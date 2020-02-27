Финансы

Российская газетаРоссийская газетаРоссияне положили на текущие счета в банках рекордную сумму

За последние три года объем сбережений россиян на текущих счетах практически удвоился. Как отмечает главный экономист "Альфа-банка" Наталия Орлова, рост сбережений физлиц на текущих счетах может быть связан с перетоком средств с депозитов.
Читать в источнике
Комментировать1K
с чего всё началось

Россияне положили на текущие счета в банках рекордную сумму

«С июня 2019 года банк не привлекает срочные депозиты в евро, как и многие остальные банки на рынке, в связи с чем клиенты размещают свои средства в евро на текущих/накопительных счетах», — пояснил он.
РБК26 февраля в 22:15

Подробнее о событии

О чём говорит рекордная сумма на счетах в банках

REGNUM28 февраля в 01:09

Доля сбережений на текущих счетах в банках достигла рекорда, пишет РБК

РИА Новости27 февраля в 04:29

Доля средств россиян на текущих счетах в банках достигла рекорда за десять лет

Коммерсантъ26 февраля в 23:15

Россияне рекордно вложились в банки

Lenta.ru27 февраля в 00:49

Россияне положили на счета в банках рекордные 8 трлн рублей

Газета.Ru27 февраля в 01:30

Россияне массово отказываются от банковских вкладов

URA.Ru26 февраля в 23:10

Россияне положили на текущие счета в банках рекордную сумму

РБК26 февраля в 22:15
Показать все источники
Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 04:16, Ашберн

Комментарии

Шоу-бизнес

Мать Натальи Водяновой рассказала о предстоящей свадьбе дочери

Bimru.ru вчера в 06:49
Политика

Путин оценил ситуацию с коронавирусом в России

Ситуация с коронавирусом в нашей стране под контролем, делается все необходимое для борьбы с этим вирусом.
Российская газета 03:16
Игры

Авторы Beautiful Desolation попросили пиратов поддержать игру

Разработчики Beautiful Desolation из студии The Brotherhood опубликовали обращение к пиратам, в котором попросили тех поддержать их изометрическую постапокалиптическую приключенческую игру.
Игромания.ру 01:53
Армия и оружие

Турецкая партия назвала войну с Сирией капканом для Эрдогана

"Война с Сирией изолирует Турцию и отталкивает ее от стратегических союзников: России, Ирана и Ирака, а также Китая", — говорится в решении ЦИК партии.
РИА Новости вчера в 18:06
Происшествия

В Анкаре совершена попытка нападения на сотрудников Sputnik Турция

Ранее главный редактор МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян написала в своём Twitter о том, что в дом к трём её сотрудникам в Анкаре ворвались «какие-то упыри», которые угрожали им.
RT на русском вчера в 17:33
Армия и оружие

Советник Эрдогана заявил о готовности Турции воевать с Россией

Турция воевала с Россией 16 раз и готова вступить в войну снова, заявил член президентского комитета по безопасности и внешней политике страны, советник турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана Месут Хакки 28 февраля в прямом эфире телеканала A Haber.
REGNUM 27 февраля в 20:58
Единоборства

Кадыров рассказал о положительных качествах Александра Емельяненко

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров опубликовал видеозапись совместной тренировки с бойцом смешанного стиля (MMA) Александром Емельяненко.
Газета.Ru 02:03
Шоу-бизнес

Ребро сломал на даче актер Михаил Ефремов

Соловей.Инфо 03:35
Политика

В МИД Ирана прокомментировали подписание соглашения США и «Талибана»

США не имели права подписывать договор с радикальным движением "Талибан", определяя задачи на будущее Афганистана, заявило в воскресенье министерство иностранных дел Ирана.
РИА Новости 03:57
Единоборства

Результаты UFC Fight Night 169: Фигередо нокаутировал Бенавидеза

В Норфолке, США, состоялся турнир UFC Fight Night 169, главным событием которого стал поединок за вакантный чемпионский пояс UFC в наилегчайшем весе между Джозефом Бенавидезом и Дейвесоном Фигередо, однако, титул, оставленный Генри Сехудо, так и не нашел нового владельца.
FightTime.ru вчера в 22:48
Общество

25 лет назад застрелили журналиста Влада Листьева

Один из основателей телекомпании ВИД, гендиректор ОРТ и создатель российского развлекательного вещания был убит вечером 1 марта 1995 года в подъезде собственного дома.
Газета.Ru 02:07
Здоровье

Глава Минздрава рассказал, кому следует проверяться на коронавирус

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что проверяться на коронавирус нужно только тем, у кого есть симптомы, и тем, кто возвращается из очагов, где существует вероятность заражения.
РИА Новости 02:37
Общество

Путин в Псковской области почтит память погибших десантников 6-й роты

Глава государства побывает в 76-й дивизии ВДВ и примет участие в мероприятиях, посвященных памяти военнослужащих 6-й парашютно-десантной роты, геройски погибших в 2000 году в Аргунском ущелье Чеченской Республики.
Известия вчера в 07:54
Политика

Украинцам ужесточили правила выезда в Россию

С 1 марта власти Украины запретили своим гражданам выезжать в Россию по внутренним паспортам или свидетельствам о рождении (для детей до 16 лет) – теперь украинцы смогут пересекать границу с РФ только по загранпаспорту, сообщает Госпогранслужба страны.
Газета.Ru 01:25
Политика

В США рассчитали последствия ядерного удара по России

Ученые США рассчитали, что США могут запустить 100 ядерных ракет против какой-либо из стран мира, например - против России, без ущерба для себя.
Газета.Ru 03:25
Армия и оружие

Авианосец США вошел в Средиземное море

Авианосная ударная группа Военно-морского флота США во главе с атомным авианосцем USS Eisenhower вошла через Гибралтарский пролив в Средиземное море.
РБК 03:43
Политика

Греция не пускает через границу сирийских беженцев

ГЛАС.RU вчера в 07:56
Авто

В России под налог на роскошь попали Honda и Mazda

Кубанские новости 28 февраля в 13:22
Финансы

В России внесут изменения в закон о валютном регулировании

Резиденты-экспортеры смогут для обоснования недополученной валютной выручки смогут включать документы, фиксирующие порчу товара и урегулирование его оплаты.
RuNews24.ru 03:33
Армия и оружие

США требуют от России «немедленно убрать военные самолеты» над Сирией

США «полностью поддерживают» право Турции «ответить в порядке самообороны на неоправданные» атаки турецких войск в сирийском Идлибе, в результате которых погибли три десятка военнослужащих, заявила постоянный представитель США при ООН Келли Крафт.
HotGeo вчера в 12:37
Происшествия

Погиб чемпион мира по велоспорту Андрей Ведерников

REGNUM вчера в 11:18
Политика

Украина запустила телеканал для вещания в Донбассе и Крыму

На Украине в воскресенье запускают телеканал, который должен вещать на территории ЛНР, ДНР и Крыма.
Взгляд.ру 04:01
Здоровье

Число выздоровевших от коронавируса в Китае превысило 41 тыс. человек

Число выздоровевших больных, у которых был диагностирован новый тип коронавируса, в Китае составило 41 825.
Красная весна 00:14
Хоккей

Форвард ЦСКА Шалунов может перейти в «Чикаго»

Sports.ru 03:51
Общество

Марш в центре Москвы собрал 10,5 тысяч человек и завершился без инцидентов

В Москве на марш памяти политика Бориса Немцова, застреленного в 2015 году, пришли 10,5 тысяч человек.
Вести.Ru вчера в 08:34
Происшествия

МВД возбудило дело из-за показа порноролика на гуляниях в Приморье

RT на русском вчера в 07:30
Общество

В России с 1 марта вступил в силу ряд законов

Федеральный закон от 27 декабря 2019 года № 475-ФЗ разрешает с 1 марта до 31 декабря 2023-го ввозить лекарства, содержащие наркотические средства или психотропные вещества.
Известия 01:21
Шоу-бизнес

Иван Телегин отметил день рождения с любовницей

Еще в прошлом году Иван Телегин в день рождения получал поздравления от Пелагеи и дочери Таисии, а теперь отмечает праздник в новой семье.
StarHit.ru 28 февраля в 08:00
Общество

Папа Римский заболел коронавирусом

Слово и Дело вчера в 12:56
Происшествия

Пострадавшего в ДТП под Ульяновском мальчика направили в Москву

Пострадавший в ДТП подросток в Ульяновской области, которому врачи пришили кисть руки, 1 марта отправили в Москву, сообщает телеграмм-канал «Пул № 73».
REGNUM 03:36
Как работают Яндекс.Новости?
Главное