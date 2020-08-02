Общество

Экономика сегодняЭкономика сегодняРоссияне получат субсидии на оплату услуг ЖКХ в упрощенной форме

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление об упрощении доступа к субсидиям на оплату услуг ЖКХ с 2021 года. Об этом говорится на сайте кабмина.
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"Теперь для получения субсидии не придется предоставлять квитанции и чеки об оплате жилищно-коммунальных услуг, а также справки об отсутствии задолженности", — говорится в сообщении
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