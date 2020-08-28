Россияне получили ипотечных кредитов на рекордные 362 млрд рублей
Согласно сообщению Центробанка, в июле российские кредитные организации выдали ипотечных кредитов на 362 млрд рублей.В источнике
С чего всё началось
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Россияне в прошлом месяце взяли на четверть больше ссуд, чем в июне - почти 146 тысяч ссуд, что стало максимальным с декабря 2018 года уровнем. При этом объем предоставленных кредитов достиг 361,9 миллиарда рублей, подскочив за месяц на 31,1%.
РИА Новостивчера в 09:34
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