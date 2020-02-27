Финансы

Российская газетаРоссийская газетаРоссияне положили на текущие счета в банках рекордную сумму

За последние три года объем сбережений россиян на текущих счетах практически удвоился. Как отмечает главный экономист "Альфа-банка" Наталия Орлова, рост сбережений физлиц на текущих счетах может быть связан с перетоком средств с депозитов.
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с чего всё началось

Россияне положили на текущие счета в банках рекордную сумму

«С июня 2019 года банк не привлекает срочные депозиты в евро, как и многие остальные банки на рынке, в связи с чем клиенты размещают свои средства в евро на текущих/накопительных счетах», — пояснил он.
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