«С июня 2019 года банк не привлекает срочные депозиты в евро, как и многие остальные банки на рынке, в связи с чем клиенты размещают свои средства в евро на текущих/накопительных счетах», — пояснил он.

с чего всё началось

За последние три года объем сбережений россиян на текущих счетах практически удвоился.

Россияне положили на текущие счета в банках рекордную сумму

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