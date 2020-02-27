Финансы
Газета.RuРоссияне положили на счета в банках рекордные 8 трлн рублей
Россияне положили на свои текущие счета в банках рекордную сумму в 2019 году, доля средств физлиц выросла до 26% от всего объема привлеченных розничных ресурсов. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Читать в источнике
Оценить299
с чего всё началось
«С июня 2019 года банк не привлекает срочные депозиты в евро, как и многие остальные банки на рынке, в связи с чем клиенты размещают свои средства в евро на текущих/накопительных счетах», — пояснил он.РБКвчера в 22:15
Подробнее о событии
Показать все источники
Доля средств россиян на текущих счетах в банках достигла рекорда за десять лет
Коммерсантъвчера в 23:15
Автоматически обработано 7088 источников, обновлено в 06:30, Ашберн
Комментарии
Общество
Заведующая детсадом в Перми уволилась после песни про водку
В Перми заведующая детским садом "Гармония", в котором на празднике Масленицы детям включили песню про водку, пиво и вино, уволилась по собственному желанию, передает РИА Новости.
Политика
В Кремле объяснили выбор даты голосования по поправкам в Конституцию
Выбор 22 апреля в качестве даты проведения общероссийского голосования по поправкам к Конституции не связан с днем рождения Владимира Ленина, сообщил Дмитрий Песков.
Политика
Лукашенко заявил о «понуждении» Белоруссии к интеграции с Россией
Власти Белоруссии всегда поддерживали интеграцию с Россией, но при условии сохранения суверенитета и независимости, заявил 27 февраля президент Александр Лукашенко.
Армия и оружие
Красноярский авиаполк будет перевооружен ракетами «Кинжал»
Как сообщил командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин, новые авиакомплексы состоят из самолета-носителя МиГ-31К и гиперзвуковой крылатой ракеты "Кинжал".
Автоспорт
В Барселоне стартует вторая серия тестовых заездов Формулы-1
В Барселоне на автодроме «Каталунья» стартует вторая серия предсезонных тестовых заездов Формулы-1.
Политика
В Кремле прокомментировали открытие сквера Немцова в Праге
Музыка
Панайотова назвали представителем России на «Евровидении»
Певец Александр Панайотов представит Россию на песенном конкурсе "Евровидение", передает "Стархит" со ссылкой на собственный источник.
Общество
Россия назвала условие для выплаты Грузии €10 млн по решению ЕСПЧ
Россия пока не может выполнить решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по выплате Грузии компенсации в размере €10 млн за депортацию грузинских граждан в 2006 году.
Политика
К выборам в Госдуму «Единая Россия» изменит название и лидера
«Единая Россия» к выборам Госдуму, которые пройдут в 2021 году, изменит название и лидера.
Общество
У троих россиян диагностировали коронавирус
Происшествия
Школьник с ножом напал на учительницу во время урока в Ульяновске
В Ульяновске восьмиклассник во время урока напал на преподавателя математики, пырнув 59-летнюю женщину кухонным ножом, сообщает региональное управление МВД.
Армия и оружие
Новейшую гиперзвуковую ракету «Циркон» впервые испытали с корабля
Новейшую российскую гиперзвуковую ракету "Циркон" впервые испытали с корабля, передает ТАСС со ссылкой на источники в силовых структурах Северо-Западного федерального округа.
Игры
На Amazon появилась страница версии Horizon Zero Dawn для ПК
Гаджеты
Новая уязвимость Wi-Fi затрагивает более одного миллиарда устройств
Уязвимость, известная как Kr00k, затрагивает более одного миллиарда устройств.
Происшествия
В Кандалакше завели дело о халатности после покушения на ребёнка
В Кандалакше Мурманской области возбудили уголовное дело о халатности органов профилактики правонарушений среди несовершеннолетних после попытки 15-летнего подростка задушить и закопать в снег 11-летнего мальчика.
Здоровье
Счетная палата не нашла в трети детских медучреждений водопровод
В почти трети российских медицинских учреждений, работающих в сфере детского здравоохранения, по состоянию на 1 января 2019 года отсутствовал водопровод.
Политика
РБК: суд в Гааге принял «крымский» аргумент в решении по делу ЮКОСа
Апелляционный суд Гааги учитывал договор о присоединении Крыма при вынесении решения по иску бывших акционеров компании ЮКОС, сообщает РБК со ссылкой на полный текст решения суда.
Происшествия
В Иркутске мужчина умер после применения электрошокера полицейскими
Следственные органы в Иркутске возбудили уголовное дело в отношении сотрудников полиции, которые незаконно применили электрошокер, чтобы разбудить пассажира такси, в результате молодой человек умер.
Общество
«Каменный век». Зампред Сбербанка раскритиковал чековые книжки США
В Америке 40% расчетов по-прежнему делается чеками. Вы представляете, люди в каменном веке живут.
Происшествия
На Урале начали проверку после смерти беременной женщины в больнице
Управление здравоохранения Екатеринбурга разбирается в причинах смерти беременной женщины, у которой резко ухудшилось здоровье во время приема в женской консультации, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Общество
Туроператоры приостановили продажи туров в Италию из-за коронавируса
В четверг утром Ростуризм рекомендовал туроператорам приостановить продажу туров в Италию, Иран и Южную Корею из-за угрозы жизни и здоровью в этих странах до стабилизации эпидимиологической обстановки.
Политика
Путин: Россия отдала долги СССР в обмен на активы
Являясь правопреемником СССР, Россия отдала долги всех республик бывшего Советского Союза в обмен на активы за границей, но не все образованные после этого на территории бывшего СССР государства передали их российской стороне, заявил президент России Владимир Путин.
Общество
Утечка: скриншоты Baldur’s Gate III
За десяток часов до первого показа геймплея Baldur's Gate III в сети появились первые скриншоты игры.
Происшествия
Задержанных в Дании за наркотики моряков из РФ отпустили на свободу
Практически все задержанные в Дании по подозрению в контрабанде наркотиков челны экипажа судна Duncan Island отпущены на свободу.
Авто
Volkswagen представил три «заряженные» версии Golf нового поколения
Специалисты рассказали, что немецкая компания Volkswagen представила «заряженные» версии хетчбэка Volkswagen Golf нового поколения.
Энергетика
РБК: CША и Великобритания резко нарастили закупки нефти в России
В прошлом году Россия более чем вдвое увеличила поставки нефти в США и Великобританию, сообщает РБК со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы.