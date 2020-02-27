Финансы

Газета.RuГазета.RuРоссияне положили на счета в банках рекордные 8 трлн рублей

Россияне положили на свои текущие счета в банках рекордную сумму в 2019 году, доля средств физлиц выросла до 26% от всего объема привлеченных розничных ресурсов. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Читать в источнике
Комментировать350
с чего всё началось

Россияне положили на текущие счета в банках рекордную сумму

«С июня 2019 года банк не привлекает срочные депозиты в евро, как и многие остальные банки на рынке, в связи с чем клиенты размещают свои средства в евро на текущих/накопительных счетах», — пояснил он.
РБКвчера в 22:15

Подробнее о событии

Россияне рекордно вложились в банки

Lenta.ru00:49

Доля средств россиян на текущих счетах в банках достигла рекордной отметки

Ведомости01:43

Россияне положили на счета в банках рекордные 8 трлн рублей

Газета.Ru01:30

Доля сбережений на текущих счетах в банках достигла рекорда, пишет РБК

РИА Новости04:29

Доля средств россиян на текущих счетах в банках достигла рекорда за десять лет

Коммерсантъвчера в 23:15

Россияне массово отказываются от банковских вкладов

URA.Ruвчера в 23:10

Россияне положили на текущие счета в банках рекордную сумму

РБКвчера в 22:15
Показать все источники
Автоматически обработано 7088 источников, обновлено в 06:30, Ашберн

Комментарии

Общество

Заведующая детсадом в Перми уволилась после песни про водку

В Перми заведующая детским садом "Гармония", в котором на празднике Масленицы детям включили песню про водку, пиво и вино, уволилась по собственному желанию, передает РИА Новости.
Вести.Ru 04:50
Политика

В Кремле объяснили выбор даты голосования по поправкам в Конституцию

Выбор 22 апреля в качестве даты проведения общероссийского голосования по поправкам к Конституции не связан с днем рождения Владимира Ленина, сообщил Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:08
Политика

Лукашенко заявил о «понуждении» Белоруссии к интеграции с Россией

Власти Белоруссии всегда поддерживали интеграцию с Россией, но при условии сохранения суверенитета и независимости, заявил 27 февраля президент Александр Лукашенко.
РБК 05:24
Армия и оружие

Красноярский авиаполк будет перевооружен ракетами «Кинжал»

Как сообщил командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин, новые авиакомплексы состоят из самолета-носителя МиГ-31К и гиперзвуковой крылатой ракеты "Кинжал".
Городские новости. Красноярск 05:39
Происшествия

В Липецке мужчина убил 4-летнюю дочь, ранил жену и совершил суицид

Газета.Ru 03:22
Автоспорт

В Барселоне стартует вторая серия тестовых заездов Формулы-1

В Барселоне на автодроме «Каталунья» стартует вторая серия предсезонных тестовых заездов Формулы-1.
Нева Спорт 25 февраля в 19:05
Политика

В Кремле прокомментировали открытие сквера Немцова в Праге

RT на русском 04:42
Музыка

Панайотова назвали представителем России на «Евровидении»

Певец Александр Панайотов представит Россию на песенном конкурсе "Евровидение", передает "Стархит" со ссылкой на собственный источник.
Газета.Ru 03:11
Общество

Россия назвала условие для выплаты Грузии €10 млн по решению ЕСПЧ

Россия пока не может выполнить решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по выплате Грузии компенсации в размере €10 млн за депортацию грузинских граждан в 2006 году.
РБК 06:08
Политика

К выборам в Госдуму «Единая Россия» изменит название и лидера

«Единая Россия» к выборам Госдуму, которые пройдут в 2021 году, изменит название и лидера.
АБН вчера в 01:45
Политика

На военном мемориальном кладбище прощаются с маршалом Язовым

Вести.Ru 04:19
Общество

У троих россиян диагностировали коронавирус

Gazeta.SPb вчера в 15:27
Происшествия

Школьник с ножом напал на учительницу во время урока в Ульяновске

В Ульяновске восьмиклассник во время урока напал на преподавателя математики, пырнув 59-летнюю женщину кухонным ножом, сообщает региональное управление МВД.
Вести.Ru вчера в 04:25
Армия и оружие

Новейшую гиперзвуковую ракету «Циркон» впервые испытали с корабля

Новейшую российскую гиперзвуковую ракету "Циркон" впервые испытали с корабля, передает ТАСС со ссылкой на источники в силовых структурах Северо-Западного федерального округа.
Газета.Ru вчера в 23:50
Игры

На Amazon появилась страница версии Horizon Zero Dawn для ПК

Актуальные Новости вчера в 09:57
Гаджеты

Новая уязвимость Wi-Fi затрагивает более одного миллиарда устройств

Уязвимость, известная как Kr00k, затрагивает более одного миллиарда устройств.
Planet Today 05:53
Происшествия

В Кандалакше завели дело о халатности после покушения на ребёнка

В Кандалакше Мурманской области возбудили уголовное дело о халатности органов профилактики правонарушений среди несовершеннолетних после попытки 15-летнего подростка задушить и закопать в снег 11-летнего мальчика.
RT на русском 05:46
Здоровье

Счетная палата не нашла в трети детских медучреждений водопровод

В почти трети российских медицинских учреждений, работающих в сфере детского здравоохранения, по состоянию на 1 января 2019 года отсутствовал водопровод.
РИА Новости вчера в 18:45
Политика

РБК: суд в Гааге принял «крымский» аргумент в решении по делу ЮКОСа

Апелляционный суд Гааги учитывал договор о присоединении Крыма при вынесении решения по иску бывших акционеров компании ЮКОС, сообщает РБК со ссылкой на полный текст решения суда.
РИА Новости 05:03
Происшествия

В Иркутске мужчина умер после применения электрошокера полицейскими

Следственные органы в Иркутске возбудили уголовное дело в отношении сотрудников полиции, которые незаконно применили электрошокер, чтобы разбудить пассажира такси, в результате молодой человек умер.
ТАСС 00:32
Общество

«Каменный век». Зампред Сбербанка раскритиковал чековые книжки США

В Америке 40% расчетов по-прежнему делается чеками. Вы представляете, люди в каменном веке живут.
Радио Sputnik 04:23
Происшествия

На Урале начали проверку после смерти беременной женщины в больнице

Управление здравоохранения Екатеринбурга разбирается в причинах смерти беременной женщины, у которой резко ухудшилось здоровье во время приема в женской консультации, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
РИА Новости 05:14
Общество

Туроператоры приостановили продажи туров в Италию из-за коронавируса

В четверг утром Ростуризм рекомендовал туроператорам приостановить продажу туров в Италию, Иран и Южную Корею из-за угрозы жизни и здоровью в этих странах до стабилизации эпидимиологической обстановки.
Интерфакс 05:43
Политика

Путин: Россия отдала долги СССР в обмен на активы

Являясь правопреемником СССР, Россия отдала долги всех республик бывшего Советского Союза в обмен на активы за границей, но не все образованные после этого на территории бывшего СССР государства передали их российской стороне, заявил президент России Владимир Путин.
Газета.Ru вчера в 10:27
Общество

Утечка: скриншоты Baldur’s Gate III

За десяток часов до первого показа геймплея Baldur's Gate III в сети появились первые скриншоты игры.
Мир фантастики 04:09
Общество

Водитель из Екатеринбурга забрал выигранные в лотерею 500 млн рублей

YA62.ru 01:30
Происшествия

Задержанных в Дании за наркотики моряков из РФ отпустили на свободу

Практически все задержанные в Дании по подозрению в контрабанде наркотиков челны экипажа судна Duncan Island отпущены на свободу.
REGNUM 06:24
Экономика

СМИ узнали два сценария транспортной стратегии России до 2036 года

РБК 03:17
Авто

Volkswagen представил три «заряженные» версии Golf нового поколения

Специалисты рассказали, что немецкая компания Volkswagen представила «заряженные» версии хетчбэка Volkswagen Golf нового поколения.
Мой Брянск 06:03
Энергетика

РБК: CША и Великобритания резко нарастили закупки нефти в России

В прошлом году Россия более чем вдвое увеличила поставки нефти в США и Великобританию, сообщает РБК со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы.
РИА Новости 01:48
Как работают Яндекс.Новости?
Главное