Финансы
РБКРоссияне положили на текущие счета в банках рекордную сумму
Рост доли средств физлиц на текущих счетах связан с увеличением предложений банков по накопительным счетам, предполагает младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Екатерина Щурихина.
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с чего всё началось
«С июня 2019 года банк не привлекает срочные депозиты в евро, как и многие остальные банки на рынке, в связи с чем клиенты размещают свои средства в евро на текущих/накопительных счетах», — пояснил он.РБКвчера в 22:15
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Доля средств россиян на текущих счетах в банках достигла рекорда за десять лет
Коммерсантъвчера в 23:15
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