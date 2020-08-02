Общество
Экономика сегодняРоссияне получат субсидии на оплату услуг ЖКХ в упрощенной форме
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление об упрощении доступа к субсидиям на оплату услуг ЖКХ с 2021 года. Об этом говорится на сайте кабмина.
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с чего всё началось
"Теперь для получения субсидии не придется предоставлять квитанции и чеки об оплате жилищно-коммунальных услуг, а также справки об отсутствии задолженности", — говорится в сообщении.РИА Новости04:20
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Происшествия
В Москве подрались десантники и росгвардейцы
РИА Новости 11:41
Энергетика
Минэнерго: Россия в июле выполнила сделку ОПЕК+ на июньском уровне
Россия в июле сохранила добычу нефти на уровне, близком к июню, сообщает Министерство энергетики РФ.
Коммерсантъ 12:14
Шоу-бизнес
Неелова прокомментировала уход Гармаша из «Современника»
РИА Новости 10:25
Происшествия
Часть проспекта Маршала Жукова в Москве перекрыли из-за провала грунта
В связи с провалом грунта рядом с местом проведения земляных работ временно перекрыто движение на участке проспекта Маршала Жукова на северо-западе столицы.
Интерфакс 11:40
Общество
Сафронов после изоляции попал в камеру к подозреваемому в терроризме
Советник главы "Роскосмоса" и журналист Иван Сафронов, обвиняемый в госизмене, после неподтвержденного COVID-19 переведен в обычную камеру СИЗО "Лефортово", сообщила "Интерфаксу" член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Марина Литвинович в воскресенье.
Интерфакс 11:27
Происшествия
Затонувшую в Керченском проливе бронемашину вытащили на берег
Бронемашину, затонувшую в Керченском проливе, вытащили на берег, передает Общественное телевидение России.
Общественное телевидение России 08:55
Армия и оружие
Пограничники РФ в Черном море остановили корвет НАТО одним сообщением
Piter.tv 31 июля в 02:51
Политика
Задержанные в Белоруссии граждане РФ заключены под стражу
Минск, 1 августа 2020, 21:24 — REGNUM В Белоруссии избрали меру пресечения 33 гражданам Российской Федерации, которые ранее были задержаны под Минском.
REGNUM вчера в 14:24
Футбол
«Химки» обыграли «Динамо» в товарищеском матче
Подмосковные "Химки" обыграли московское "Динамо" в товарищеском матче.
Газета.Ru 12:25
Происшествия
Задержан директор алтайской турбазы, где погибли четыре человека
В Алтайском крае задержали директора турбазы, где погибла семья из четырех человек.
РИА Новости 03:31
Экономика
Siemens Healthineers купит Varian за $16,4 млрд
В общей сложности сделка оценивается в $16,4 млрд.
Коммерсантъ 11:56
Футбол
ЦСКА сыграл вничью с «Ротором» в товарищеском матче
В первом туре чемпионата России 8 августа ЦСКА сыграет с «Химками», «Ротор» в этот же день проведёт игру против «Зенита».
ГЛАС.RU 06:55
Общество
В ВОЗ заявили, что пандемия коронавируса продлится ещё долго
Пандемия коронавируса остается особой ситуацией, имеющей международное значение.
Российская газета вчера в 15:57
Происшествия
Частный самолет совершил жесткую посадку под Калининградом
Под Калининградом в воскресенье жестко приземлился легкомоторный частный самолет "Сессна".
Вести.Ru 11:57
Армия и оружие
Два российских истребителя МиГ-29 разбомбили турецкие ПВО в Ливии
Турецкие военные вновь понесли потери в Ливии: российские истребители МиГ-29 разгромили турецкие ПВО, пишет Аvia.pro.
Что происходит 31 июля в 01:54
Происшествия
Колесо обозрения в московском парке «Сокольники» возобновило работу
Колесо обозрения высотой 35 метров в московском парке "Сокольники", закрытое из-за пандемии коронавируса, вновь возобновило работу.
ТАСС 31 июля в 06:10
Футбол
Черчесов прокомментировал признание Дзюбы лучшим игроком сезона РПЛ
Главный тренер сборной России прокомментировал присвоение нападающему «Зенита» Артёму Дзюбе награды лучшему игроку сезона-2019/20 РПЛ.
Metaratings вчера в 12:26
Экономика
В России на 20% выросли оптовые цены на яблоки
ТАСС вчера в 07:05
Религия
Патриарх Кирилл призвал не верить слухам о своем богатстве
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал паству «говорить Божию правду» и не верить слухам о многомиллиардных богатствах архиереев Русской православной церкви (РПЦ).
Коммерсантъ 11:09
Автоспорт
Хэмилтон стал победителем Гран-при Великобритании
Пилот команды "Формулы-1" "Мерседес" Льюис Хэмилтон стал победителем Гран-при Великобритании.
Газета.Ru 10:51
Интернет
Google распространяет собственный аналог Apple AirDrop
Сотрудники Google сообщили, что данное приложение было внедрено на стороне серверов производителя.
Актуальные Новости вчера в 10:31
Политика
Захарова оценила заявление Кравчука о Минских соглашениях
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление бывшего президента Украины, нового представителя Киева в группе по Донбассу Леонида Кравчука о Минских соглашениях.
RT на русском 07:09
Политика
Бизнесмен Евгений Лебедев станет членом британской палаты лордов
РБК 31 июля в 22:35
Политика
Лукашенко обратится к народу и парламенту 4 августа
Президент Белоруссии Александр Лукашенко 4 августа обратится к народу и Национальному собранию (парламенту).
ТАСС 10:04
Происшествия
Число погибших в ДТП в Самарской области увеличилось до пяти
Число погибших в ДТП в Безенчукском районе Самарской области увеличилось до пяти человек, трое умерли в больнице.
ТАСС 10:29
Шоу-бизнес
Решетова прокомментировала отсутствие Тимати на отдыхе
Анастасии Решетовой пришлось прокомментировать отсутствие Тимати на отдыхе. Однако ясности подписчики не получили.
Свободная Пресса вчера в 13:07