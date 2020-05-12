Общество

СаминвесторСаминвесторРоссияне получат по 10 тысяч рублей на детей

11 мая 2020 года президент РФ Владимир Путин во время телеобращения к гражданам предложил выплатить в июне по 10 тысяч рублей на каждого ребёнка в возрасте от трёх до 15 лет включительно в качестве поддержки населения в условиях кризиса, вызванного пандемией коронавируса.
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Путин предложил в два раза повысить минимальный размер пособия по уходу за ребёнком

Комсомольская правдавчера в 13:42

Президент сообщил об изменениях в системе выплаты пособий

Вести.Ruвчера в 10:37

Путин повысил в два раза минимальный размер пособия по уходу за ребёнком

Piter.tvвчера в 09:33

Путин предложил вдвое повысить размер пособия по уходу за ребенком

ТАССвчера в 09:52

Президент объявил о новых выплатах семьям с детьми

Солидарностьвчера в 09:43

Путин заявил о необходимости двукратного увеличения детских пособий

Известиявчера в 09:38

Путин предложил повысить пособие по уходу за ребенком в два раза

РИА Новостивчера в 09:53
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Происшествия

В Крыму скончались две женщины с коронавирусом

Симферополь, 12 мая 2020, 10:51 — REGNUM Две женщины с подтвержденными результатами тестов на коронавирус скончались в Крыму.
REGNUM 03:51
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Происшествия

Загоревшийся в больнице в Петербурге аппарат ИВЛ был новым

Аппарат искусственной вентиляции легких, загоревшийся во вторник в реанимационном отделении больницы Святого Георгия в Санкт-Петербурге, был новым, его установили в начале мая.
ТАСС 03:28
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Происшествия

Изнасилованных на улице россиянок оштрафуют за нарушение режима самоизоляции

В Красноярске полиция составила административные протоколы на двух местных жительниц 17 и 18 лет за нарушение режима самоизоляции, введенного для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, после того, как их на улице изнасиловал ранее судимый мужчина.
Lenta.ru 03:12
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Общество

Россия вышла на второе место по числу зараженных коронавирусом

Общее число заразившихся коронавирусом достигло 232 243. Россия вышла на второе место по числу заболевших COVID-19, обогнав Испанию.
Коммерсантъ 03:36
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Общество

Россия вышла на второе место по числу заразившихся коронавирусом

Согласно подсчетам Университета Джонса Хопкинса (США), в мире число людей с COVID-19 превысило 4,1 миллиона человек.
РИА Новости 03:58
33
Общество

На Среднем Урале выявили коронавирус ещё у 211 человек

Врачи нашли коронавирус ещё у 211 человек в Свердловской области. Об этом заявили в оперативном штабе региона корреспонденту ИА REGNUM.
REGNUM 03:52
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Армия и оружие

Боевики напали на сирийские войска в провинции Хама

В сирийской провинции Хама правительственные войска были атакованы боевиками, связанными с группировкой «Аль-Каида» (запрещена в РФ).
News.ru 10 мая в 11:55
Общество

В РФ за сутки зарегистрировано 11,6 тысяч новых случаев коронавируса

Всего в РФ зарегистрировано 221 344 случаев (+5,6%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Интерфакс вчера в 03:40
33
Общество

На второй этап снятия ограничений могут выйти 11 регионов

Как считает вице-премьер, сейчас уже 11 субъектов имеют показатели, соответствующие не только первому, но даже и второму этапу снятия ограничений.
РИА Новости вчера в 12:50
616
Общество

Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом

Москва, 10 мая 2020, 11:28 — REGNUM В России за прошедшие сутки выявлено 11 012 случаев заражения коронавирусом в 83 регионах.
REGNUM 10 мая в 04:28
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Политика

В Госдуму внесён законопроект о наказании чиновников за хамство

Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн и вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак внесли на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект о наказании чиновников за хамство.
RT на русском 02:22
523
Общество

Вильфанд предсказал неоднородное лето в России

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в интервью "Российской газете" рассказал, что предстоящее лето будет неоднородным.
Газета.Ru 02:21
223
Общество

Москвичей без перчаток и масок в транспорте 12 мая накажут предупреждением

В общественном транспорте и магазинах граждане обязаны носить перчатки и маски.
Lenta.ru 02:56
11
Политика

В России сохранятся ограничительные меры для граждан старше 65 лет

Президент России Владимир Путин заявил, что в России вскоре начнется смягчение режима ограничений, однако они сохранятся для людей старше 65 лет и тех, кто страдает хроническими заболеваниями.
Газета.Ru вчера в 09:25
204
Общество

С 1 июня на каждого ребёнка с 3 до 15 лет выплатят 10 тысяч рублей

Каждая семья с детьми с 3 до 15 лет получит 10 тысяч рублей. Об этом в ходе обращения к нации 11 мая заявил президент России Владимир Путин.
Сиб.фм вчера в 09:40
1,9K
Политика

Трамп прекратил брифинг после конфликта с журналисткой

Вашингтон, 12 мая 2020, 03:26 — REGNUM Пресс-конференция в Белом доме, которую 11 мая проводил президент США Дональд Трамп, была им прервана после конфликта с журналисткой телеканала CBS.
REGNUM вчера в 20:26
103
Общество

В Подмосковье продлены некоторые ограничения

В Подмосковье ограничения, связанные с работой экономики, продлены до 18 мая.
BFM.ru 01:24
253
Общество

Перечислены мешающие точному результату теста на коронавирус факторы

Перечислены мешающие точному результату теста на коронавирус факторы.
Lenta.ru вчера в 21:15
84
Общество

Правительство утвердило выплаты для семей с детьми

Правительство России утвердило дополнительные выплаты для семей с детьми в возрасте от трёх до 16 лет.
RT на русском вчера в 17:45
1,7K
Музыка

Гитару Курта Кобейна выставили на аукцион за $1 млн

Гитару Курта Кобейна, являвшегося лидером группы Nirvana, выставят на продажу со стартовой ценой в 1 миллион долларов.
Дни24 01:28
5
Здоровье

В США объяснили процесс формирования иммунитета к коронавирусу

Большинство переболевших COVID-19 получают либо слабый и непродолжительный иммунитет к инфекции, либо вообще никакого, сообщили в американской Школе системной биологии GMU.
Газета.Ru 02:17
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Фигурное катание

Щербакова опровергла информацию об уходе от Тутберидзе

Серебряная медалистка чемпионата Европы и финала Гран-при по фигурному катанию Анна Щербакова опровергла информацию о намерении отказаться от услуг тренера Этери Тутберидзе.
RT на русском 03:57
Фигурное катание

Авербух о решении ISU уравнять четверные прыжки: для меня это странно

РИА Новости вчера в 11:16
Экономика

Путин предложил списать пострадавшему бизнесу квартальные налоги

Президент Владимир Путин предложил полностью списать за второй квартал 2020 года налоги и страховые взносы представителям малого и среднего бизнеса, которые пострадали от пандемии.
РБК вчера в 12:17
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Энергетика

ОАЭ объявили о новом сокращении нефтедобычи

Абу-Даби, 11 мая 2020, 19:02 — REGNUM Добыча нефти ОАЭ будет сокращена дополнительно в июне на 100 тысяч баррелей в сутки, сообщили 11 мая в минэнерго Эмиратов.
REGNUM вчера в 12:02
87
Общество

В Ростовской области режим самоизоляции продлится до особого распоряжения

Как сообщало ИА REGNUM, ранее донской губернатор Василий Голубев заявил, что после майских праздников в регионе может быть принят документ, согласно которому будет ослаблен режим самоизоляции.
REGNUM 02:13
155
Общество

Россия вышла на второе место в мире по числу заражений коронавирусом

Как следует из данных Института Джона Хопкинса, Россия вышла на второе место в мире по числу инфицированных COVID-19, обойдя и Испанию (227 436), и Великобританию (224 332).
Legal.Report 03:37
Общество

Вице-мэра Новороссийска уволили из-за шашлыков на самоизоляции

Известия вчера в 17:38
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Гаджеты

Huawei представила новый Huawei P30 Pro с сервисами Google

Компания Huawei неожиданно представила новый смартфон P30 Pro с сервисами Google.
Дни24 01:30
2
Автоспорт

Феттель покинет «Феррари» в конце сезона

Четырехкратный чемпион мира отверг предложенные командой условия, и после окончания сезона Феттель покинет команду.
Российская газета 01:15
Как работают Яндекс.Новости?
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