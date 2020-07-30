Общество
Lenta.ruРоссияне погасили микрозаймы детскими пособиями
Россияне погасили микрозаймы единовременными выплатами пособий для детей, следует из данных платежного сервиса CloudPayments, пишет РБК. Отмечается, что выплаты детских пособий положительно сказались на возврате микрозаймов.
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с чего всё началось
Число переводов в МФО начало расти только со второй недели июня, после того как в начале месяца россияне стали получать единовременные пособия на детей. СlоиdРаумептs также зафиксировал всплески возвратов микрозаймов в конкретные даты, когда госпомощь поступала большому числу россиян.РБКвчера в 22:00
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Футбол
«Зенит» проведет первый матч нового сезона в РПЛ 11 августа
Действующий чемпион России «Зенит» проведет первый матч нового сезона в РПЛ во вторник, 11 августа.
Нева Спорт вчера в 14:06
Политика
Лукашенко отреагировал на задержание россиян в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко распорядился разобраться в ситуации с задержанием под Минском предположительно граждан России, заявив, что у Минска "нет никаких целей опорочить близкую страну".
РИА Новости вчера в 18:47
Политика
В Белоруссии задержали более 30 россиян
В Белоруссии задержали более 30 россиян.
Эхо Москвы 00:03
Общество
В Госдуме одобрили продление выплаты 10 тыс. рублей на август
Ранее наш ресурс сообщал о том, что в Госдуме РФ одобрили продление денежной выплаты в размере 10 000 рублей на август для семей с детьми.
Evo-rus.com вчера в 14:24
Происшествия
Адвокат Ефремова подтвердил отказ актера от признания вины
РИА Новости вчера в 08:37
Культура
Большой театр отправляется на фестиваль оперы и балета «Херсонес»
Россия – Культура 27 июля в 05:16
Общество
В России определили срок гибели коронавируса в воде
Москва, 30 июля 2020, 07:51 — REGNUM Частицы коронавируса SARS-CoV-2 погибают в воде комнатной температуры в течение суток, сообщили 30 июля в пресс-службе Роспотребнадзора.
REGNUM 00:51
Происшествия
Суд арестовал боксёра Старцева, который убил мужчину в Барнауле
RT на русском вчера в 10:07
Экономика
Регионам выделят 9 млрд рублей на льготы россиянам по оплате ЖКУ
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому регионам на предоставление льгот гражданам по оплате услуг ЖКХ выделят свыше 9 млрд рублей.
Газета.Ru вчера в 06:53
Армия и оружие
Пушков оценил планы США перебросить войска к границам России
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал вечером в среду, 29 июля, заявление главы Пентагона Марка Эспера о планах по переброске части военных к границам России и возможное будущее размещение дополнительных военных сил в Польше и странах Балтии.
Известия вчера в 22:27
Шоу-бизнес
Орейро и Арана провели совместный прямой эфир в Instagram
Приятный сюрприз преподнесла поклонникам актриса Наталия Орейро. Она пригласила на беседу в прямом эфире своего коллегу Факундо Арану.
Народные новости 28 июля в 22:11
Политика
Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство
В своем запросе Парфенов призывает проверить – в связи с поправками в Конституцию, запрещающих двойное гражданство государственным деятелям РФ – депутатов, сенаторов и других должностных лиц на наличие иностранного паспорта.
Вести.Ru вчера в 12:27
Политика
В Италии продлили режим ЧС из-за коронавируса до 15 октября
Власти Италии решили продлить в стране режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за пандемии коронавируса, до 15 октября.
Газета.Ru вчера в 11:49
Шоу-бизнес
Елена Ландер увольняется с «России 1» и переезжает в Италию
Журналистка Елена Ландер, каждый день «дарившая улыбку и хорошее настроение» зрителям программы «Утро России» на телеканале «Россия 1», уволилась.
News.ru вчера в 11:05
Политика
В Госдуму внесли законопроект о расширении санкций против Украины
Ранее российское правительство внесло в Государственную думу законопроект, позволяющий распространить санкции на компанию, в которой имеют долю более 25% иностранные физические и юридические лица, против которых уже приняты экономические меры.
RT на русском вчера в 08:30
Технологии
Американские киберэксперты пожаловались на носящих маски граждан
Отмечено, что чем сильнее маска закрывает лицо, тем сложнее алгоритму распознать человека.
Машины и Механизмы 28 июля в 17:58
Экономика
Минтруд изучит предложение об увеличении выплат безработным
В ведомстве изучат это предложение, сообщили "Известиям" в пресс-службе Минтруда.
Газета.Ru вчера в 21:35
Общество
За сутки коронавирус выявлен у 74 жителей Кузбасса
За прошедшие сутки заболевание коронавирусом было выявлено у 74 жителей Кузбасса, зафиксирован один летальный исход.
RT на русском 00:55
Политика
Премьер Польши возмутился радужными флагами на памятниках в Варшаве
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий считает, что борцы с гомофобией перешли границы дозволенного, разместив радужные флаги на варшавских памятниках.
РИА Новости вчера в 11:41
Общество
«Аэрофлот» сократил число рейсов в Лондон из-за низкого спроса
Авиакомпания «Аэрофлот», которая с 1 августа возобновляет полеты в Великобританию и Турцию, значительно сократила число регулярных рейсов из Москвы в Лондон по сравнению с периодом до пандемии коронавируса.
РБК вчера в 12:25
Общество
После скандала в России Регина Тодоренко нашла работу на Украине
RuNews24.ru вчера в 18:26
Гаджеты
В бенчмарке AnTuTu появился флагманский смартфон Xiaomi Mi 10 Pro Plus
Актуальные Новости 28 июля в 11:16
Здоровье
Воронежцев просят одобрить расширение новой инфекционной больницы
Как уточнили в структуре, после завершения пандемии коронавируса в медцентр, возведенный всего за два месяца по типовому проекту Минобороны, переедет областная инфекционная больница.
Обозреватель Врн 28 июля в 13:12
Политика
КГБ Белоруссии: задержанные россияне работали в силовых ведомствах РФ
Россияне, задержанные недалеко от Минска, упомянули о прошлой работе в российских силовых структурах, сообщил представитель группы «А» КГБ Белоруссии.
BFM.ru 00:19
Происшествия
Число пострадавших при взрыве в префектуре Фукусима выросло до 17
РИА Новости вчера в 22:26
Кино
Фильм Кончаловского вошел в основной конкурс Венецианского фестиваля
Вести ФМ 28 июля в 08:38
Здоровье
Москвичам предложили до конца августа пройти бесплатный онкоскрининг
Пройти проверку сможет любой желающий житель города.
Комсомольская правда вчера в 04:35
Происшествия
Тысячи жителей Южно-Сахалинска остались без воды
Сегодня в Южно-Сахалинске произошла еще одна авария на водопроводе в районе пересечения улиц Чехова и Компроспекта.
АСТВ 00:13
Армия и оружие
Опубликовано видео задержания «российских наемников» в Белоруссии
Белорусский телеканал опубликовал видео задержания "российских наемников" в Белоруссии.
Московский Комсомолец вчера в 15:52
Политика
Дегтярев заявил о провокаторах из Грузии на акциях в Хабаровске
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил о нахождении в регионе провокаторов из других стран, в том числе из Грузии.
Коммерсантъ вчера в 19:54