Общество

REGNUMREGNUMТуристы из России покинули круизный лайнер Westerdam в Камбодже

Граждане проведут какое-то время в Пномпене, а после этого вылетят в Бангкок и далее в Россию. Расходы по возвращению туристов в их страны взял на себя оператор судна Holland America Line. Круизный лайнер Westerdam с 1455 пассажирами и 802 членами экипажа вышел из порта Гонконга 1 февраля.
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