Общество

Газета.RuГазета.RuПутин: семьи с детьми от 3 до 15 лет получат разовые выплаты

"С 1 июня текущего года будет осуществляться разовая выплата в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка с трех лет до наступления 16-летнего возраста", - сказал глава государства. Путин добавил, что помощь получат все, кто в ней нуждается.
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с чего всё началось
«Произвести начиная с 1 июня 2020 года единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей гражданам Российской Федерации, проживающим на территории Российской Федерации, на каждого ребенка в возрасте от 3 до 16 лет, имеющего гражданство Российской Федерации (при условии достижения ребенком возраста 16 лет до 1 июля 2020 года)», — говорится в Указе президента РФ на сайте Кремля
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Твой Иркутсквчера в 09:42

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Помощь семьям с детьми в условиях коронавируса. Как и где получить деньги?

Телеканал 360°04:45

Семьи получат разовую выплату по 10 тыс. рублей на каждого ребенка старше трех лет

ТАССвчера в 11:56

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РБКвчера в 10:36

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Коммерсантъвчера в 09:57

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Путин пообещал разовую выплату в 10 тыс. рублей на каждого ребенка

Интерфаксвчера в 09:42

Путин: семьи с детьми от 3 до 16 лет получат разовые выплаты

РИА Новостивчера в 11:21
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Автоматически обработано 7177 источников, обновлено в 05:26, Ашберн
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При пожаре в больнице в Санкт-Петербурге погибли пять человек

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Россия пригрозила ввести ограничения для турецких автоперевозчиков

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РБК вчера в 08:08
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Общество

В Подмосковье продлили ограничения по работе предприятий

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РИА Новости вчера в 14:42
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Общество

Лукашенко назвал терпимой ситуацию с заболеваниями в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал терпимой ситуацию с заболеваниями в стране.
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Происшествия

В Екатеринбурге злостные нарушители самоизоляции напали на полицейских

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Политика

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Газета.Ru вчера в 09:25
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Армия и оружие

Норвежцы испугались реакции России из-за «американского» радара

Жители норвежского города Варде, где расположена американская радиолокационная система "Глобус", переживают из-за возможной реакции на этот радар со стороны России, передают норвежские СМИ.
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Общество

В правительстве обозначили условия открытия российских курортов

Курорты в России откроются этим летом, если снизится темп распространения коронавируса - пояснил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
Газета.Ru вчера в 14:31
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Россия вышла на второе место по числу зараженных коронавирусом

Общее число заразившихся коронавирусом достигло 232 243. Россия вышла на второе место по числу заболевших COVID-19, обогнав Испанию.
Коммерсантъ 03:36
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В Госдуму внесен проект о наказании чиновников за хамство

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Общество

FT сообщила о превышении реальной смертности от COVID в России на 70%

Реальное число умерших в результате заболевания COVID-19 может быть на 70% больше, чем сообщает официальная российская статистика, пишет Financial Times.
РБК 01:06
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Общество

В России за сутки подтверждено 10 899 случаев коронавируса

За сутки в России подтверждено 10 899 случаев коронавируса в 83 регионах.
Российская газета 03:35
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Здоровье

Клинические испытания российского препарата от COVID-19 начали 11 центров

Москва, 12 мая 2020, 11:44 — REGNUM Одиннадцать центров клинических исследований в России приступили к испытаниям российского препарата от коронавирусной инфекции.
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Татьяна Брухунова сообщила, что ей не хватает «театра и маникюра»

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Фигуристка Щербакова опровергла уход из группы Тутберидзе

Двукратная чемпионка России в одиночном катании Анна Щербакова опровергла появившуюся в СМИ информацию о том, что она ушла из группы Этери Тутберидзе.
Российская газета 04:33
Общество

Москвичам объяснили, как маска и перчатки защищают от коронавируса

Департамент здравоохранения столицы сообщил, что только одновременное ношение медицинской маски и перчаток поможет защититься от коронавируса.
Москва 24 03:27
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Политика

Белоусов обсудил с вице-премьерами реализацию поручений Путина

"Участники [мероприятия] обсудили реализацию поручений президента России Владимира Путина по итогам совещания по коронавирусу 11 мая и другие рабочие вопросы", - говорится в сообщении.
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Политика

В конгресс США внесли резолюцию по «нарушению прав человека в России»

"Резолюция призывает Российскую Федерацию немедленно освободить политических заключенных и призывает администрацию (Дональда - ред.) Трампа наложить санкции на тех официальных лиц в российском правительстве, которые ответственны за нарушение прав человека", - говорится в заявлении авторов резолюции - председателя комитета, демократа Элиота Энгела и члена комитета, республиканца Майкла Маккола.
РИА Новости вчера в 16:09
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Политика

Путин объявил о завершении нерабочего периода

Президент России Владимир Путин объявил о завершении нерабочего периода в стране.
Коммерсантъ вчера в 09:12
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Транспорт

Власти Москвы рассказали о системе, выявляющей авто без спецпропусков

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РИА Новости 03:54
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Общество

Власти разъяснили, как получить выплату 10 тысяч рублей на ребенка

Более 22 миллионов детей попадают под единовременную выплату в 10 тысяч рублей в качестве меры поддержки, о которой заявил президент.
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Общество

Главврач Коммунарки раскрыл статистику пациентов после ИВЛ

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Здоровье

В Пензе коронавирус в легкой форме быстро переходит в тяжелую

У пациентов с коронавирусной инфекцией в легкой и средней форме болезнь быстро перетекает в тяжелую.
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Общество

За сутки в Красноярском крае коронавирусом заболели 227 человек

В Красноярском крае коронавирусом за сутки заразились 227 человек, общее число заболевших составило 1428 .
ТВ-Енисей 03:42
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Политика

Поклонская впервые дала интервью украинскому журналисту

Как написала на своей странице в Instagram депутат Госдумы РФ от крымского региона, экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская, у нее впервые состоялся диалог с украинским журналистом, передает "Россия 24".
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Происшествия

СК предъявил обвинение хозяину хосписа в Красногорске

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В Красноярском крае вводится обязательный масочный режим

Губернатор Александр Усс в своем обращении к жителям края рассказал о том, что в регионе вводится масочный режим.
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Общество

Голикова: 11 регионов могли бы частично снять режим ограничений

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что 11 российских регионов уже готовы к первому и даже второму этапам снятия ограничений в связи с коронавирусом.
RT на русском вчера в 10:48
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Общество

Кремлевский врач назвала продукты, которые полезны в условиях эпидемии

Кремлевский врач назвала продукты, которые полезны в условиях эпидемии.
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