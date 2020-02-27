Финансы

Газета.RuГазета.RuРоссияне положили на счета в банках рекордные 8 трлн рублей

Россияне положили на свои текущие счета в банках рекордную сумму в 2019 году, доля средств физлиц выросла до 26% от всего объема привлеченных розничных ресурсов. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Читать в источнике
Комментировать985
с чего всё началось

Россияне положили на текущие счета в банках рекордную сумму

«С июня 2019 года банк не привлекает срочные депозиты в евро, как и многие остальные банки на рынке, в связи с чем клиенты размещают свои средства в евро на текущих/накопительных счетах», — пояснил он.
РБК26 февраля в 22:15

Подробнее о событии

О чём говорит рекордная сумма на счетах в банках

REGNUMвчера в 01:09

Доля средств россиян на текущих счетах в банках достигла рекорда за десять лет

Коммерсантъ26 февраля в 23:15

Доля сбережений на текущих счетах в банках достигла рекорда, пишет РБК

РИА Новости27 февраля в 04:29

Россияне положили на счета в банках рекордные 8 трлн рублей

Газета.Ru27 февраля в 01:30

Что скрывается за красивыми ставками накопительных счетов

Ведомости27 февраля в 16:41

Россияне массово отказываются от банковских вкладов

URA.Ru26 февраля в 23:10

Россияне положили на текущие счета в банках рекордную сумму

РБК26 февраля в 22:15
Показать все источники
Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 06:55, Ашберн

Комментарии

Кино

Роман Полански получил кинопремию «Сезар» как лучший режиссер

Новая газета 03:22
Происшествия

Два человека погибли в Москве после купания в бассейне с сухим льдом

В Москве два человека погибли после того, как искупались в бассейне, куда засыпали 25 кг сухого льда, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб столицы.
РБК вчера в 15:00
Армия и оружие

Генсек НАТО выразил поддержку Турции после гибели военных в Идлибе

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил поддержку Турции в связи с гибелью военнослужащих в сирийском Идлибе.
Коммерсантъ вчера в 06:55
Армия и оружие

США потребовали от России немедленной посадки боевых самолётов в Сирии

Келли Крафт, занимающая пост постоянного представителя Соединённых Штатов при ООН, в ходе проведения обсуждения относительно развития ситуации на территории Сирии в Совбезе обратилась с призывом к Российской Федерации о немедленной посадке боевых самолётов в Арабской Республике.
Наша версия 04:50
Армия и оружие

Эрдоган попросил Путина «уйти с пути Турции» в Сирии

Ведомости 05:56
Единоборства

Деонтей Уайлдер: Марк Бреланд остается в моей команде

Allboxing.ru 03:32
Общество

В Петербурге началась акция памяти Бориса Немцова

Согласованная с властями акция памяти Бориса Немцова проходит в Санкт-Петербурге.
Интерфакс 05:03
Биатлон

Матвей Елисеев выиграл спринт на чемпионате Европы по биатлону

РИА Новости 05:42
Шоу-бизнес

Максим Галкин показал забавное фото Аллы Пугачевой с 6-летними детьми

Максим Галкин показал забавное фото Аллы Пугачевой с 6-летними детьми Несмотря на то, что Максим Галкин много работает, он не раз признавался, что после рождения детей стал себя беречь, потому что теперь на нем большая ответственность: ему нужно вырастить и воспитать Лизу и Гарри, если с Аллой Борисовной вдруг что-то случиться.
Вокруг ТВ вчера в 06:30
Происшествия

На рейсе Москва — Пекин выявили пассажира с подозрением на коронавирус

Пассажир с подозрением на заражение COVID-19 в субботу выявлен на рейсе "Аэрофлота" SU204 Москва-Пекин, у находившихся на борту граждан РФ симптомов к настоящему моменту не обнаружено, говорится в заявлении на сайте посольства России в Пекине.
РИА Новости 04:58
Общество

Появились результаты вскрытия первой жертвы коронавируса

Китайские ученые установили, что новый тип коронавируса COVID-19 поражает в основном легкие человека.
Вести.Ru вчера в 11:12
Политика

Украинцы с 1 марта не смогут выезжать в Россию по внутренним паспортам

Как сообщил Интерфакс, ссылаясь на украинское Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ), постановление вступит в силу с 1 марта 2020.
Телеканал 360° вчера в 13:01
Экономика

Названы регионы, где новые квартиры продают по цене ниже себестоимости

Специально для "Российской газеты" Валерий Емельянов, аналитик ИК "Фридом Финанс", сравнил цены в Москве и в регионах, а также назвал города, где застройщики продают жилье по заниженным ценам.
Российская газета 27 февраля в 22:00
Кино

Раскрыто рабочее название нового фильма о Человеке-пауке

Американский портал ComicBook рассекретил рабочее название нового фильма про Человека-паука от Marvel.
Piter.tv 27 февраля в 13:48
Спорт

Фаткулина стала четвертой на 500 м на ЧМ в спринтерском многоборье

Российская конькобежка Ольга Фаткулина показала четвертый результат в первом забеге на дистанции 500 метров на чемпионате мира в спринтерском многоборье, который проходит в Норвегии.
РИА Новости вчера в 12:38
Футбол

Матч «Ювентус» — «Интер» перенесен из-за коронавируса

Газета.Ru 06:27
Общество

Абэ призвал японцев прекратить массово скупать туалетную бумагу

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ призвал японцев прекратить массово скупать туалетную бумагу на фоне коронавируса, передает ТАСС.
Газета.Ru 06:04
Здоровье

В Грузии зафиксирован третий случай заражения коронавирусом

В Грузии выявили третий случай заболевания новым типом коронавируса, сообщил журналистам глава Национального центра контроля заболеваний Амиран Гамкрелидзе.
Sputnik Грузия 04:44
Политика

В Госдуме призвали не оставлять Сирию один на один с турками

Зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков заявил, что для России неприемлемо оставлять сирийские войска один на один с армией Турции.
News.ru 06:23
Музыка

Белорусский дуэт представит страну на «Евровидении-2020»

Остается напомнить, что первый полуфинал уже 65-го конкурса песни "Евровидение-2020", на котором выступят представители РБ, пройдет 12 мая, второй - 14 мая, а финал запланирован на 16 мая.
Российская газета 04:06
Экономика

Миллиардер назвал «реальную цену» ипотеки в РФ

«Реальная цена» кредита на покупку жилья в России не превышает 5% при значении официальной текущей ставки в 9%, написал в своем Telegram-канале российский миллиардер Олег Дерипаска.
REGNUM вчера в 21:49
Спорт

Непряева показала шестой результат на этапе Кубка мира в Лахти

Российская лыжница Наталья Непряева показала шестой результат в гонке на 10 км классическим стилем на этапе Кубка мира в Лахти.
Газета.Ru 06:17
Финансы

Экономисты ожидают увеличения внешнего долга российских предприятий

Внешний долг российских предприятий и банков в 2020 году может вырасти с текущих $399 млрд (26,6 трлн рублей) до $409 млрд (27,3 трлн рублей).
REGNUM вчера в 21:38
Политика

Турция открыла для сирийских беженцев границы с ЕС

Время Пресс 04:57
Происшествия

Жителям российского села показали на Масленицу гей-порно

Lenta.ru 04:00
Происшествия

На Ямале при стрельбе в ресторане пострадали четыре человека

На Ямале в результате стрельбы в ресторане пострадали четыре человека.
Российская газета 05:15
Общество

В Росгидромете пообещали аномально теплый март

Известия 27 февраля в 22:01
Политика

В Госдуме прокомментировали нежелание Украины праздновать День Победы

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по международным делам Дмитрий Новиков прокомментировал слова главы МИД Украины Вадима Пристайко о том, что его страна не намерена праздновать День Победы 9 мая.
Газета.Ru 03:09
Технологии

На смартфонах Huawei и Honor появилась замена Google

Стало известно, какими приложениями компания Huawei планирует заменить продукты корпорации Google на своих смартфонах и устройствах дочерней компании Honor.
Piter.tv 05:58
Происшествия

В Иране больных коронавирусом попытались сжечь

Жители города Бендер-Аббас решили радикальным способом решить проблему эпидемии в Иране, попытавшись сжечь больницу, куда доставили зараженных коронавирусом COVID-19.
Новостной фронт 06:28
Как работают Яндекс.Новости?
Главное