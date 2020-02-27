«С июня 2019 года банк не привлекает срочные депозиты в евро, как и многие остальные банки на рынке, в связи с чем клиенты размещают свои средства в евро на текущих/накопительных счетах», — пояснил он.

с чего всё началось

Россияне положили на свои текущие счета в банках рекордную сумму в 2019 году, доля средств физлиц выросла до 26% от всего объема привлеченных розничных ресурсов. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Россияне положили на счета в банках рекордные 8 трлн рублей

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