Финансы
Газета.RuРоссияне положили на счета в банках рекордные 8 трлн рублей
Россияне положили на свои текущие счета в банках рекордную сумму в 2019 году, доля средств физлиц выросла до 26% от всего объема привлеченных розничных ресурсов. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
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с чего всё началось
«С июня 2019 года банк не привлекает срочные депозиты в евро, как и многие остальные банки на рынке, в связи с чем клиенты размещают свои средства в евро на текущих/накопительных счетах», — пояснил он.РБК26 февраля в 22:15
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Доля средств россиян на текущих счетах в банках достигла рекорда за десять лет
Коммерсантъ26 февраля в 23:15
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