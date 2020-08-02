с чего всё началось

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление об упрощении доступа к субсидиям на оплату услуг ЖКХ с 2021 года. Об этом говорится на сайте кабмина.

Россияне получат субсидии на оплату услуг ЖКХ в упрощенной форме

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