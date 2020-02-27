Финансы

РБКРБКРоссияне положили на текущие счета в банках рекордную сумму

За последние три года объем сбережений россиян на текущих счетах практически удвоился.
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с чего всё началось

Россияне положили на текущие счета в банках рекордную сумму

«С июня 2019 года банк не привлекает срочные депозиты в евро, как и многие остальные банки на рынке, в связи с чем клиенты размещают свои средства в евро на текущих/накопительных счетах», — пояснил он.
РБКвчера в 22:15

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Доля средств физлиц на текущих счетах в банках в 2019 году достигла 26%

Вести.Ru01:08

Доля средств россиян на текущих счетах в банках достигла рекорда за десять лет

Коммерсантъвчера в 23:15

Рекордную сумму нашли на счетах россиян в 2019 году

Телеканал 360°00:37

Россияне пополнили текущие счета в банках на рекордную сумму

News.ru00:16

Россияне рекордно вложились в банки

Lenta.ru00:49

Россияне массово отказываются от банковских вкладов

URA.Ruвчера в 23:10

Россияне положили на текущие счета в банках рекордную сумму

РБКвчера в 22:15
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Энергетика

Поставлять нефть в Белоруссию решили пять новых компаний из России

В середине января о поставках нефти в Белоруссию без премии сообщили две компании, которые входят в группу «Сафмар» Михаила Гуцериева.
РБК вчера в 10:52
Происшествия

На чеченского блогера Тумсо Абдурахманова совершено покушение

Lenta.ru вчера в 15:05
Энергетика

CША и Великобритания резко нарастили закупку нефти в России

США, Великобритания и Турция в прошлом году существенно увеличили импорт российской сырой нефти.
РБК вчера в 21:00
Культура

Коллеги Влада Листьева анонимно написали имя его убийцы

ToDay News Ufa вчера в 11:45
Политика

В Госдуме предложили время проведения общероссийского голосования

Парламентарии внесли в профильный комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поправку о закреплении в статье 2 проекта о поправке в Конституцию даты общероссийского голосования: оно пройдёт 22 апреля с 8 до 20 часов по местному времени, день будет нерабочим.
РИА Новости 01:20
Технологии

МТС получит «золотые» частоты для тестирования 5G

Госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ) выделит МТС частоты в «золотом диапазоне» 3,4–3,8 ГГц, чтобы протестировать влияние сетей пятого поколения связи (5G) на окружающую среду, пишет РБК.
Компания вчера в 09:35
Политика

В Киеве сообщили о плане по перехвату Крыма «из ослабевших рук России»

Вице-премьер Украины по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что у него есть план по возвращению Крыма под контроль Киева.
РИА Новости вчера в 15:36
Экономика

Минприроды предложило бизнесу оплачивать утилизацию упаковки и товаров

Механизм РОП создан в целях стимулирования бизнеса к утилизации товаров и их упаковки после использования.
РБК вчера в 16:26
Общество

Россия ограничит авиасообщение с Южной Кореей

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что с 28 февраля в России будет введен запрет на выдачу визы гражданам Ирана, за исключением гуманитарных и деловых, а с 1 марта будет остановлено авиасообщение с Южной Кореей, кроме рейсов компаний «Аэрофлот» и «Аврора», сообщает «Интерфакс».
Ведомости вчера в 08:56
Происшествия

В Иркутске мужчина умер после применения электрошокера полицейскими

Следственные органы в Иркутске возбудили уголовное дело в отношении сотрудников полиции, которые незаконно применили электрошокер, чтобы разбудить пассажира такси, в результате молодой человек умер.
ТАСС 00:32
Политика

Соловьев выгнал из студии экс-депутата Рады за оправдание преступлений УПА

Телеведущий Владимир Соловьев выгнал из студии программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" экс-депутата Верховной рады Украины Александра Ковтуненко.
Российская газета 00:18
Общество

В Дании подтвердили первый случай заражения коронавирусом

Первый случай заражения коронавирусом нового типа зафиксирован в Дании. Об этом сообщает в четверг телеканал TV 2.
ТАСС 01:31
Политика

Саммит Совета Европы перенесли из Грузии во Францию

Запланированное на май заседание комитета министров Совета Европы (СЕ), которое должно было пройти в Грузии, состоится во Франции.
Lenta.ru 00:19
Музыка

Александр Панайотов представит Россию на «Евровидении 2020»

ToDay News Ufa 00:29
Армия и оружие

Минобороны обнародовало кадры боевой работы Сил специальных операций

Минобороны России опубликовало кадры ликвидации боевиков бойцами Сил специальных операций (ССО). Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 00:44
Армия и оружие

Военное преимущество США над Россией подорвано, признали в Пентагоне

Милли подчеркнул, что военные возможности России и Китая растут, эти страны стремятся превзойти США и их союзников и добиться влияния на весь мир.
REGNUM 00:22
Политика

Лавров осадил грузинских журналисток, «атаковавших» делегацию из РФ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров резко ответил грузинским журналисткам, которые «напали» на делегацию РФ в Женеве.
iReactor 25 февраля в 12:04
Происшествия

В Элисте ввели режим ЧС после хлопка газа в многоэтажном доме

RT на русском 00:46
Гаджеты

Недорогой телефон Nokia TA-1212 показался на изображениях

3DNews вчера в 06:40
Армия и оружие

Сирийская оппозиция заявила о захвате Саракиба в провинции Идлиб

Поддерживаемая Турцией сирийская оппозиция заявила, что захватила стратегически важный город Саракиб в провинции Идлиб.
Газета.Ru 00:52
Экономика

«Норникель» увеличил чистую прибыль в два раза

Прошлый год стал одним из самых успешных для компании за последние 10 лет за счет комбинации сильных операционных показателей и благоприятного макроэкономического фона, приводятся в сообщении компании слова президента «Норникеля» Владимира Потанина (структуры его «Интерроса» владеют 34,6% «Норникеля»).
Ведомости вчера в 14:51
Общество

Минюст пересмотрит размеры дорожных штрафов в новом КоАП

Резкое увеличение штрафов для нарушающих правила дорожного движения автомобилистов, предложенное в проекте нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), необходимо пересмотреть, заявил заместитель министра юстиции России Денис Новак.
Известия 01:21
Общество

Российские пивовары попросили ужесточить требования к составу пива

Российские пивовары попросили не менять требования по содержанию солода в пиве и не разрешать его замену зерном и зернопродуктами.
Известия вчера в 21:59
Футбол

«Манчестер Сити» обыграл на выезде «Реал» в матче Лиги чемпионов

Английский "Манчестер Сити" добился волевой победы в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов в Мадриде против "Реала" - 2:1. Ответная встреча запланирована на 17 марта.
Российская газета вчера в 17:08
Экономика

Нуриэль Рубини: мировая экономика может замедлиться из-за коронавируса

Мировые рынки обманывают себя в отношении многих факторов, связанных с коронавирусом, уверен известный американский экономист Нуриэль Рубини.
РБК вчера в 12:22
Общество

В Пекине заявили, что коронавирус мог зародиться не в Китае

Исследователи ищут возможных переносчиков инфекции. В Пекине заявили, что коронавирус мог зародиться не в Китае.
Piter.tv 00:29
Теннис

Мария Шарапова объявила о завершении карьеры

Мария Шарапова объявила о завершении карьеры Мария Шарапова, которая на протяжении полутора десятилетий могла считаться самым узнаваемым персонажем не только российского тенниса, но и всего российского спорта, объявила о завершении карьеры.
Коммерсантъ вчера в 10:15
Происшествия

В Волгоградской области поймали двух разбойников-экстремистов

В отношении разбойников-экстремистов возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.
МТВ онлайн 00:15
Экономика

Уолл-стрит: Dow Jones обрушился на 3% из-за коронавируса

Основные индексы Уолл-стрит продолжают нестись вниз в ходе сессии 25 февраля из-за новых страхов вокруг эпидемии коронавируса Covid-19.
REGNUM 25 февраля в 15:02
Политика

Гаагский суд принял «крымский» аргумент в решении по делу ЮКОСа

Апелляционный суд Гааги, вынесший решение против РФ по жалобе акционеров ЮКОСа, как аргумент использовал договор о присоединении Крыма, пишет РБК.
Мой Брянск 00:32
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