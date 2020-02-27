Финансы

РБКРБКРоссияне положили на текущие счета в банках рекордную сумму

За последние три года объем сбережений россиян на текущих счетах практически удвоился.
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с чего всё началось

Россияне положили на текущие счета в банках рекордную сумму

«С июня 2019 года банк не привлекает срочные депозиты в евро, как и многие остальные банки на рынке, в связи с чем клиенты размещают свои средства в евро на текущих/накопительных счетах», — пояснил он.
РБКвчера в 22:15

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Доля средств россиян на текущих счетах в банках достигла рекордной отметки

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Россияне положили на текущие счета в банках рекордную сумму

РБКвчера в 22:15

Рекордную сумму нашли на счетах россиян в 2019 году

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Доля средств россиян на текущих счетах в банках достигла рекорда за десять лет

Коммерсантъвчера в 23:15

Россияне массово отказываются от банковских вкладов

URA.Ruвчера в 23:10

Россияне рекордно вложились в банки

Lenta.ru00:49
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В Иркутске мужчина умер после применения электрошокера полицейскими

Следственные органы в Иркутске возбудили уголовное дело в отношении сотрудников полиции, которые незаконно применили электрошокер, чтобы разбудить пассажира такси, в результате молодой человек умер.
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Супруг российской судьи устроил резню в семье и покончил с собой

По предварительной версии следствия, мужчина в ходе ссоры с супругой причинил ей и двоим дочерям ножевые ранения, после чего попытался поджечь квартиру, а затем свел счеты с жизнью.
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Встреча проходила на мадридском стадионе "Сантьяго Бернабеу" и завершилась со счетом 2:1 в пользу манкунианцев.
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За прошлый год США, Великобритания и Турция в несколько раз нарастили закупку российской нефти, а по экспорту в Соединенные Штаты отечественные компании поставили исторический рекорд.
Газета.Ru 02:20
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В ЦБ сообщили о новой схеме мошенничества «такси от банка»

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В Роспотребнадзоре рассказали о путях передачи коронавируса

Коронавирус COVID-19 может передаваться через грязную воду и немытые руки, а не только воздушно-капельным путем.
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Газета.Ru 00:52
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Какие изменения ждут россиян после 1 марта

Ввоз незарегистрированных лекарств С 1 марта вступает в силу закон, разрешающий ввозить на территорию России незарегистрированные в стране лекарства, если они жизненно необходимы пациентам.
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Дмитрий Язов умер на 96-м году жизни Я приехал в гости к Маршалу Советского Союза Дмитрию Тимофеевичу Язову накануне его 95-летия.
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Песков объяснил, почему Зеленский не получил приглашения в Москву

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РИА Новости вчера в 18:45
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