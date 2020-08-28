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Московский Комсомолец
Московский Комсомолец

Россияне получили ипотечных кредитов на рекордные 362 млрд рублей

Согласно сообщению Центробанка, в июле российские кредитные организации выдали ипотечных кредитов на 362 млрд рублей.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Долги россиян за ипотеку впервые превысили 8 трлн рублей

Россияне в прошлом месяце взяли на четверть больше ссуд, чем в июне - почти 146 тысяч ссуд, что стало максимальным с декабря 2018 года уровнем. При этом объем предоставленных кредитов достиг 361,9 миллиарда рублей, подскочив за месяц на 31,1%.
РИА Новостивчера в 09:34
Подробнее о событии
РБК

Долги россиян за ипотеку впервые превысили 8 трлн руб

РБКвчера в 13:07
Lenta.ru

Россияне задолжали по ипотеке рекордную сумму

Lenta.ruвчера в 11:04
Коммерсантъ

Выдача ипотеки в июле достигла рекорда

Коммерсантъвчера в 08:54
Интерфакс

ДОМ.РФ прогнозирует выдачу более 1,2 млн ипотечных кредитов по итогам года

Интерфаксвчера в 11:23
ТАСС

Средневзвешенная ипотечная ставка в июле опустилась до 7,28%

ТАССвчера в 10:05
РИА Новости

Долги россиян за ипотеку впервые превысили 8 трлн рублей

РИА Новостивчера в 09:34
Газета.Ru

Долги россиян по ипотеке впервые в истории превысили 8 трлн рублей

Газета.Ruвчера в 10:28

МИД предупредил россиян за границей об угрозе преследования США

Выезжающим за границу россиянам следует помнить об угрозе преследования со стороны американских правоохранительных органов и специальных служб на территории США и по запросам их властей в третьих странах, сообщили в МИД России.
RT на русскомвчера в 15:04
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Молдавия разрешит въезд гражданам России с 1 сентября

Власти Молдавии с 1 сентября отменят запрет на въезд для граждан России, ранее введенный в рамках борьбы с распространением нового коронавируса, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря молдавской пограничной полиции Раису Новицки.
Ведомостивчера в 15:42
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Стали известны имена граждан России, получивших золотые паспорта Кипра

Никосия, 28 августа 2020, 09:31 — REGNUM Имена российских граждан, которые получили в 2017—2019 году так называемые «золотые паспорта» республики Кипр (гражданство в обмен на инвестиции), раскрыло издание «Аль-Джазира» (Al Jazeera).
REGNUMвчера в 02:31
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