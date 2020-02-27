Клиенты действительно все чаще хранят деньги на счетах, а не во вкладах, подтвердило РБК большинство опрошенных банков из топ-20 по объему привлечения средств физлиц.

с чего всё началось

Россияне положили на свои текущие счета в банках рекордную сумму в 2019 году, доля средств физлиц выросла до 26% от всего объема привлеченных розничных ресурсов. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Россияне положили на счета в банках рекордные 8 трлн рублей

Политика Путин: Россия выплатила долги всех республик бывшего СССР Президент России Владимир Путин сообщил, что Россия как правопреемник СССР взяла на себя обязательства выплатить долги всех бывших советских республик и сделала это.

Политика В Кремле объяснили выбор 22 апреля датой голосования по Конституции Выбор 22 апреля датой общероссийского голосования по поправкам к Конституции никак не связан с днём рождения Владимира Ленина, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Происшествия В Иркутске мужчина умер после применения электрошокера полицейскими Следственные органы в Иркутске возбудили уголовное дело в отношении сотрудников полиции, которые незаконно применили электрошокер, чтобы разбудить пассажира такси, в результате молодой человек умер.

Политика Поклонская прокомментировала инцидент на программе Соловьева Депутат Госдумы Наталья Поклонская поблагодарила Владимира Соловьева за решение выгнать из студии программы на телеканале "Россия 1" бывшего депутата Верховной рады Александра Ковтуненко.

Политика Суд Гааги учел «крымский аргумент» в споре ЮКОСа с Россией Апелляционный суд Гааги в качестве аргумента по решению по делу бывших владельцев ЮКОСа использовал договор о присоединении Крыма, сообщил РБК со ссылкой на полный текст решения суда.

Происшествия К поискам пропавших в море в Сочи детей привлекли вертолет Вертолет МЧС России привлечен к поиску двоих детей, пропавших в море в Сочи, а также увеличена группировка сил для поиска на берегу, сообщает ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Политика Зеленский учредил День сопротивления «оккупации» Крыма 26 февраля выбрано не случайно, так как в этот день в 2014 году "меджлис крымско-татарского народа" (запрещен в РФ) организовал митинг у здания Верховного совета Крыма, чтобы заблокировать его работу.

Общество Директор детсада в Перми уволилась из-за песни про водку на празднике Заведующий детским садом в Перми, где на празднике Масленицы детям включили песню про водку, пиво и вино, уволилась по собственному желанию, сообщили РИА Новости в департаменте образования Перми.

Общество Роспотребнадзор рассказал о возможных путях заражения коронавирусом Заражение коронавирусной инфекцией COVID-2019 может произойти не только воздушно-капельным, но и фекально-оральным путём через грязные руки и воду.

Политика Путин ответил на вопрос о двойниках У Владимира Путина нет двойников и не было. Хотя такой вопрос возникал, но он отказался от дублеров.

Энергетика РБК: CША и Великобритания резко нарастили закупки нефти в России В прошлом году Россия более чем вдвое увеличила поставки нефти в США и Великобританию, сообщает РБК со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы.

Общество Минюст пересмотрит размеры дорожных штрафов в новом КоАП Министерство юстиции намерено пересмотреть размеры штрафов за нарушение правил дорожного движения, предложенные в проекте нового Кодекса об административных правонарушениях, сообщил замглавы ведомства Денис Новак.