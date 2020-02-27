«С июня 2019 года банк не привлекает срочные депозиты в евро, как и многие остальные банки на рынке, в связи с чем клиенты размещают свои средства в евро на текущих/накопительных счетах», — пояснил он.

с чего всё началось

Рост доли средств физлиц на текущих счетах связан с увеличением предложений банков по накопительным счетам, предполагает младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Екатерина Щурихина.

Россияне положили на текущие счета в банках рекордную сумму

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