представленный в сюжете как «сотрудник группы А» («Альфа» — антитеррористическое подразделение КГБ Белоруссии).
РБК 19:33
Шоу-бизнес
Новый снимок Гагариной в бикини шокировал пользователей Instagram
Снимок был опубликован в Instagram-аккаунте певицы, в комментариях под ним Гагарина порадовалась солнечным дням и посетовала на скорое похолодание.
Слово и Дело 19:04
Армия и оружие
Генерал Балуевский оценил заявление Пентагона о выводе военных из ФРГ
Аргументы и Факты 14:36
Экономика
Минфин прокомментировал поправки о передаче в ПФР конфискованных денег
Ранее, 28 июля, «Известиям» рассказали в Минфине, что предлагают поправки в Бюджетный кодекс, которыми предлагается перечислять в ПФР деньги граждан, законность получения которых нельзя доказать.
Известия вчера в 19:56
Киберспорт
Twitch разблокировала канал bratishkinoff
Twitch сняла бан с канала Владимира bratishkinoff Братишкина. Канал стримера был недоступен чуть больше суток.
CyberSport.ru 12:47
Экономика
Опорная кредитная организация ВПК расширяет бизнес
Опорная кредитная организация ВПК расширяет бизнес Государственный Промсвязьбанк (ПСБ), обслуживающий оборонно-промышленный комплекс, готов к экспансии на банковском рынке.
Коммерсантъ 18:50
Авто
Volkswagen выплатил в США $9,8 млрд компенсаций по «дизельгейту»
Владельцам автомобилей Volkswagen и Porsche в США удалось добиться выплаты компенсации в размере более 9,8 млрд. долларов со стороны автопроизводителя.
Новые автомобили 02:00
Общество
Определен срок, за который коронавирус погибает в воде
Почти все частицы коронавируса (90%) погибают в воде комнатной температуры в течение 24 часов, 99,9% в течение 72 часов, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.
РИА Новости 23:03
Политика
На пост губернатора Пермского края претендуют пять кандидатов
Завершился период подачи документов для регистрации кандидатов на выборах губернатора Пермского края.
Коммерсантъ 10:26
Общество
Голикова сообщила о начале учебного года в школах и вузах в сентябре
Новый учебный год в российских школах начнется в сентябре при отсутствии дополнительных рисков в отдельных регионах.
Известия 07:41
Общество
С 1 августа повышаются пенсии работавших в прошлом году пенсионеров
Работавшим в 2019 году пенсионерам планируют поднять пенсии с первого августа 2020 года. Об этом ТНВ сообщили в одном из отделений ПФР.
Новый Век 06:44
Общество
Диетолог раскрыл секрет кавказского долголетия
Основой кавказского долголетия является особый шашлык.
РИА Новости 21:01