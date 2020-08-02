Общество

Экономика сегодняЭкономика сегодняРоссияне получат субсидии на оплату услуг ЖКХ в упрощенной форме

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление об упрощении доступа к субсидиям на оплату услуг ЖКХ с 2021 года. Об этом говорится на сайте кабмина.
Читать в источнике
Комментировать4
с чего всё началось
"Теперь для получения субсидии не придется предоставлять квитанции и чеки об оплате жилищно-коммунальных услуг, а также справки об отсутствии задолженности", — говорится в сообщении
.
РИА Новости04:20

Подробнее о событии

Кабмин упростил россиянам доступ к субсидиям на оплату ЖКХ

РБК06:04

Россиянам упростили порядок получения субсидий на услуги ЖКХ

Газета.Ru04:37

Правительство упростило доступ к субсидиям на оплату ЖКХ

Коммерсантъ05:01

Кабмин одобрил упрощение доступа к субсидиям на оплату услуг ЖКХ

RT на русском05:10

Россияне получили субсидии на оплату услуг ЖКХ в упрощенной форме

РИА Новости04:20

Правительство упростило доступ к субсидиям на оплату услуг ЖКХ

ТАСС04:20

Россиянам со следующего года упростят доступ к субсидиям на оплату ЖКХ

Интерфакс04:11
Показать все источники
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 08:08, Ашберн
Общество

В Хабаровске вновь провели шествие в поддержку Фургала

РБК 07:39
2,4K
Политика

Захарова оценила заявление Кравчука о Минских соглашениях

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление бывшего президента Украины, нового представителя Киева в группе по Донбассу Леонида Кравчука о Минских соглашениях.
RT на русском 07:09
9
Футбол

Кокорин прокомментировал свои высказывания об игре за «Спартак»

Аргументы и Факты 07:20
Происшествия

Девять детей заразились коронавирусом в Краснодарском крае за сутки

По данным на 2 августа, в Краснодарском крае заболели коронавирусом 8472 человека, из них 107 человек – за последние сутки.
Югополис 04:59
1K
Общество

В США объяснили получение людьми странных посылок с семенами из Китая

РБК вчера в 21:51
47
Автоспорт

100 минут до старта: Комментарий Даниэля Риккардо

Думаю, нам по силам побороться за шестое место.
F1news.ru 07:30
Происшествия

Суд арестовал пытавшегося избить украинскую телеведущую мужчину

Lenta.ru 00:13
105
Общество

Россиянам упростят оформление пособий на детей от трех до семи лет

В России упростили оформление пособия на детей в возрасте от трех до семи лет, сообщила пресс-служба правительства.
РИА Новости 04:23
178
Происшествия

Четыре человека пострадали в ходе беспорядков в тюрьме в США

Четыре человека пострадали в результате беспорядков в тюрьме в городе Уэйкросс (США, штат Джорджия).
Известия 06:24
Шоу-бизнес

Галкин отказался комментировать слухи о разводе с Пугачевой

Слухи о разводе с певицей Аллой Пугачевой отказался комментировать юморист и телеведущий Максим Галкин, 1 августа сообщает радиостанция «Говорит Москва».
ИА Красная Весна вчера в 21:37
78
Политика

Крымский атаман призвал казаков не охранять пляжи при помощи нагаек

Антон Сироткин, атаман Черноморского казачьего войска и советник главы Крыма, призвал казаков не использовать нагайки при охране пляжей.
Lenta.ru 07:10
1
Происшествия

Полицейские поймали стрелявшего из автомата мужчину в Петербурге

Известия 05:59
51
Кино

Студия Pixar анонсировала выход полнометражного мультфильма «Лука»

ToDay News Ufa 31 июля в 05:27
17
Политика

Прилепин указал на связь задержания россиян в Белоруссии с Китаем

Пегов в своем телеграм-канале WarGonzo со ссылкой на белорусские источники сообщил, что задержание россиян в Белоруссии якобы могли «заказать» китайские компании, которые конкурируют с Россией в Африке и Венесуэле.
Взгляд.ру 08:03
19
Общество

Минобрнауки планирует увеличивать число бюджетных мест в магистратуре

Замминистра науки и высшего образования Дмитрий Афанасьев заявил, что в России планируют увеличить число бюджетных мест в магистратуре и аспирантуре.
Газета.Ru 04:54
1
Общество

«Вектор» планирует начать производство вакцины от COVID-19 в ноябре

Государственный научный центр "Вектор" Роспотребнадзора планирует начать промышленное производство вакцины от новой коронавирусной инфекции в ноябре, сообщил генеральный директор центра Ринат Максютов.
Российская газета 05:41
372
Общество

Адвокат Ефремова рассчитывает на оправдательный приговор

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев считает, что актеру может быть вынесен оправдательный приговор.
Neva.Today 04:28
721
Футбол

«Сарпсборг 08» — «Олесунн»: ставим на тотал

Предлагаем прогноз на матч чемпионата Норвегии, в котором «Сарпсборг 08» принимает «Олесунн».
Все про Спорт ру вчера в 21:12
Происшествия

ФСБ продолжила следствие по делу тяжелобольного ученого

Следствие по делу о государственной измене в отношении 76-летнего сотрудника ЦНИИмаш Виктора Кудрявцева было продолжено ФСБ, несмотря на тяжелое состояние здоровья ученого, заявил его адвокат Евгений Смирнов, 2 августа сообщает ТАСС.
ИА Красная Весна 03:48
1
Здоровье

На Украине начали действовать новые правила карантина

На Украине с 1 августа вступают в силу новые правила карантина.
RT на русском вчера в 02:54
1
Общество

Польша обвинила Россию в крушении лайнера президента Леха Качиньского

По данным комиссии, в самолет Качиньского была заложена бомба во время ремонта в России. Причиной авиакатастрофы якобы стал взрыв.
МонаВиста 31 июля в 08:28
1,4K
Происшествия

Адвокат вдовы Энди Картрайта рассказала о подробностях расчленения

Lenta.ru вчера в 19:07
121
Общество

Ведущая канала «Москва 24» Мария Рыбакова займет место Елены Ландер

RuNews24.ru 07:00
Политика

Сбежавший в Россию белорусский оппозиционер уехал на Украину

Бывший претендент на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало, который ранее сбежал в Россию из-за опасения быть задержанным, уехал на Украину.
Lenta.ru 03:09
3
Политика

Путин подписал закон о сплошных рубках в районе Байкала

Москва, 31 июля 2020, 15:11 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин подписал закон, разрешающий сплошные рубки леса в районе Байкала для расширения БАМа и Транссиба.
REGNUM 31 июля в 08:11
189
Общество

Попова рассказала о стабилизации ситуации с коронавирусом в России

В 80 субъектах России ситуация с коронавирусной инфекцией или стабилизируется, или заболеваемость COVID-19 снижается, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала "Россия 1".
РИА Новости 07:12
28
Общество

Эксперт объяснил, почему смартфон лучше класть экраном вниз

Москва, 2 августа 2020, 13:10 — REGNUM Пользователи смартфонов могут продлить срок службы устройств, если будут класть их экраном вниз, сообщил доцент кафедры информатики РЭУ им. Г.В. Плеханова Александр Тимофеев 2 августа агентству «Прайм».
REGNUM 06:10
146
Шоу-бизнес

51-летняя Светлана Бондарчук выходит замуж за молодого дизайнера

Позже информация о свадьбе Бондарчук подтвердилась, а женихом Светланы стал молодой дизайнер Сергей Харченко.
CT news 31 июля в 09:28
22
Политика

Задержанным в Белоруссии гражданам РФ избрали меру пресечения

Напомним, 29 июля стало известно о задержании в Белоруссии 33 граждан РФ – 32 в санатории под Минском, еще 1 – на юге страны.
Деловое.ТВ 02:37
1,4K
Общество

В России с августа начнут выплачивать новое пособие

Все семьи с детьми уже с 1 августа смогут получать по 3 000 рублей ежемесячно на каждого ребенка.
Discover24 03:33
126
Как работают Яндекс.Новости?
Главное